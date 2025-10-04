Come ogni anno, anche per il 2025 torna Ottobre rosa, un mese dedicato a iniziative, eventi e incontri che sottolineano l’importanza della prevenzione per la lotta contro il tumore al seno. Di cancro al seno oggi si ammalano ancora più di 50.000 donne ogni anno, ma grazie ai progressi della ricerca la percentuale di sopravvivenza è salita all’88%. La prevenzione, per poter sconfiggere la malattia e riprendere a vivere serenamente, non è importante, ma essenziale: ecco perché sempre più aziende si uniscono a istituti di ricerca e cura, con incontri di formazione e informazione, visite gratuite (o scontate) e iniziative benefiche. Qui abbiamo selezionato alcune delle iniziative a cui puoi partecipare, sparse per tutta Italia e adatte a diverse fasce di reddito. Perché fare del bene si può, anzi si deve: scopri qui come fare la tua parte!

ALDI e Fondazione AIRC uniti per il mese del Nastro Rosa

In occasione del mese Nastro Rosa di AIRC, ALDI Italia rinnova per l’ottavo anno consecutivo la propria collaborazione con Fondazione AIRC per sensibilizzare la clientela sul tema della prevenzione e sostenere concretamente la ricerca scientifica sui tumori al seno.

Dal 6 ottobre al 2 novembre in tutti i punti vendita ALDI in Italia, sarà possibile acquistare i prodotti contraddistinti dalla tipica confezione rosa e dal logo AIRC, simbolo della campagna. Tra i protagonisti dell’iniziativa alcune eccellenze della linea I Colori del Sapore. Tutti i prodotti, contraddistinti dalla confezione rosa, saranno disponibili per l’intera durata della campagna e rappresentano un gesto concreto di supporto alla ricerca scientifica. Per ogni articolo venduto, infatti, ALDI devolverà ad AIRC un contributo pari a 0,13 euro.

Primark e la campagna We’re with you

In occasione del mese della prevenzione, Primark lancia la quinta edizione della campagna We’re with you, che quest’anno presenta una collezione di 49 articoli dedicati alla sensibilizzazione sul tumore al seno. La linea include prodotti specialistici post-operatori disponibili tutto l’anno, come le nuove protesi mammarie esterne in morbida schiuma (disponibili in cinque misure a 6€), tasche per reggiseni e reggiseni post-chirurgici progettati per garantire comfort e facilità d’uso.

Oltre alla collezione solidale in edizione limitata, Primark donerà oltre 1 milione di euro a enti benefici per la lotta contro il cancro, di cui 100.000 euro in Italia destinati a Fondazione AIRC per sostenere la ricerca di nuove cure. La campagna, visibile nelle vetrine di oltre 460 negozi in tutto il mondo e sui canali social, racconta attraverso video e fotografie le storie di tre donne che hanno affrontato questa diagnosi, sottolineando l’importanza del supporto in ogni fase del percorso.

Il ritorno della Pittarosso Pink Parade

Domenica 19 ottobre 2025 torna per la dodicesima edizione la PittaRosso Pink Parade, la grande camminata rosa organizzata da PittaRosso e Fondazione Umberto Veronesi che trasformerà Milano e numerose città italiane in un fiume rosa di solidarietà. L’intero ricavato delle iscrizioni sarà destinato al finanziamento di una piattaforma innovativa di ricerca e cura sul tumore al seno, che coinvolge cinque centri nazionali di riferimento.

Al centro del progetto c’è lo studio clinico VIOLET, focalizzato sul miglioramento delle cure per il tumore mammario ormono-positivo, che rappresenta il 70% dei casi, con l’obiettivo di offrire terapie più efficaci, personalizzate e meno invasive. L’evento prevede anche iniziative di prevenzione gratuite: dal 17 al 20 ottobre l’ambulatorio mobile del Centro Diagnostico Italiano offrirà visite senologiche gratuite (prenotabili al 02 48317300), mentre domenica 19 i medici dell’Auxologico IRCCS saranno disponibili per consulenze e test. Le iscrizioni sono aperte online su pittarossopinkparade.it o nei negozi PittaRosso, con quote a partire da 19 euro che includono il Pink Kit 2025.

Yamamay e LILT uniti ancora per Ottobre rosa

Yamamay rinnova per il dodicesimo anno consecutivo il proprio impegno con LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Per il sesto anno consecutivo, per tutto il mese di ottobre, Yamamay e LILT lavoreranno ancora una volta insieme per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella.

Le donne interessate, entrando in un negozio Yamamay, avranno infatti la possibilità di scansionare un QR code dal materiale informativo dedicato e scaricare un voucher per poter prenotare una visita senologica (non strumentale) gratuita presso una delle Associazioni LILT aderenti alla campagna (fino ad esaurimento delle disponibilità). Quella tra Yamamay e LILT è una liaison di lunga data che va oltre alla campagna LILT for WOMEN – Campagna Nastro Rosa programmata per il mese di ottobre, infatti per Yamamay, in quanto azienda principalmente di donne e per le donne, la sensibilizzazione del cliente e dei propri dipendenti alla prevenzione del tumore al seno rappresenta un impegno costante. Grazie alla collaborazione con LILT, per dare un seguito attivo al concetto di prevenzione, da anni Yamamay dà infatti la possibilità alle proprie dipendenti di fare visite senologiche ed ecografie al seno in azienda gratuitamente.

