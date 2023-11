Botta e risposta con Giulia De Lellis

I nfluencer, ex tronista, icona di stile, ideatrice di un brand di beauty. Oggi Giulia De Lellis conquista anche la televisione muovendo i suoi primi passi come conduttrice: chi la ferma più?

Da quando ha partecipato a Uomini e donne nel 2016, Giulia De Lellis, 27enne romana, non si è più fermata. Influencer, creatrice di una sua linea per la pelle (Audrer) ha oltre 5, 3 milioni di follower su Instagram ad ammirarla (e curiosare nella sua vita sentimentale con Carlo Gussalli Beretta). Nel 2019 ha debuttato come attrice (Genitori vs. influencer) ed è in ascesa come conduttrice. In Amore alla prova – La crisi del settimo anno su Discovery+ – ultima puntata il 6 dicembre – guida insieme allo psicologo Matteo Radavelli un insolito esperimento: 4 coppie in crisi si scambiano i partner per 14 giorni, per poi fare il punto sulla propria storia.

L’intervista a Giulia De Lellis

Cosa le ha insegnato quest’esperienza?

«Che non finisci mai di conoscere una persona, anche dopo anni. E che l’amore non basta: una relazione richiede un lavoro quotidiano, finché ripaga ne vale la pena».

Ha scritto Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! (Mondadori) dopo la sua storia con Andrea Damante, conosciuto a Uomini e donne. Liberatorio?

«Sì, e curativo. Maria De Filippi mi aveva suggerito di scriverlo, innanzitutto per me. Mi piace l’idea che possa alleviare anche lo smarrimento di altri».

È vero che sognava di lavorare nella moda?

«Ero appassionata di abiti e trucco. Ho iniziato per caso a condividere su Instagram le mie dritte e molte follower seguivano i miei consigli».

Il trucco di cui non può fare ameno?

«Il rossetto: non mi manca mai in borsa, e spesso lo metto anche sulle guance per un colorito dall’effetto sano».

Come si tiene in forma?

«Con il Pilates, uno dei pochissimi sport che si fa da sdraiati. A prova di pigrissime! Ma fa lavorare con intensità corpo e mente, e la sensazione dopo ogni seduta è fantastica».

Quest’anno ha lanciato il suo marchio beauty (Audrer). L’ispirazione?

«Audrey Hepburn. Sarò all’antica, ma è il mio idolo. Con il nome del brand, che la ricorda, celebro una donna che non ha mai smesso di essere generosa, ed è diventata ambasciatrice dell’Unicef».

Ha amato anche i suoi film?

«Fin quando avevo 7 anni e mia cugina mi ha fatto vedere Colazione da Tiffany. Del resto, sono una romanticona».

Ha anche un luogo del cuore?

«Sì, un posto segreto che ho scoperto a Santa Margherita, in Liguria. E che non voglio rivelare».

Altre passioni, moda e spettacolo a parte?

«Ho amato e riletto più volte Il Piccolo Principe. Adoro andare per mercatini vintage e scoprire anche le storie di abiti o accessori. E poi mi piace cucinare le ricette di famiglia, come il budino al cioccolato di nonna Lucilla, insuperabile».

Impegni e progetti futuri?

«Ne ho molti, ma perché dovrei rovinarvi la sorpresa? Il mio motto è: “Lasciamoci stupire dalla vita”».