Il 2024 è stato un anno ricco di eventi e personaggi che hanno dominato la scena mediatica italiana, suscitando vivaci discussioni sui social media. Secondo un’analisi di Onclusive, piattaforma specializzata nell’analisi dei media e nella gestione delle relazioni pubbliche, il protagonisti più menzionato è risultato il numero uno del tennis mondiale: l’italiano Jannik Sinner. Molto seguiti anche il vertice del G7 a Fasano e i concerti evento di Taylor Swift a Milano.

Jannik Sinner stravince anche sui social

Jannik Sinner ha vissuto un 2024 straordinario, consolidando la sua posizione al vertice del tennis mondiale, ma anche come protagonista sui social. Con 170.200 menzioni sui social media e 36.150 nei media tradizionali, l’atleta italiano – già risultato il più “cliccato” su Wikipedia – ha catalizzato l’attenzione del web. Le sue vittorie agli Australian Open e agli US Open, insieme a tre titoli ATP Masters 1000, hanno contribuito ad infiammare i cuori dei fan italiani. Sinner ha concluso l’anno come numero uno del mondo, diventando il primo italiano a raggiungere questo traguardo. Dopo una stagione intensa, ha trascorso il Natale in famiglia, quindi si è concesso una giornata di sci a Plan de Corones. Ora l’altoatesino riprenderà gli allenamenti a Montecarlo prima di partire per Melbourne dove è atteso a gennaio per difendere il titolo agli Australian Open.

L’attenzione del web sul vertice del G7 a Fasano

Il vertice del G7 (il gruppo che riunisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d’America, con la partecipazione dell’Unione Europea), svoltosi dal 13 al 15 giugno 2024 a Borgo Egnazia, nel comune di Fasano in Puglia, ha totalizzato 160.400 menzioni sui social media e 22.430 nei media tradizionali. La settima presidenza italiana del vertice è stata la prima a guida Giorgia Meloni. L’evento ha focalizzato l’attenzione su temi come i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, le relazioni con i paesi africani e la regione indo-pacifica, le questioni migratorie e l’intelligenza artificiale. La presenza dei leader mondiali, tra cui il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Papa Francesco, ha ulteriormente amplificato l’importanza dell’incontro.

Taylor Swift a Milano, la regina del pop impazza sui social

La superstar americana Taylor Swift – che ha il 16 dicembre ha festeggiato i suoi 35 anni – ha portato il suo Eras Tour al Mediolanum Forum di Milano, registrando un enorme successo con 41.500 menzioni sui social media e 7.380 nei media tradizionali. Le esibizioni del 13 e 14 luglio 2024 hanno attirato migliaia di fan, consolidando la sua popolarità in Italia. Swift ha espresso il suo entusiasmo sui social, definendo il pubblico milanese come uno dei suoi preferiti. L’Eras Tour ha registrato incassi record, superando i due miliardi di dollari a livello globale, entrando nella storia della musica.

«Inside Out 2», un viaggio nelle emozioni dell’adolescenza

Ottimo riscontro di critica e pubblico in Italia per «Inside Out 2» , che ha totalizzato 35.200 menzioni sui social media e 5.480 nei media tradizionali. Il film di Disney e Pixar, diretto da Kelsey Mann, torna ad esplorare le sfide all’interno della mente dell’adolescente Riley. Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto stavolta devono fare i conti con un’emozione nuova e inaspettata: Ansia.

