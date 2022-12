I metodi naturali per prevenire (e curare) il naso screpolato

N aso screpolato? Con questi rimedi naturali non sarà più un problema, ecco come usarli correttamente

Ah l’inverno, questa bellissima stagione piena di meraviglie e di qualche piccola scocciatura a cui far fronte, come per esempio l’avere il naso screpolato a causa del freddo, dei vari agenti atmosferici caratteristici del periodo, o a causa dello sfregamento e delle irritazioni che si possono formare per via dei raffreddori che in tanti subiamo nel corso dell’anno.

Un problema che, non è solo a livello estetico, ma che denota una mancanza di cura della parte, di idratazione e di resistenza ed elasticità delle pelle. Ma che si può curare e prevenire attuando poche e semplici mosse di bellezza e di vero benessere per la cute e per evitare che il vostro naso screpolato diventi una costante del vostro beauty look. Vediamo, quindi, quali rimedi naturali è possibile adottare per liberarsi di questo problema e riportare la cute del naso al suo meritato benessere.

Oli che passione

Uno (o più) rimedi naturali utilissimi per ripristinare la barriera lipidica del naso e garantirgli di non screpolarsi è quello di applicare sulla parte dell’olio di oliva, ma anche quello di cocco o di mandorle. Perfetti per alleviare la secchezza della zona a prescindere dalla causa che l’ha generata, lenendo la parte e riducendone eventuali irritazioni e gonfiori.

L’olio di cocco, poi, ha anche molte proprietà antiossidanti e antibatteriche, oltre a essere ricco di vitamina E, utile per il buon equilibro della cute.

L'olio di rosa canina

Sempre parlando di oli, quello di rosa canina è particolarmente indicato per curare e prevenire il naso screpolato. E questo grazie alla sue tante proprietà e vitamine come la E, la C e la A, oltre alla presenza di acidi grassi essenziali come Omega 3, 6 e 9 e di antiossidanti. Un alleato perfetto per la cura della parte e per prevenire e ridurre gli effetti negativi degli agenti esterni sulla cute compresi eventuali segni lasciati dall’acne o le rughe.

Naso screpolato? Mai più con aloe vera

Altro rimedio naturale super efficace ed essenziale per la cura della pelle, soprattutto nel caso in cui si debba riparare e nutrire, è l’aloe vera. Un concentrato di benessere per la cute in grado di trattare in profondità eventuali ustioni, scottature, infezioni, ferite e irritazioni. Compreso il naso screpolato e la sua tendenza e squamarsi. Riequilibrando l’epidermide e mantenendola sana, integra e forte.

Il miele per un tocco di dolcezza sulla pelle

Chi l’ha detto che il miele è buono solo in bocca? Questo prodotto naturale, infatti, non è solo un alleato a tavola ma lo è anche per la cura della nostra pelle e per lenire e limitare le screpolature della cute. Come?

Utilizzandolo per preparare degli scrub delicati da massaggiare, con l’aggiunta di un po’ di zucchero, direttamente sulla parte da trattare. Eliminando eventuali cellule morte e rimuovendo gentilmente la pelle che si sta screpolando. Permettendo alla cute di respirare meglio e di rigenerarsi in breve tempo, riportandola alla sua naturale bellezza e salute.

L’acqua termale per la cura del naso screpolato

Altro ottimo aiutante per alleviare il naso screpolato e i fastidi che può generare è l’acqua termale. Spruzzandola direttamente sul viso è possibile lenire e rinfrescare la zona, alleviando il rossore della cute e l’eventuale irritazione in corso. Permettendole di guarire e di ritornare al suo stato naturale di benessere.

Via libera agli impacchi naturali

Infine, altra possibilità per prevenire e curare il naso screpolato, è l’applicazione di impacchi naturali a base di polvere di liquirizia e curcuma. La prima, infatti, ha grandi proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie, mentre la seconda aiuta a lenire la cute e a illuminarla, agendo anche sulle irritazioni. Per usarle dovrete semplicemente mescolare due cucchiai di curcuma con un cucchiaio di polvere di liquirizia, aggiungere dell’olio a vostra scelta (magari uno di quelli sopra citati per aumentarne l’effetto) e massaggiare la pasta ottenuta direttamente sulla parte. Risciacquando il tutto dopo circa 15 minuti.

Ed ecco che il vostro naso screpolato tornerà al suo naturale stato di salute e di bellezza, con una pelle più luminosa, elastica e sana. E tutto usando solo ingredienti naturali in modo sapiente e mirato