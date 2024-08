Continua a far discutere il caso di Luana Alonso, l’atleta del Paraguay che ha recentemente deciso di ritirarsi dal nuoto agonistico e dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver abbandonato le competizioni e fatto ritorno negli Stati Uniti, dove risiede, la sua vicenda è diventata oggetto di un vero e proprio giallo, complicato ulteriormente da una serie di dichiarazioni e smentite.

Il ritiro di Luana Alonso

Sabato 27 luglio, Luana Alonso ha annunciato il suo ritiro dal nuoto dopo essere stata eliminata nelle qualificazioni dei 100 metri farfalla. Pochi giorni dopo, ha lasciato il Villaggio Olimpico di Parigi per tornare in America. Tuttavia, la sua uscita è stata accompagnata da voci contrastanti: si è detto che fosse stata cacciata dalla federazione sportiva del Paraguay per non aver rispettato alcune regole, poiché era rientrata nel Villaggio nonostante avesse dichiarato di alloggiare in un albergo parigino.

La smentita di Luana Alonso

Per fare chiarezza, la stessa nuotatrice è intervenuta sui social network, pubblicando una storia su Instagram in cui invitava a non diffondere false notizie. «Smettetela di diffondere notizie false, nessuno mi ha allontanato o espulso. Non rilascerò dichiarazioni, ma non voglio che vengano scritte cose non vere», ha scritto Luana Alonso. Questo messaggio, però, è stato successivamente rimosso dal suo profilo.

La conferma della Federazione

Nonostante le smentite di Luana Alonso, la versione ufficiale fornita dalla federazione sportiva del Paraguay sembra raccontare una storia diversa. Camilo Pérez, presidente del Comitato Olimpico Paraguaiano, ha confermato in un’intervista ad ABC che l’atleta è stata effettivamente allontanata dal Villaggio Olimpico.

Dichiarazioni contrastanti

Le dichiarazioni contrastanti tra la nuotatrice e la federazione sportiva del Paraguay hanno sollevato numerosi interrogativi. Se da un lato l’atleta sostiene di non essere stata espulsa, dall’altro il Comitato Olimpico Paraguaiano conferma che la sua permanenza nel Villaggio non era autorizzata. Questo disaccordo non fa che alimentare il mistero attorno alla vicenda.