Prima di dormire: la routine serale perfetta

P rendere sonno appena ci mettiamo a letto non è sempre facile. Lo stress, i troppi pensieri ci impediscono di addormentarci. Il giorno dopo ci svegliamo stanche e irritabili. Consigli per dormire meglio

Ci sono poche cose che ci fanno bene come una buona dormita. La mattina dopo ci svegliamo con gli occhi luminosi, riposate e pronte ad affrontare al meglio la giornata. Non ci sono più neanche quelle occhiaie scure che nessun correttore riesce a nascondere. Eppure, dormire bene non è sempre facilissimo. Quante volte si va a letto stanchissime e poi non si riesce a chiudere occhio? Ansia, stress o cattive abitudini prima di andare a dormire possono impedirci di riposare bene. Risultato: il giorno dopo ci svegliamo stanche, irritabili e senza energie. Arriviamo alla sera così stremate che non riusciamo più a prendere sonno. Entriamo in un circolo vizioso dal quale faremmo bene a tirarci fuori al più presto. Riuscirci non è impossibile, bastano pochi accorgimenti nella nostra routine serale per migliorare la qualità del nostro sonno. Eccone alcuni.

Crea l'ambiente adatto nella tua camera da letto

La camera da letto dovrebbe essere uno degli ambienti della casa più accoglienti. È il luogo del riposo e dobbiamo fare in modo che, quando la sera vi entriamo, non ci siano ostacoli al nostro sonno. No a troppi tappeti e cuscini: attirano polvere che potrebbe impedirci di respirare bene di notte. Fate attenzione anche alle piante. Se è vero che assorbono l'anidride carbonica e producono ossigeno, è anche indiscusso che alcune possano disturbarci. Per esempio, quelle troppo profumate oppure quelle velenose o in grado di provocare disturbi per la salute, come dieffenbachia, philodendron, poinsettia e oleandro. Attenzione va poi riservata all'illuminazione: no alla luce di lampioni o dei fari delle auto che filtrano dalla finestra. Ma non va bene neanche il buio totale. Infine, occhio alla temperatura: per un sonno ottimale è consigliabile che in camera da letto ci siano fra i 17 e i 19 gradi, non di più.

No alla tv prima di andare a dormire

È opinione comune che la tv concili il sonno. Quante di noi non si sono addormentate sul divano guardando un bel film? Tuttavia, gli esperti sono concordi nel consigliare di non esporsi alle luci artificiali di tv, computer o smartphone prima di andare a dormire. Cristiano Ronaldo docet: il calciatore, che è attentissimo alla sua salute e al suo fisico, spegne tutti i dispositivi due ore prima di andare a letto. Il motivo: emettono una luce blu che stimola i circuiti cerebrali della veglia. Così diventa più difficile addormentarsi. Meglio spegnere tutto: se ci riesce Ronaldo, possiamo farlo anche noi.

Se vuoi dormire bene, vai a letto sempre alla stessa ora

È vero: non sempre è possibile andare a letto sempre alla stessa ora. Ma se tu riuscissi ad abituare il tuo corpo a una regolarità oraria, il tuo sonno ne gioverebbe. E anche la tua salute. Più regolari saranno i tuoi ritmi, più il tuo fisico riuscirà a regolare il ritmo sonno-veglia.

Medita prima di andare a dormire

Andare a letto nervosa e stressata di certo non ti aiuterà ad addormentarti. Il rischio è continuare a girarsi e rigirarsi tra le lenzuola rimuginando sul problemi che ti assillano. Meglio lasciare lo stress fuori dalla camera da letto. Come? Prova a meditare qualche minuto prima di deciderti ad andare a dormire. Puoi anche praticare qualche esercizio di respirazione: ti aiuterà a rilassarti, ad allontanare i pensieri e il tuo sonno ne gioverà.

No agli sport adrenalinici di sera

Attività fisica di sera sì o no? Gli esperti sono concordi nello sconsigliarla. No, nessuno ti chiede di rinunciare ad andare in palestra, cosa che fa tanto bene al tuo fisico e anche alla tua mente. Ma la sera sarebbe meglio non esagerare con gli sport troppo intensi. Meglio prediligere lo yoga, la ginnastica dolce e lo stretching.

I "cibi pesanti" non ci fanno dormire

Le nostre nonne ce lo hanno sempre detto: la sera meglio non mangiare piatti troppo pesanti, per evitare che la digestione ci rovini il sonno. Meglio pasti leggeri e comunque lontani dall’orario in cui si pensa di andare a letto. Riso, albicocche, funghi e avena sono cibi che contengono magnesio, melatonina e triptofano, tutte sostanze che favoriscono il riposo notturno. Il latte è pesante, meglio una tisana o un infuso rilassante. Ovviamente, stai lontana dal caffè.

Preparati in anticipo per il giorno dopo

Andare a letto pensando a quello che si dovrà fare il giorno dopo, magari appena sveglie, non concilia il sonno. Meglio preparare prima tutto il necessario. Per esempio, prima di coricarti potresti preparare gli abiti da indossare il giorno dopo. E poi potresti anche predisporre il necessario per la colazione e sistemare la borsa con i documenti da portare in ufficio. Ne gioverà il tuo sonno e non dovrai fare corse inutili al risveglio.