Il mondo del rock perde Rick Davies, co-fondatore dei Supertramp di cui fu voce, tastierista e autore di brani leggendari come Bloody Well Right (1974) e Goodbye Stranger (1978). Il musicista britannico, che aveva 81 anni, è deceduto venerdì scorso nella sua casa di Long Island, nello stato di New York. Dieci anni fa gli fu diagnosticato un mieloma multiplo, un tipo di tumore del sangue. Davies è stato l’unico membro stabile dalla fondazione, dagli esordi nel 1969 fino all’ultima esibizione dal vivo nel 2022.

«Ha lasciato un segno indelebile nella storia del rock»

«Come coautore, insieme al compagno Roger Hodgson, è stato la voce e il pianista dietro le canzoni più iconiche dei Supertramp, lasciando un segno indelebile nella storia della musica rock», si legge in una nota della band. «La sua voce piena di sentimento e il suo tocco inconfondibile al Wurlitzer sono diventati il ​​cuore pulsante del sound della band».

Rick Davies e la nascita dei Supertramp

Nato a Swindon, nel Wiltshire, nel 1944, Davies iniziò la sua carriera in una serie di gruppi, tra cui uno chiamato The Joint. Non ottennero grande successo, ma attirarono il sostegno del milionario Stanley August Miesegaes, che si offrì di sostenere Davies se avesse fondato un nuovo gruppo. Così nel 1969 Davies pubblicò un annuncio per nuovi membri della band sulla rivista Melody Maker e – finanziati inizialmente da Miesegaes – nacquero i Supertramp.

Il successo planetario con Breakfast In America

Co-fondatori sono Davies e Roger Hodgson: il primo con una voce calda e baritonale, il secondo con il suo incredibile falsetto: una contrapposizione di timbri che caratterizza profondamente la band, entrata nel firmamento del rock grazie a brani come la citata Bloody Well Right, oltre a Cannonball, My Kind of Lady. Nella formazione classica dei Supertramp figurano anche il bassista Dougie Thomson, il sassofonista John Helliwell e il batterista Bob Siebenberg. Al successo i Supertramp arrivano con il loro terzo album, Crime of the Century, nel 1974. Cinque anni l’album capolavoro Breakfast In America, che include la traccia omonima, oltre a The Logical Song e Goodbye Stranger. In seguito i rapporti tra i due frontman si fanno tesi ed Hodgson esce dalla band nel 1983.

Gli ultimi anni di Rick Davies

Davies ha continuato a registrare e andare in tour con i Supertramp. Nel 2015 l’annuncio di un tour di reunion, ma fu annullato quando a Davies fu diagnosticato il cancro. Oltre al lavoro con i Supertramp, Davies si è esibito negli ultimi anni con la formazione Ricky and the Rockets, prediligendo set più intimi orientati verso il blues, la sua prima passione. Le sue ultime apparizioni pubbliche risalgono al 2022.