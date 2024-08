Con l’arrivo dell’estate e l’innalzarsi delle temperature, molti di noi cercano di ottenere un colorito estivo senza esporsi ai rischi del sole, ricorrendo all’autoabbronzante. Tuttavia, anche per chi ha una mano esperta, è facile incorrere in striature o chiazze. Ecco quindi come gestire la rimozione dell’abbronzatura finta, garantendo una pelle sana e luminosa.

La preparazione della pelle prima dell’abbronzatura

Per assicurare un’applicazione uniforme dell’abbronzante e facilitarne la rimozione, è fondamentale prendersi cura della pelle prima e dopo l’applicazione. È necessario seguire una routine pre-abbronzatura che includa esfoliazione e idratazione, due pratiche che possono fare la differenza. Idratare e mantenere la pelle lucida è, infatti, il segreto per un’abbronzatura che scompare gradualmente e in modo uniforme.

Leggi anche La Gen Z è ossessionata dall’abbronzatura? Il caso Manhattan

Le regole per eliminare l’abbronzatura finta

Per eliminare l’abbronzatura finta la prima regola è quella di non strofinare la pelle in modo aggressivo in modo da prevenire irritazioni e chiazze. Inoltre l’abbronzatura va rimossa gradualmente, ogni due o tre giorni, utilizzando metodi delicati. Ad esempio, un mix di zucchero di canna o sali di Epsom con succo di lime, olio di mandorle e qualche goccia di vitamina E può essere un ottimo scrub naturale. Anche il bicarbonato di sodio combinato con limone può essere efficace.

Trattamenti per braccia e gambe

Per le zone più ampie del corpo, l’uso di oli per il corpo può essere molto utile. Per le gambe e le braccia, ad esempio, si possono utilizzare oli come quello vitalizzante al limone e citronella, che non solo rimuovono delicatamente l’abbronzatura ma lasciano la pelle morbida e idratata. Inoltre, spazzole per il corpo o esfolianti leggeri usati regolarmente possono aiutare a mantenere la pelle in ottime condizioni, facilitando una rimozione uniforme dell’abbronzatura.

Via l’abbronzatura finta dal viso

Il viso richiede un’attenzione particolare, poiché la pelle è più delicata. Evitare scrub abrasivi è fondamentale per non danneggiare la barriera cutanea. Importante, dopo l’esfoliazione, è ripristinare l’idratazione con sieri e creme e proteggere la pelle con protezione solare. I piedi e le mani, infine, possono essere difficili da trattare. Ideali sono gli esfolianti a base di acido lattico.

Leggi anche Come togliere i residui di abbronzatura? Prepara la pelle alla nuova stagione

Prodotti specifici

Se gli scrub naturali non funzionano o si desidera una rimozione immediata dell’abbronzatura, esistono prodotti specifici che scompongono i pigmenti colorati dell’autoabbronzante. Esistono in commercio delle mousse, ad esempio, che facilitano la rimozione quando applicate sulla pelle asciutta e lasciate agire per qualche minuto. Un guanto esfoliante e un gel doccia senza olio completano poi il processo.