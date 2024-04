L 'account dei reali nipponici non permette alcuna interazione con il pubblico. Gli utenti non possono commentare i post, né inviare messaggi privati. L'unica operazione consentita è quella di premere il pulsante "Mi piace"

La famiglia imperiale del Giappone ha fatto il suo debutto ufficiale su Instagram pubblicando numerosi post. L’obiettivo è quello di raggiungere i giovani sudditi, scrollandosi di dosso l’immagine di una famiglia reale isolata dal resto del Paese. Il debutto sui social media della famiglia imperiale giapponese arriva 15 anni dopo che la famiglia reale britannica si è unita a X, ex Twitter, nel 2009.

Oltre 60 post in un giorno

L’Agenzia della casa imperiale, che si occupa degli affari di famiglia dei monarchi, ha pubblicato 60 foto e 5 video con le ultime apparizioni pubbliche dell’imperatore Naruhito e dell’imperatrice Masako, aggiungendo di voler far conoscere al pubblico gli impegni ufficiali della famiglia reale e di aver scelto Instagram per la sua popolarità tra i giovani. Nel primo giorno di pubblicazioni l’account verificato Kunaicho_jp ha superato i 270mila follower ed è continuato a crescere.

La prima foto su Instagram

Nella prima foto postata si vede la coppia imperiale del Giappone seduta su un divano insieme alla principessa Aiko, mentre festeggiano il Capodanno. Pubblicati anche alcuni incontri con leader stranieri, come il principe ereditario del Brunei Haji Al-Muhtadee Billah e sua moglie. Un video in cui Naruhito si rivolge ai suoi ospiti durante i festeggiamenti per il suo compleanno, il 23 febbraio scorso, ha ottenuto oltre 21mila visualizzazioni in meno di un giorno. Sinora si tratta di post riguardanti impegni ufficiali dei monarchi ma l’agenzia non ha escluso che, in futuro, possano essere incluse nelle pubblicazioni anche le attività di altri membri della famiglia reale.

Molti giovani sembrano apprezzare l’iniziativa della famiglia reale. “È bello vedere un po’ delle loro attività perché sappiamo a malapena cosa stanno facendo”, ha commentato Koki Yoneura, uno studente di 21 anni, aggiungendo che “è un bene che sembrino essere un po’ più vicini a noi“. Un’altra studentessa ha detto di essere entusiasta di vedere post sulla principessa Aiko. “Ha quasi la nostra età e si è appena laureata, quindi sono molto felice di poter vedere le sue immagini“.

La popolarità della famiglia reale giapponese

Negli ultimi anni i funzionari del palazzo hanno più volte preso in considerazione l’utilizzo dei social network per far sì che più persone si interessassero alla famiglia e alle loro attività. L’anno scorso, l’agenzia ha, quindi, istituito un team di esperti per studiare gli effetti dell’uso dei social media sulla famiglia imperiale. Gli esperti sono convinti che i social media potrebbero aiutare ad avvicinare la famiglia reale al popolo e dare all’agenzia la possibilità di controllare la narrativa e rispondere alla disinformazione, ma permangono preoccupazioni su come la monarchia più antica del mondo possa essere amichevole senza perdere la sua nobiltà.

Nonostante questo avvicinamento alla popolazione del Giappone, l’account della famiglia reale giapponese non permette alcuna interazione con il pubblico. Gli utenti non possono commentare i post, né inviare messaggi privati. L’unica operazione consentita è quella di premere il pulsante “Mi piace”. Coloro che vogliono inviare messaggi alla famiglia imperiale devono utilizzare il sito ufficiale.