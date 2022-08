W hatsapp ora vi dà 60 ore di tempo per cambiare idea dopo aver cliccato “invio”. Sarà anche possibile abbandonare i gruppi senza farsi notare e nascondere lo stato a contatti selezionati

Whatsapp si aggiorna in fatto di privacy e cerca di proteggerla in modo più efficace. La compagnia ha appena annunciato una serie di nuove funzioni che entreranno a regime a breve, ma solo per la versione più aggiornata della app.

60 ore di tempo per cambiare idea dopo aver cliccato “invio”

Se avete sbagliato a mandare un messaggio, per esempio una gif a un contatto di lavoro, o un messaggio alla figlia pensando di essere nella chat delle amiche, ora si avranno 60 ore di tempo a disposizione per cancellarlo, non più un’ora. Perché la novità funzioni, anche i destinatari del messaggio dovranno avere la versione più aggiornata di Whatsapp.

Abbandonare i gruppi senza farsi notare

Quante volte capita di sentirsi a disagio nell’abbandonare un gruppo, o nel vedere che una persona l’ha abbandonato. Ora nessuno lo saprà. Sarà possibile abbandonare i gruppi senza che ai membri sia mandata una notifica. Gli unici a saperlo saranno gli amministratori.

Nascondere l’“ultimo accesso” solo a contatti selezionati

Un altro nuovo aggiornamento permette di nascondere il vostro “ultimo accesso” solo a contatti selezionati - la possibilità sarà offerta a tutti gli utenti a partire da questo mese. Così se desiderate non far sapere a una persona in particolare quando è l'ultima volta che avete preso in mano lo smartphone, ora potete farlo.

Visualizza una volta sola

’ultima novità verrà introdotta più in là, e riguarda invece l’opzione “visualizza una volta sola” ovvero i messaggi che spariscono dopo che il destinatario li ha visualizzati.

Basta screenshot dei messaggi più sensibili

Per rafforzare ulteriormente la privacy, non sarà più possibile fare screenshot di questi messaggi, per evitare che informazioni riteute private o sensibili dal mittente vengano divulgate senza il suo consenso. Quest’ultima funzione è ancora in fase di test, ma WhatsApp si augura di poterla rendere presto disponibile.