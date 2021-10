Terza dose, come e quando si può fare

C ome per le prime vaccinazionio, si inizia dai più fragili (over 80) e dagli operatori sanitari, ma molte Regioni hanno già aperto le prenotazioni anche agli over 60 (in alcune si può fare in posta o addirittura con l'aiuto del postino). Ecco come e a chi rivolgersi

I primi a ricevere la terza dose o “booster” sono i cosiddetti “fragili”, come anziani over 80, pazienti oncologici e immunodepressi, cardiopatici, ecc. Ma, dopo la conferma da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, le Regioni si sono attrezzate per procedere con la nuova fase della campagna di immunizzazione a tutta la popolazione.

In molte città i grandi hub vaccinali con tensostrutture sono stati smantellati, per lasciare spazio alla medicina sul territorio, come medici di famiglia e pediatri. In attesa che anche le farmacie possano diventare punti di vaccinazione vera e propria, ecco a chi rivolgersi per le prenotazioni, che in molti casi sono già possibili per tutti.

Le Regioni dove si prenota con il portale o la App

Si tratta di un elenco piuttosto lungo, che va da nord a sud. In Piemonte, la terza dove per le persone fragili e gli over 60 è partita e avviene su convocazione da parte delle aziende sanitarie presso 50 centri vaccinali regionali. Da novembre, considerando il resto della popolazione coinvolta, sarà possibile prenotare l’appuntamento per la terza dose aggiuntiva sulla piattaforma dedicata (ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/).

In Lombardia, dove la dose “booster” è disponibile agli over 80, si possono già prenotare i richiami per tutti gli altri, in modalità telematica (start.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/) con la tessera sanitaria, codice fiscale e numero di cellulare, scegliendo tra le date disponibili. In alternativa ci sono il numero verde (800.894545) e il servizio “Postamat” per i clienti di Poste Italiane. In Veneto per ora gli over 60 possono prenotare sul portale unico della Regione (regione.veneto.it/emergenza-coronavirus), oppure rivolgendosi al numero verde (800.462340).

Stesso meccanismo anche in Sicilia, tramite la piattaforma (testcovid.costruiresalute.it) oppure chiamando il numero verde 800.009966, sempre a partire dai 60 anni di età e dopo ciclo vaccinale completato da almeno 180 giorni, così come in Liguria con procedura online (prenotovaccino.regione.liguria.it) o chiamando il numero verde 800.938 818.

In Emilia Romagna la chiamata diretta al paziente

La somministrazione avviene, invece, su chiamata da parte delle USL di riferimento in Emilia Romagna, a partire dalla fascia di età 70-79 anni, per passare ai 60-69enni, comprendendo anche pazienti fragili e sanitari. Rimane, comunque, anche la possibilità di consultare la piattaforma dedicata (vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it) oppure telefonare al CUP o ai centralini telefonici. Anche nel Lazio gli over 80 sono contattati direttamente dalle Asl di riferimento, mentre le prenotazioni online sono disponibili per chi ha compiuto almeno 60 anni (prenotavaccino-covid.regione.lazio.it) con tessera sanitaria e codice fiscale, oppure chiamando lo 06.164161841.

In Abruzzo e Sardegna la prenotazione tramite postino

Se i criteri di accesso sono gli stessi (over 60 e ciclo vaccinale completato da almeno 6 mesi), cambiano le modalità in Abruzzo, dove oltre al numero verde (800.009966) si possono utilizzare i 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (anche senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria), oppure ci si può rivolgere ai 630 portalettere in servizio in Abruzzo, che attraverso i palmari a loro disposizione potranno prenotare la vaccinazione per i cittadini. Stessa possibilità anche in Sardegna, dove rimane attivo anche il canale del call center e lo stesso portale di Poste.

Calabria, si prenota in farmacia con l’antinfluenzale

La Regione Calabria, invece, ha autorizzato le prenotazioni per la terza dose “booster” anche nelle farmacie “di fiducia”. Si tratta di quelle che hanno aderito al “progetto della Vaccinazione anti-Covid”. “È la strada giusta per potenziare la prevenzione sul territorio, non soltanto in questa fase di emergenza, ma anche in vista della campagna antinfluenzale” come spiegato da Vincenzo Defilippo, Presidente di Federfarma Calabria.

Alto Adige, prenotazioni anche sul Vaxbus

Anche in Alto Adige, oltre che agli ultra 80enni e ai fragili, è stata aperta la possibilità di prenotazione per la popolazione di over 60, a prescindere da eventuali patologie. In questo caso gli appuntamenti possono essere fissati presso i centri vaccinali, tramite procedura online (sanibook.sabes.it). Se si tratta di collaboratori in ambito sanitario (operatori sanitari o collaboratori in strutture Rsa, personale di laboratorio, studentesse e studenti in ambito sanitario, volontari nel settore della sanità, operatori non sanitari di strutture socio-sanitarie, semi-residenziali e residenziali) non servirà la prenotazione e si potrà accedere al Vaxbus, un autobus itinerante dove poter essere immunizzati, attivato in collaborazione con la Croce Rossa.

Nuovi Open Day e hub vaccinali

In Campania gli hub vaccinali sono ancora in funzione e ora attivi per i richiami. Ci si può rivolgere a queste strutture, senza prenotazione: centro vaccinale Mostra d’Oltremare, dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18; centro vaccinale Fagianeria a Capodimonte, dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18; centro vaccinale di Capri, il venerdì dalle 9 alle ore 16, oltre che ai centri vaccinali dei distretti di base), sempre secondo i requisiti indicati dal Ministero della Salute, quindi a partire da fragili, sanitari e over 60.

In Toscana, invece, sono stati organizzati nuovi Open Day, come per le prime dose vaccinali, ma per le stesse categorie prioritarie. I soggetti trapiantati e immunocompromessi vengono chiamati direttamente dalle Asl, ma in caso ciò non sia avvenuto, è possibile chiamare i call center della Azienda Usl Toscana Centro (055.545454), Toscana Nord Ovest (0585.498008), Toscana Sud Est (800.432525). Gli ospiti delle Rsa sono vaccinati nelle residenze sanitarie. In alternativa è attivo il portale (prenotavaccino.sanita.toscana.it), mentre gli over 80 inoltre possono chiedere al proprio medico di base o vaccinarsi in farmacia prenotando la terza dose.

In Puglia calendario fisso

La Regione Puglia ha optato, invece, per un calendario fisso, che prevede già una precisa progressione in base alle date dell'ultima vaccinazione. In particolare, sono al momento disponibili le somministrazioni per i nati da dicembre del 1961 (over 60), sempre purché siano passati almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale, ma seguendo questo schema: adesso possono prenotarsi coloro che hanno ricevuto la seconda dose tra marzo e aprile 2021; da novembre toccherà a chi ha terminato il ciclo vaccinale a maggio 2021, a giugno chi si è immunizzato del tutto a giugno, ecc. per arrivare ad aprile 2022, quando toccherà a chi ha ricevuto la seconda dose entro ottobre 2021. La prenotazione può avvenire online (lapugliativaccina.regione.puglia.it), presso gli sportelli del CUP o le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP. Non occorre prenotazione: basta presentarsi in una delle sedi vaccinali.