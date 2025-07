La storica vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, primo italiano a conquistare il prestigioso torneo sull’erba, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, ma anche rinfocolato vecchie polemiche. Al centro della bufera social è finita ancora una volta Federica Pellegrini, ex campionessa del nuoto e oggi membro del CIO, bersaglio di critiche e provocazioni da parte dei sostenitori del tennista altoatesino.

Pellegrini: «Per Sinner trattamento di favore»

Le tensioni risalgono a qualche mese fa, quando Pellegrini, commentando la positività di Sinner al Clostebol – sostanza che gli è costata una squalifica di tre mesi – aveva dichiarato pubblicamente che il numero uno del tennis mondiale avrebbe ricevuto un «trattamento di favore» rispetto ad altri atleti in casi simili. Nell’intervista a Repubblica aveva aggiunto: «Jannik è molto amato e viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere. E questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi».

Lo «scontro» con i tifosi di Sinner

Le parole di Federica Pellegrini non sono state dimenticate dai fan di Sinner che, dopo la vittoria del loro beniamino a Londra, si sono letteralmente scatenati sulla pagina Instagram della Divina, con richieste di scuse da parte dell’olimpionica. Alcuni commenti sono stati ironici, altri provocatori, altri ancora offensivi. «Sinner ha vinto Wimbledon! Vediamo se sei abbastanza umile da chiedergli scusa», si legge in uno dei tanti messaggi.

Pellegrini replica: «Voi state male…»

La risposta della fuoriclasse azzurra non si è fatta attendere. Pellegrini non ha cambiato posizione, replicando con fermezza alle critiche: «Io sono molto umile e soprattutto coerente…» ha scritto a chi le ha rinfacciato di essere presuntuosa, a differenza del numero uno del tennis. A chi le ha ricordato la famosa intervista, ha risposto seccamente: «Comprensione del testo come sempre sotto zero». In altri casi, ha scelto il sarcasmo: a un utente che scriveva «Sei finita nel dimenticatoio», ha ribattuto con una domanda tagliente: «E tu per cosa sarai ricordato?». Infine a chi l’ha accusata di aver tifato contro Sinner ha replicato: «Voi state male… moooolto».

Non si placano le polemiche

La polemica continua a dividere. Da un lato, chi celebra il trionfo sportivo, dall’altro chi solleva interrogativi sul trattamento riservato al campione nel contesto delle norme antidoping. E in mezzo, Federica Pellegrini, che rivendica la coerenza delle proprie parole. Lo fa anche di fronte a una tempesta social che non accenna a placarsi, ma che la campionessa prova a riportare alla normalità ribadendo sul suo profilo X: «Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere».