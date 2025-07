«Vorrei quello che ha preso lei». Ricordate la celebre frase del film Harry ti presento Sally? Ecco, a guardare adesso Helen Mirren verrebbe da chiedere la stessa cosa. Qualunque pozione, trucco o elisir abbia scovato, lo vogliamo anche noi. L’attrice inglese, che compie 80 anni il 26 luglio, è più affascinante, briosa e vitale che mai. Una vera forza della natura che, solo nell’ultimo anno, ha concluso cinque progetti lavorativi. Altro che pensione.

Un Oscar e un palmares di premi da record per Helen Mirren

Helen Mirren, che nel 2003 ha ricevuto il titolo di Dame, l’equivalente femminile di Sir, ha vinto l’Oscar per il ruolo di Elisabetta II in The Queen. L’anno prima era stata Elisabetta I nell’omonima miniserie prodotta da Channel 4 e per queste regali interpretazioni nel 2007 si è conquistata ben due Golden Globes. Un record, ma nella sua carriera Mrs Mirren ha ricevuto 147 nomination e si è portata a casa (per ora) ben 136 premi.

Helen Mirren interpreta Elisabetta II nel film “The Queen”, del 2006. Foto: IPA

Una curiosità: è l’unica attrice britannica ad aver portato sullo schermo tre sovrane inglesi. Era infatti la regina Carlotta (sì, la stessa di Bridgerton) in La pazzia di re Giorgio, film del 1994 per cui si è aggiudicata il premio come miglior attrice al Festival di Cannes.

Helen Mirren: da un set all’altro senza sosta

Helen Mirren e Anson Boon nella serie “MobLand”, del 2025. Foto: IPA

Sono già in streaming su Paramount+ le serie MobLand, in cui interpreta la matriarca di una famiglia criminale londinese, e 1923, la serie ambientata tra le miniere del Montana dove recita accanto a Harrison Ford.

Harrison Ford e Helen Mirren nella serie “1923”, del 2023. Foto: IPA

Il 28 agosto arriva su Netflix Il club dei delitti del giovedì, tratto dal romanzo di Richard Osman. E poi Helen Mirren ha appena finito di girare Switzerland, dove si trasforma nella scrittrice Patricia Highsmith, l’autrice dei romanzi di Mr Ripley. Il film è in fase di post produzione, così come Goodbye June, debutto alla regia di Kate Winslet.

A fine maggio, fresca come una rosa inglese, Dame Helen si è presentata sul red carpet di Cannes fasciata in un abito nero con maxi fiocco color Tiffany abbinato a un collier in pietre azzurre e perle scaramazze. A completare il tutto un vezzoso fascinator, uno di quei cappellini decorativi che le lady indossano ad Ascot. Chic, stravagante quanto basta e con una personalità unica.

Helen Mirren al 78esimo Festival del Cinema di Cannes, 2025. Foto: IPA

Il make up è la sua passione

La vera passione di Helen Mirren non è però la moda, ma il make up. L’attrice, che è ambassador di L’Oreal dal 2014, ha confessato che quando vuole viziarsi si infila in un drugstore per comprarsi un rossetto. Incuriosita dai nuovi lanci, si dispera però quando mettono fuori produzione quel mascara che aveva giurato di non cambiare mai. Testimonial perfetta, ha voluto provare a casa da sola la tinta per capelli, anche se il brand le aveva mandato un parrucchiere.

Scelta da L’Oreal per celebrare la bellezza delle donne over 50, come le colleghe Jane Fonda, Viola Davis e Andy MacDowell, Helen Mirren ha confessato di non essersi mai sentita bella. All’inizio della carriera, ai produttori che le avevano proposto di rifarsi il naso rispose che non voleva essere un’attrice “carina” (anche se è innegabile che lo sia sempre stata). Il suo idolo, non per niente, è Anna Magnani, che le ha fatto scoprire il cinema e le attrici italiane.

Helen Mirren e la passione per l’Italia

E a proposito di Italia, Helen Mirren da noi è ormai di casa. Insieme al marito, il regista americano Taylor Hackford, ha acquistato una masseria a Tiggiano, nel Salento. Ha imparato perfettamente l’italiano, si batte con l’organizzazione Save the Olives per proteggere le piante infestate dalla Xylella e, proprio tra quegli ulivi, nel 2021 ha girato con Checco Zalone il videoclip La vacinada. Una “veccia muchacha” irresistibile e molto spiritosa.

Lo scorso 19 luglio era a Guagnano, ospite di /are Terre del Negroamaro Fest, l’evento che celebra il vitigno simbolo del Salento, dove ha ricevuto il premio Terre del Negroamaro. Chissà se Helen Mirren spegnerà le 80 candeline in Puglia, brindando magari proprio con il rinomato vino locale. Dovunque sia, sarà di certo un happy birthday.

