Beauty routine: consigli per chi non ha tempo

N on riesci a trovare del tempo per prenderti cura di te e coccolarti? Prova questi consigli di bellezza e idee per migliorare il tuo benessere anche a casa

Spesso non è facile stare dietro a tutto quello che ci impongono i ritmi della vita di tutti i giorni; lavoro, casa, famiglia, figli, spesa, burocrazia, contrattempi vari che capitano di giorno in giorno e chi ne ha più ne metta.

Tutto questo ti stanca, ti toglie ogni energia per fare qualcosa per te stessa. Anche se sei il tipo di persona che mette sempre gli altri e le cose da fare al primo posto, prenderti cura del tuo benessere mentale e fisico è importante quanto curare la tua salute fisica.

Come prenderti più cura del tuo benessere fisico e mentale

Per ripristinare il tuo benessere di bellezza fisico e mentale e ridurre i livelli di stress, non hai bisogna di trascorrere tutti i weekend in un centro benessere, o di andare tutti i giorni in una beauty farm.

Certo a chi non piace farsi coccolare da mani esperte e godersi un rituale professionale di bellezza, ma non sempre è possibile. Tempo e disponibilità economica, possono diventare un limite, ma ciò non significa che devi rinunciare a fare qualcosa per il tuo benessere.

Rilassati, renditi più bella e creati il tuo spazio comfort anche a casa tua

Questa lista dei nostri 7 consigli di bellezza e suggerimenti da provare a casa, ti aiuterà ad amare e dare più attenzione alla persona più importante della tua vita. Tu.

1. Fatti una maschera per il viso e capelli mentre pulisci casa

Che tu stia facendo un carico di lavatrice, stirando o pulendo vetri e pavimento, sfrutta questo tempo per tenere in posa delle maschere di bellezza. In base al tuo tipo di pelle o esigenza procurati una maschera per il viso che fa al caso tuo e prima di iniziare le pulizie di casa applica la maschera su viso e collo. Fai la stessa cosa per i capelli, scegli sempre un prodotto adatto ai tuoi capelli, distribuisci il prodotto su tutti i capelli. Ci sono tanti prodotti che non colano quindi puoi anche lasciare i capelli raccolti senza avvolgerli nell’asciugamano. Se hai tempo e prediligi i prodotti fai da te, puoi realizzare anche da sola le tue maschere. Per un risultato ottimale ripeti per almeno due volte a settimana

2. Creati e modifica al bisogno la tua skincare di bellezza

Creati una rilassante skincare per il tuo viso più veloce la mattina e più profonda la sera. Ricerca o fatti consigliare i prodotti per la pulizia e la cura del tuo viso alla portata delle tue tasche. Esistono tanti prodotti a buon mercato altrettanto efficaci basta solo identificare quelli giusti per te. Preparati una skincare più veloce per la mattina, bastano pochi minuti per dare una ripulita al viso e passare contorno occhi siero e crema. La sera che sei più tranquilla, prenditi qualche minuto in più magari facendo una pulizia più profonda con detergenti specifici e anche con lo scrub da fare al massimo 2/3 volte a settimana. Massaggia il viso mentre ti stendi i prodotti sul viso, puoi usare le mani le pietre o il rullo di giada o le coppette per massaggiare il viso Dedica qualche minuto anche alla ginnastica facciale. Ogni volta che finisci i prodotti o al bisogno modifica i marchi di bellezza, in modo da valutare anche quale è meglio per la tua pelle.

3. Modifica la tua routine di trucco

Gioca con il trucco, non truccarti sempre allo stesso modo, sperimenta e prova nuovi colori o metodi di trucco. Trova il trucco pratico e veloce da fare la mattina e quello più strutturato e curato per i momenti di svago in compagnia del tuo partner o delle tue amiche. Ricordati di avere cura dell’igiene dei tuoi trucchi e pennelli. Chiudi sempre bene i trucchi, se hai dei prodotti liquidi aperti da anni buttali, disinfetta i pennelli almeno ogni 15/30 giorni. Per una maggiore igiene non utilizzare o prestare rossetti e lucidalabbra alle tue amiche.

4. Prenditi cura del tuo corpo

Tutte le volte che puoi fai attività fisica, cammina o fai qualsiasi altra attività fisica almeno 2-3 volte a settimana. Cerca sul mercato scrub, fanghi, oli, per rigenerare la pelle da fare direttamente sotto la doccia, così anche se hai dei bimbi piccoli che ti concedono giusto il tempo di una doccia puoi distribuire durante questi pochi minuti anche prodotti di bellezza oltre che al semplice docciaschiuma.

5. Cura mani e piedi

Mentre guardi la tua serie tv sul divano, sfrutta questo tempo per farti una manicure, o un pedicure e applicare lo smalto. Al bisogno idratata mani e piedi. Non devi per forza mettere a bagno mani e piedi, in commercio esistono guanti e calzini imbevuti con sostanze idratanti, quindi basta infilarli nelle tue estremità e lasciarli il tempo di posa richiesto.

6. Fai un automassaggio al corpo per riattivare la circolazione

Per velocizzare i tempi e avere comunque dei risultati, prima di entrare in doccia, spazzola per qualche minuto il tuo corpo con la spazzola per il body brusch. Una particolare spazzola che trovi anche al supermercato che ti consente di riattivare la circolazione ed eliminare le cellule morte. Puoi spazzolare il tuo corpo anche tutti i giorni, devi farlo sulla pelle asciutta. Una volta finito il bagno o la doccia, se hai ancora del tempo, applica dell’olio o della crema su tutto il corpo e fai dei piccoli sfioramenti. Puoi usare le mani, la coppetta anticellulite o rulli per massaggi specifici.

7. Idrata il tuo corpo e mangia in modo sano

Prenditi cura del tuo benessere mentale e fisico anche dall’interno. Bevi almeno 1,5 litri di acqua al giorno, scegli quelle con un residuo fisso basso. Mangia cibi freschi di stagione, consuma meno sale, cibi elaborati e confezionati. Riduci il consumo di carne, latticini, salumi, fritti, zuccheri sia semplici che complessi. Mangia in modo vario ogni giorno.

Prenditi cura del tuo corpo dentro e fuori ogni giorno, creati i tuoi momenti di benessere e relax. Segui i nostri suggerimenti, come hai letto basta davvero poco tempo per farlo.