Lepo e ESA – Educazione alla Salute Attiva

Quest’anno, in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, Lepo rinnova il proprio impegno trasformando ogni gesto di bellezza in un aiuto concreto. Fino al 31 ottobre, per ogni singolo prodotto acquistato sul sito lepo.it, 1 euro sarà devoluto all’associazione di volontariato ESA – Educazione alla Salute Attiva.

Un contributo che si traduce in sensibilizzazione, prevenzione, assistenza, sorrisi e apparecchiature ospedaliere all’avanguardia. Un euro che, attraverso il progetto Bella anche in Ospedale, aiuta le donne in cura nei reparti oncologici bresciani a sentirsi bene con la propria immagine anche durante il percorso di guarigione.

Ciquita, sempre in prima linea per la prevenzione

Sono ben otto anni che Chiquita sostiene la campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno attraverso numerose attività a livello internazionale, promuovendo l’importanza della prevenzione e di scelte alimentari sane attraverso il coinvolgimento attivo dei consumatori e delle comunità in cui opera. A rafforzare questo impegno globale, per il terzo anno consecutivo, Chiquita torna con la campagna Small Change, Big Difference in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro in Italia. L’obiettivo è sottolineare il valore dei piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza contro questa malattia e per l’occasione, Miss Chiquita, ambasciatrice del marchio, torna come portavoce del movimento di sensibilizzazione cambiando la sua posa storica e assumendo quella simbolica dell’autopalpazione.

La collaborazione con Fondazione AIRC vede anche il lancio di sei nuove “ricette rosa” (le trovi qui) ideate insieme ai nutrizionisti AIRC, che combinano i benefici di una dieta sana ed equilibrata al gusto inconfondibile delle banane Chiquita: ogni ricetta è conforme alle linee guida internazionali per una sana alimentazione, per educare i consumatori a seguire comportamenti e abitudini salutari, tra cui una dieta varia ed equilibrata.

Autunno in rosa con IN’s e Fondazione Umberto Veronesi ETS

In apertura del mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, iN’s Mercato annuncia anche per quest’anno il proprio impegno a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi ETS, attraverso Autunno in rosa 2025, una ricca rassegna di attività concrete a supporto della ricerca scientifica e della salute femminile.

Tra gli eventi previsti, la PittaRosso Pink Parade e Studio P.I.N.K., oltre a una campagna di influencer marketing coinvolgendo due volti noti del panorama italiano, Melita Toniolo e Alessia Mancini, che si faranno portavoce dei valori dell’Autunno in Rosa e delle iniziative promosse. Accanto agli eventi e ai progetti legati alla ricerca, iN’s propone anche un’iniziativa solidale che unisce stile e consapevolezza: a partire dall’8 ottobre, in tutti i punti vendita iN’s, sarà disponibile la pashmina #insperledonne, un’edizione limitata nata dalla collaborazione con Fondazione Veronesi e Zero Meno, l’azienda tessile guidata da Giorgia Sarti. Proposta in sei colorazioni eleganti e luminose, la pashmina diventa un accessorio simbolico, espressione di empowerment femminile e solidarietà. Per ogni pezzo venduto, 1 euro sarà devoluto alla Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca scientifica.

Il sostegno anche a Fondazione IEO-Monzino ETS

Dopo il grande riscontro dello scorso anno, ritorna anche l’iniziativa Follow the Pink, un calendario di tre webinar di divulgazione scientifica, organizzati in collaborazione con Fondazione IEO-Monzino ETS, aperti a tutti i collaboratori iN’s e dedicati alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie oncologiche femminili, con l’obiettivo di promuovere un ambiente di lavoro che ponga al centro la salute e il benessere come priorità assoluta. Nell’ambito del progetto #insperledonne, l’insegna ripropone inoltre l’iniziativa solidale Funghi per la Ricerca, realizzata con O.P. Consorzio Funghi di Treviso e Fondazione IEO-Monzino. In tutti i punti vendita iN’s dall’8 al 19 ottobre saranno disponibili confezioni speciali di funghi freschi con etichetta rosa. Parte del ricavato sarà destinato a sostenere la ricerca scientifica della Fondazione IEO-Monzino e il lavoro di ricercatori e ricercatrici impegnati ogni giorno nella lotta contro i tumori femminili.

Lovable e Fondazione IEO – Monzino: Follow the Pink

In occasione dell’Ottobre rosa, Lovable rinnova il proprio impegno a fianco della Fondazione IEO-MONZINO ETS per la campagna Follow the Pink, l’iniziativa a sostegno della Ricerca sui tumori femminili dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO).

Giunta alla sesta edizione, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi, attiva tutto l’anno con un focus particolare in occasione dell’Ottobre Rosa, sensibilizza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori femminili, sostenendone la Ricerca.

Protagonista di quest’anno è la capsule collection nei colori rosa orchidea e lilla, sfumature must-have di stagione. Lovable trasforma la moda in un gesto di consapevolezza: per tutto il mese di ottobre, la capsule sarà disponibile nei punti vendita Lovable del territorio nazionale e su lovable.it con il tag speciale Follow the Pink, a sostegno della ricerca sui tumori femminili dello IEO. Dal 1 al 31 Ottobre, per ogni articolo di intimo e/o maglieria e/o pigiameria venduto dei modelli contrassegnati come Follow the Pink, Lovable devolverà 2 euro alla Fondazione IEO-MONZINO ETS.

