Sequel di Barbie? Cosa pensano Greta Gerwig e Margot Robbie

I fan di "Barbie" sperano in una seconda puntata del film campione di incassi. Il sequel si farà? Ecco cosa hanno dichiarato la protagonista e la regista della pellicola

Dopo lo straordinario successo di “Barbie” erano inevitabili ipotesi su un eventuale sequel del kolossal con Margot Robbie che ha incassato la bellezza di 1,4 miliardi di dollari al livello internazionale. A dire la loro in proposito sono state, in sequenza, la stessa protagonista e la regista Greta Gerwig. Ecco cosa hanno detto.

Sequel di Barbie, Greta Gerwig cambia idea…

Greta Gerwig non ha escluso la possibilità di girare una seconda puntata di “Barbie” in futuro. La regista, intervistata da Entertainment Tonight sul red carpet dei “Gotham Awards” (premi cinematografici statunitensi destinati al cinema indipendente), ha dichiarato di aver smesso di pronunciare implacabili “no” ogni volta che qualcuno le ventilava l’ipotesi di un altro film ispirato dalla fashion doll della Mattel. “Al momento, le possibilità sono pari a zero”, ha commentato la Gerwig che tuttavia ha poi aggiunto che… non si sa mai: “Seguo il flusso – ha detto – ma la vita è lunga, mai dire mai”.

Margot Robbie: “Abbiamo messo tutto in Barbie”

In precedenza la 33enne Margot Robbie, che interpreta il ruolo della protagonista del film e ne è anche produttrice, aveva bocciato senza appello l’ipotesi di un sequel. L’attrice aveva detto che il film “non è stato concepito per essere una trilogia o qualcosa del genere”. “Abbiamo messo tutto in questo film – aveva spiegato .all’Associated Press – quindi non riesco ad immaginare cosa potrebbe venire dopo”

Cast stellare e successo planetario al box office

“Barbie” nelle prime settimane dall’uscita ha incassato oltre un miliardo di dollari, detronizzando “Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2” come il più gettonato film della Warner Bros. di sempre. La pellicola è interpretata, oltre che da Margot Robbie, da attori del calibro di Ryan Gosling, Will Ferrell, Helen Mirren e America Ferrera. Il film segue la popolare bambola Mattel (Robbie) mentre è costretta a viaggiare nel mondo reale dopo aver iniziato a “funzionare male” mentre viveva nell’utopica Barbieland, sviluppando problemi troppo “umani” come la cellulite e l’ansia della morte. Secondo quanto riferiscono i media americani, un sequel del film sarebbe una prospettiva entusiasmante per i fan della bambola più famosa del mondo.