Monica Bellucci conferma: “Amo Tim Burton”

L a diva esce allo scoperto dopo mesi di indiscrezioni e ufficializza la relazione con il regista americano in un'intervista

Monica Bellucci ha deciso di uscire allo scoperto e ufficializzare la sua storia con Tim Burton. Dopo mesi di indiscrezioni e gossip, la diva ha scelto "Elle France" per confermare il suo amore per il regista americano.

L'intervista di Monica Bellucci

"Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l'uomo, prima di tutto", ha spiegato Monica Bellucci. "È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita, conosco l'uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista. Inizia un'altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton", ha detto intervistata da Elle.

La storia con Tim Burton

Monica Bellucci e Tim Burton si sono incontrati per la prima volta nel 2006 a Cannes. Ma la scintilla è scattata nel 2022, a Lione, dove si sono rivisti in occasione del Lumière Film Festival. La differenza d'età è di sei anni: Bellucci ha 58 anni e Burton 64. I due appaiono molto affiatati e innamorati, tanto da frequentarsi sempre più assiduamente, benché con molta discrezione.

Le storie precedenti di Monica Bellucci e Tim Burton

Entrambi hanno alle spalle due matrimoni finiti e figli. L'attrice è stata sposata con Vincent Cassel dal 1999 al 2013. Il regista invece si è separato nel 2014 dalla moglie e attrice Helena Bonham Carter, con la quale era convolato a nozze nel 2001.

I prossimi impegni lavorativi insieme

La nuova coppia sarà insieme nei prossimi mesi anche per motivi professionali. Tra pochi giorni, infatti, partirà per Londra, dove inizieranno le riprese di "Beetlejuice 2", il nuovo film diretto dal celebre regista in cui la Bellucci interpreterà la moglie dello “spiritello porcello” Michael Keaton.