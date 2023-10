Monica Bellucci e Tim Burton, primo red carpet di coppia alla Festa del cinema di Roma

L a nuova coppia ha sfilato per la prima volta mano nella mano in occasione dell'anteprima del film "Diabolik, chi sei?". Ed è arrivata anche una dichiarazione d'amore del regista per la diva italiana…

Il primo red carpet della coppia più acclamata del cinema internazionale è finalmente arrivato. Eccoli Monica Bellucci e Tim Burton insieme sul tappeto rosso della Festa del cinema di Roma. L’occasione è l’anteprima del film “Diabolik, chi sei?”, capitolo finale della trilogia dei Manetti Bros., in cui la diva torna a interpretare Altea, la compagna di Ginko.

Monica Bellucci e Tim Burton mano nella mano

C’era molta attesa per questo momento di ufficialità e la nuova coppia non ha deluso le aspettative. Monica Bellucci e Tim Burton sono sembrati perfettamente a loro agio mentre sfilavano mano nella mano sul red carpet e si fermavano per autografi e selfie con i fan. L’attrice italiana per questa serata speciale si è affidata ancora una volta a Dolce&Gabbana con un abito lungo e aderente in grigio, impreziosito da un vistoso collier di Cartier. Completo total black per il regista americano di “Big Fish” e “Edward Mani di Forbice”, che proprio in questi giorni ha inaugurato la sua mostra monografica a Torino.

La nascita della nuova coppia

Monica Bellucci e Tim Burton sono stati “paparazzati” insieme per la prima volta sulle strade di Parigi lo scorso febbraio da Paris Match. Era stata poi la diva 59enne a confermare la loro relazione in un’intervista a Elle France a giugno: “Si tratta di uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita. Conosco l’uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista. Inizia un’altra avventura”. Il riferimento era al suo ruolo in “Beetlejuice 2”, in cui verrà diretta proprio da Burton, interpretando la moglie dello “spiritello” protagonista.

La dichiarazione d’amore del regista

Sotto i riflettori della Festa del cinema di Roma, anche Tim Burton, in genere molto riservato, si è lasciato andare a una dichiarazione d’amore per la divina Monica. Ai microfoni della Rai, nel descrivere cosa significasse per lui essere lì con la nuova compagna ha detto: “È la cosa più bella che mi sia mai successa”.

Nel cast anche Miriam Leone che sfila con il pancione

“Diabolik chi sei?” uscirà nelle sale cinematografiche il 30 novembre distribuito da 01 Distribution. Nel cast anche Giacomo Gianniotti, Valerio Mastandrea, Lorenzo Zurzolo e Miriam Leone nel ruolo di Eva Kant. Le due attrici sono apparse molto complici davanti ai fotografi con Miriam che mostrava fiera il pancione e Monica che la coccolava.