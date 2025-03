Una prestigiosa opportunità per giovani ricercatrici under 40 che stanno ridefinendo i confini della scienza e della tecnologia nei settori dell’Intelligenza artificiale, nuovi materiali, spazio, energia e ambiente, salute e biotecnologie. È il Premio internazionale Tecnovisionarie®, promosso da Women&Tech® – Associazione Donne e Tecnologie – ETS, di cui Donna Moderna anche quest’anno è media partner. Il titolo di quest’anno è Il futuro dipende da loro.

Il Premio Tecnovisionarie® punta su donne capaci di innovazione e impatto sociale

Il Premio Tecnovisionarie®, arrivato ora alla XIX edizione, celebra il talento femminile, la capacità visionaria e l’innovazione delle donne. Quest’anno guarda oltre, verso le protagoniste del futuro. Come sempre mira a premiare donne che, nella loro attività professionale, hanno testimoniato di possedere visione, privilegiando l’impatto sociale, la trasparenza nei comportamenti e l’etica.

Le donne premiate come Tecnovisionarie® sono di ispirazione per le ragazze

Le donne premiate non solo incarnano talento e ingegno, ma rappresentano anche role model, cioè una potente fonte di ispirazione per le bambine e le ragazze di oggi, invitando attraverso il loro esempio concreto le generazioni future a intraprendere percorsi innovativi. Il loro contributo è essenziale per plasmare un domani equo e sostenibile, dove la diversità e l’inclusione siano i pilastri dell’innovazione.

Il Premio è promosso dall’associazione Women&Tech®

«Il futuro è nelle mani delle donne e delle giovani ricercatrici che oggi stanno costruendo un domani più equo e sostenibile. Con il Premio Tecnovisionarie® vogliamo non solo riconoscere il loro impegno, ma anche ispirare altre giovani a seguire le loro orme, abbracciando l’innovazione e la responsabilità sociale» sostiene Gianna Martinengo, presidente di Women&Tech® ETS. Gianna Martinengo è un’imprenditrice, umanista di formazione e tecnologa per scelta. La sua visione della scienza e delle tecnologie ha da sempre messo al centro la persona ed i suoi bisogni, rendendole accessibili a chiunque e adeguate pera favorire uno sviluppo sostenibile.

In questa edizione le Tecnovisionarie® sono studiose di discipline STEM

Questa edizione del Premio sottolinea l’importanza del coinvolgimento femminile nella ricerca, evidenziando le sfide ancora presenti, soprattutto, nelle aree STEM (l’acronimo sta per: scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). Sebbene siano stati registrati progressi, tante ricerche confermano che le donne continuano a essere meno rappresentate in queste discipline che sono quelle che danno più opportunità in campo professionale. Tuttavia si registrano alcuni segnali positivi di cambiamento, con una crescente partecipazione delle donne in ruoli di leadership e in progetti scientifici di rilievo.

Le donne sono ancora poche nelle materie STEM

Negli ultimi dieci anni, il numero di donne iscritte e laureate in università è aumentato, significativamente, in particolare nei settori umanistici, sociali e sanitari. Persiste però una significativa disparità nelle discipline STEM, dove la presenza maschile resta dominante e la scelta di lauree scientifiche da parte delle donne non mostra variazioni sostanziali. Questa disparità è evidente anche nel mondo accademico, dove gli uomini continuano a ricoprire la netta maggioranza dei ruoli di professore ordinario e associato, nonostante un lieve aumento del 4,6% delle donne rettrici nell’ultimo decennio.

Il Premio Tecnovisionarie® è più di un semplice riconoscimento

«Nel 2025 il Premio Internazionale Tecnovisionarie® non è solo un riconoscimento, ma è un potente strumento di ispirazione. Promuove l’importanza dell’educazione e del coinvolgimento attivo di tutti i settori della società nella costruzione di un futuro sostenibile. Le donne non inventano solo il futuro: lo vivono e lo costruiscono ogni giorno con creatività, intuizione e determinazione» afferma Gianna Martinengo.

Le candidature al Premio Tecnovisionarie® quest’anno sono aperte fino al 31 marzo

Le candidature per il Premio Tecnovisionarie® 2025 sono aperte fino al 31 marzo 2025. È possibile proporre candidate under 40 che, attraverso il loro lavoro dimostrano un impegno verso un futuro sostenibile, con attività coerenti alla loro visione. Le categorie di concorso sono: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, spazio, energia e ambiente, salute e biotecnologie. Le segnalazioni delle candidature possono essere, effettuate sul sito ufficiale del premio. A scegliere le vincitrici sarà una giuria composta da esponenti degli ambiti tematici delle diverse categorie di concorso, del mondo della cultura e della comunicazione. La cerimonia di premiazione, in programma il 28 maggio 2025 a Milano, vedrà la partecipazione di decisori dell’impresa, dell’università, della pubblica amministrazione e di personalità del mondo scientifico, culturale e dei media.

