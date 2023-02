Bere acqua? Aiuta nella dieta, ma non fa dimagrire

S ei a dieta e ti è stato consigliato di bere molta acqua. Ti stai chiedendo se il prezioso liquido possa aiutarti a dimagrire. La risposta è no, ma può aiutarti a controllare il senso di fame e drenare i liquidi. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Da sempre ci sentiamo dire quanto sia importante l'acqua nelle diete. Ormai sappiamo tutte che non ha calorie, ci aiuta a controllare il senso di fame perché riempie lo stomaco, favorisce il drenaggio dei liquidi e ci aiuta a disintossicarci dalle scorie. Ma ci aiuta anche a dimagrire? Purtroppo, la risposta è no: senza un regime alimentare ipocalorico, l'ago della bilancia non si muoverà di un millimetro.

Perché l'acqua ci fa bene

Siamo fatti in parte di acqua: è presente per circa il 60% nel corpo degli adulti e per oltre il 75% in quello dei bambini. Gli effetti benefici che ha sulla nostra salute sono indiscutibili. Una corretta idratazione è fondamentale per l’equilibrio del nostro organismo. Uno o due bicchieri di acqua bevuti al mattino, a digiuno, tiepidi o a temperatura ambiente, favoriscono il buon funzionamento dell'intestino. Inoltre, una corretta idratazione stimola la diuresi e il drenaggio dei liquidi che tendono ad accumularsi nei tessuti. Bevendo possiamo, quindi, prevenire o contrastare l'insorgere della cellulite.

Quale acqua è meglio bere?

Una corretta idratazione ci aiuta anche in caso di disturbi come peso e gonfiore alle gambe. Se beviamo acqua minerale, l'importante è scegliere quella giusta. Infatti, non tutte le acque sono uguali. A seconda delle sostanze che vi si trovano disciolte, l'acqua può trasformarsi in un aiuto in più. Per esempio, in menopausa può essere utile assumere acqua ricca di calcio, che è fondamentale per la salute delle ossa e per prevenire l'osteoporosi. L'acqua oligominerale, invece, è molto adatta a chi soffre di calcoli renali.

L'acqua ci aiuta quando siamo a dieta

L’acqua non può essere considerata un alimento dimagrante. Però, se siamo a dieta può darci una mano. Infatti, bere acqua crea volume nello stomaco senza aggiungere calorie a quelle che assumiamo con i pasti. Bevendo, è come se ingannassimo il cervello generando un senso di sazietà. Certo, questo è un inganno che non dura a lungo. Infatti, l'acqua transita velocemente nell'apparato gastrointestinale: in breve tempo saremo di nuovo affamati. Ma questo stratagemma può tornarci utile nei momenti critici, per esempio può aiutarci ad arrivare dal pasto allo spuntino successivo. Così evitiamo gli sgarri.

Bere acqua prima dei pasti ci aiuta a mangiare di meno

L'acqua, dunque, può aiutarci quando siamo a dieta. Bere acqua prima del pasto, ci fa sedere a tavola meno affamati. Berla durante i pasti ci aiuta ad alzarci alla fine del pranzo o della cena sentendoci un pochino più soddisfatti. Tra l'altro, questo è anche il motivo per cui verdure o alimenti ricchi di acqua hanno un buon potere saziante. Per esempio, l'insalata, che ha poche calorie, riesce a creare un certo volume nello stomaco e ci fa sentire soddisfatti.

Così l'organismo si libera dalle tossine

Bere acqua ci aiuta a liberare il nostro organismo dalle tossine che tendono ad accumularsi nel tessuto adiposo. Le tossine possono rendere più difficile smaltire i chili in eccesso. Un bel bicchiere di acqua ci tiene lontani da bibite gassate, dolcificate o bevande alcoliche, che sono ricche di calorie. Un trucco per assumere più acqua invece di queste bevande è aromatizzarla, magari con una fettina di limone o di lime.

Quanta acqua dobbiamo bere ogni giorno?

A meno che non ci si trovi in particolari situazioni di salute o in presenza di determinate patologie, sarebbe bene bere tra un litro e mezzo e due di acqua al giorno. Quindi, più o meno otto bicchieri. I nutrizionisti consigliano di bere lontano dai pasti o subito prima di essi, per creare il senso di sazietà che ci aiuta ad arrivare allo spuntino previsto dal piano alimentare senza fare sgarri. Anche bere a tavola, comunque, va bene. Bere troppo, invece, no: superare i quattro litri al giorno può comportare problemi di digestione e anche un aumento della pressione arteriosa.

Qualche trucco per bere più acqua

Di solito, abbiamo la tendenza a bere troppo poco, meno di quanto dovremmo. Esistono, però, dei trucchi che possiamo attuare per assumere la corretta quantità di acqua giornaliera. Il primo: teniamo una borraccia piena d'acqua sempre a portata di mano. Possiamo installare delle app sul cellulare che ci ricordino di bere. Dovremmo imparare a bere anche se non abbiamo sete: assumere acqua deve diventare un'abitudine. Per spingerci a bere di più possiamo insaporire l'acqua con qualche goccia di succo di limone o foglioline di menta. Meglio bere acqua a temperatura ambiente o appena fresca: troppo fredda non solo non va bene, ma ci induce a berne di meno.