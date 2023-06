Il principe William e la foto inedita per la festa del papà

C on i suoi tre figli appare sempre affiatato e amorevole. L'ultima foto pubblicata dai reali ha incantato sudditi e non solo

Se da oltreoceano Harry e Meghan continuano a conquistare le pagine della cronaca rosa, tra indiscrezioni e polemiche, a Londra la Royal Family sembra più unita che mai. Il principe William mette a tacere le voci che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane e si lascia immortalare felice con i suoi tre bambini in vista della festa del papà (e del suo compleanno).

Il principe William con i figli per la festa del papà

In mezzo a quell'infinità di uscite pubbliche, impegni istituzionali e innumerevoli altri appuntamenti, il principe William - erede al trono britannico - sembra faccia di tutto per ritagliarsi del tempo con i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. Da sempre, al fianco della moglie Kate Middleton, dà un'immagine di famiglia unita, amante delle cose semplici, impegnata nel volontariato, vicina alla gente. Niente di straordinario insomma, una famiglia come tante altre (se solo non fossero dei reali...).

L'obiettivo di Millie Pilkington ha fotografato il principe William abbracciato ai suoi tre figli. George e Charlotte sono al suo fianco, il piccolo Louis - che con le sue gaffe ha conquistato la simpatia di tutti - lo stringe alle spalle. La foto è stata scattata in vista della festa del papà e del compleanno del principe del Galles. Il 21 giugno, infatti, William spegnerà 41 candeline. In un secondo scatto, più "formale", tutti e quattro sorridono composti davanti all'obiettivo. Questa volta George e la sorellina non guardano il papà, ma hanno lo sguardo fisso verso la fotografa. Il piccolo di casa, invece, non è più alle spalle di William, ma in braccio a lui. Cos'hanno in comune le due fotografie? I sorrisi sinceri di papà e figli, che gioiscono davanti alla fotocamera e appaiono affiatatissimi.

Nelle foto non compare però mamma Kate. Le malelingue sono pronte ad alimentare i pettegolezzi, immaginando una crisi di coppia, ma il motivo potrebbe essere ben diverso. La Middleton, infatti, avrebbe preferito restare in disparte per permettere al marito di condividere solo con i figli un momento a lui dedicato. Non solo: non è la prima volta che i reali pubblicano una foto di William in compagnia solo dei suoi tre bambini. È successo anche in occasione della festa del papà 2022, con una fotografia scattata durante il viaggio di famiglia in Giordania, nell'autunno 2021. La foto è dolcissima e mostra un momento gioioso e spensierato vissuto tra padre e figli. Nello scatto l'erede al trono è nel deserto, al suo fianco ci sono George e Charlotte, mentre Louis è sulle sue spalle. I loro sorrisi divertiti, così sinceri e genuini, parlano da sé...

Un dettaglio davvero speciale

In mezzo ai sorrisi, c'è un dettaglio che non poteva passare inosservato agli esperti delle vicende royals. Ebbene sì, perché William e i suoi figli nelle ultime foto pubblicate sul profilo Instagram dei principi del Galles sono seduti su una panchina davvero speciale...

Si tratta della panchina regalata alla compianta regina Elisabetta in occasione del suo novantesimo compleanno, festeggiato nel 2016. Le foto sarebbero state scattate agli inizi del 2023, nella tenuta di Windsor, forse nello stesso giorno in cui si è tenuto il servizio fotografico per il quinto compleanno di Louis.