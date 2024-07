Margot Robbie sarebbe incinta. Secondo diverse fonti, la 34enne attrice australiana aspetterebbe il suo primo figlio dal marito, il produttore cinematografico britannico Tom Ackerley.

Il weekend di Margot e Tom sul Lago di Como

A scatenare l’ipotesi di una gravidanza della star di Barbie la diffusione di alcune foto scattate all’attrice durante un weekend romantico sul Lago di Como con la sua dolce metà, immagini ottenute e pubblicate prontamente dal tabloid britannico Daily Mail. La diva di Suicide Squad è stata immortalata domenica mentre saliva con cautela su una barca in compagnia di Ackerley. Elegante abito nero, il top corto bianco dell’attrice ha messo in evidenza un pancino pronunciato.

Diverse fonti hanno confermato lo stato interessante dell’attrice alla rivista People, tuttavia la coppia non ha ancora commentato la notizia.

Il matrimonio fra Margot e Robbie nel 2016

La Robbie e Ackerley, anche lui 34enne, si sono sposati nel 2016, in una cerimonia intima a Byron Bay, in Australia. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2013 sul set del film sulla Seconda Guerra Mondiale Suite Française, dove lui era assistente alla regia e lei interpretava il ruolo di Celine. La loro storia d’amore si è rafforzata nel corso degli anni, tanto che nel 2014 Margot e Tom hanno fondato insieme la società di produzione LuckyChap Entertainment, che ha dato vita a numerosi film, tra cui Barbie, Tonya e Birds of Prey, in cui Margot ha recitato.

Tom Ackerley: “Passiamo 24 ore al giorno insieme”

Margot e Tom hanno sempre mantenuto riservata la loro storia d’amore, non hanno nemmeno annunciato il loro fidanzamento prima di sposarsi. Tuttavia, il mese scorso Tom ha rilasciato un commento insolito al Sunday Times, quando gli è stato chiesto come una coppia di star riesca a conciliare lavoro e vita privata. “Passiamo 24 ore al giorno insieme – ha detto -. È senza soluzione di continuità. Non abbiamo un interruttore acceso/spento. È diventato tutto una cosa sola.” Il regista nato nel Surrey ha poi scherzato dicendo che la loro discussione più accesa è stata se “i Tim Tam o i Penguins siano migliori”.

Margot Robbie: “Sono sempre stata innamorata di lui”

In un’intervista rilasciata a Vogue nel maggio 2016, la star di Wolf of Wall Street aveva parlato così della loro relazione. “Ero la single per eccellenza. L’idea delle relazioni mi faceva vomitare – aveva raccontato l’attrice -. E poi questa cosa mi ha preso di sorpresa, siamo stati amici per così tanto tempo”. “Sono sempre stata innamorata di lui – aveva proseguito Margot – ma pensavo ‘Oh, non mi amerebbe mai’ poi mi sono detta ‘Non essere stupida e dirgli che ti piace’. E poi è successo”.