Come fare le uova di Pasqua decorate, il tutorial e tante idee che ti permettono di usare tecniche diverse e bellissime



Uova di Pasqua Decorate

I lavoretti di Pasqua fai da te si possono fare con tantissimi materiali. Fra questi ci sono anche dei lavoretti di Pasqua semplici da fare con i bambini, per trasmettere loro tutta l'allegria di questa ricorrenza. Il tutorial che più di ogni altro viene messo in pratica in vista di questa festa è senza dubbio quello delle uova di Pasqua decorate.

Come per tantissimi addobbi fai da te, anche in questo caso ci sono tantissimi modi per fare in casa le uova di Pasqua decorate, basta trovare quello più semplice e comodo per te. Per cominciare è senza dubbio necessario distinguere fra uova di Pasqua fatte con le uova sode e quelle di cioccolata, che si decorano in maniera completamente diverse, senza dimenticare le uova realizzate in polistirolo o altri materiali che si possono rivestire e abbellire.

Uova di Pasqua decorate a mano

- Uova sode dipinte: il grande classico della Pasqua. Le uova di Pasqua dipinte sono una tradizione dell'est Europa, soprattutto di Russia e Romania, e sono talmente belle che viene davvero voglia di esporle e mostrarle a tutti. Si possono realizzare facendo le decorazioni con le tempere, ma bisogna ricordare in questo caso che non vanno assolutamente mangiate. Per creare dei disegni particolari ti consigliamo di fare un disegno su carta e ritagliarlo, quindi fissarlo sul guscio dell'uovo con dello scotch di carta e dipingere al suo interno in modo da non avere problemi con i bordi.

- Uova decorate con il découpage: il découpage permette di decorare le uova in maniera fantasiosa, utilizzando splendide immagini fatte con una speciale carta e lavorate con l'apposito kit che consente di farle aderire perfettamente al guscio. Coniglietti, pulicini, campanelle, ma anche fiori colorati, perché Pasqua vuol dire anche primavera.

- Uova in polistirolo da decorare: se non vuoi maneggiare delle uova vere, acquista degli ovetti di polistirolo che si possono rivestire in tanti modi. Puoi usare scampoli di stoffa per un uovo di Pasqua decorato in stile patchwork, ma puoi anche coprire il tuo ovetto di glitter o paillettes usando la giusta colla, e lo stesso vale per lo spago, per un ovetto shabby, o del filo colorato o ancora nastri

Uova di cioccolata decorate

Chi è capace di rinunciare alle uova di cioccolata? A Pasqua sono un vero must per i più golosi e non solo, ma sapevi che puoi anche decorarle per renderle belle oltre che buone? Puoi usare la pasta di zucchero, realizzare deliziose figurine con i simboli pasquali da incollare poi sul guscio dell'uovo usando il cioccolato fuso, oppure puoi ricorrere all'elegante ghiaccia reale.

L'uovo di cioccolato può essere decorato praticamente con ogni piccolo dolcetto, basterà usare il cioccolato caldo per farlo aderire. Per questo tipo di decorazione è utile impiegare anche il cioccolato plastico. Puoi inoltre aggiungere una ulteriore decorazione al momento del confezionamento dell'uovo, avvolgendolo in una plastica trasparente abbellita con coccarde, fiocchi, nastri. All'interno dell'uovo puoi nascondere una sorpresa, ma anche un biglietto che riporti una delle frasi di Pasqua più belle.

Uova decorate da appendere per l'albero di Pasqua

L'albero di Pasqua fai da te è una decorazione che trova posto in molte case. Come idea assomiglia all'albero di Natale, ma al posto delle palline troviamo tanti ovetti colorati. Generalmente questi ovetti di Pasqua sono finti e vengono comprati già decorati oppure vengono lavorati a mano, in casa. Per la verità anche l'albero di Pasqua può essere acquistato, dal vivaio o online. Tuttavia di consigliamo di crearlo da sola, perché è molto divertente.

Puoi usare degli ovetti in polistirolo da rivestire completamente, ma anche dei gusci di uova vere debitamente svuotate. L'importante, in entrambi i casi, è ricordarsi di incollare un nastrino o uno spago per appenderlo ai rami dell'albero, proprio come faresti con l'abete natalizio. Puoi dipingere le uova con le tempere, rivestirle con nastri e stoffe, la scelta è veramente ampia.

Uova di Pasqua con pizzo e perline

Le uova di Pasqua possono avere anche una allure shabby chic, basta utilizzare degli scampoli di pizzo e delle perline e dello spago. Per prima cosa devi rivestire l'uovo di Pasqua con lo spago, spennellandolo preventivamente con della colla vinilica. Sopra lo spago andrai ad applicare il ritaglio del pizzo, puoi farlo a forma di cuore, di croce, di cerchio: come preferisci.

Usa invece le perline per dare un tocco in più. Ad esempio una perlina puoi sistemarla al centro del pizzo, oppure agli angoli della figura che hai scelto di creare. Puoi anche creare delle decorazioni geometriche sulle uova con il solo aiuto delle perline, oppure scegliere di realizzare un semplice fiocco di spago e impreziosirlo con una sola perla. Regalare una di queste uova a qualcuno che ami equivale a fare gli auguri di Pasqua.

Immagini e foto delle uova di Pasqua decorate

Ecco una gallery con tanti tipi diversi di uova di Pasqua decorate, puoi attingere a queste immagini per prendere spunto per le tue creazioni. All'interno trovi anche tecniche di cui non ti abbiamo accennato in precedenza, ma che possono rivelarsi utili se hai delle conoscenze specifiche. Ad esempio sapevi che le uova di Pasqua si possono rivestire all'uncinetto? O che si possono decorare con dei pezzetti di carta da riciclare? Tutto questo e altro lo trovi nella nostra collezione di immagini di uova di Pasqua decorate!

Shutterstock 1 di 12 - Aggiungi un nastro colorato alle tue uova di Pasqua decorate per usarle sull'alberello Shutterstock 2 di 12 - Lascia un guscio bianchissimo e aggiungi un rametto con un fiore colorato da tenere sulle uova con uno spago Shutterstock 3 di 12 - Disegna dei piccoli pois sulle uova di Pasqua Shutterstock 4 di 12 - Impreziosisci le tue uova di Pasqua colorate con nastri e fiori profumati Shutterstock 5 di 12 - Usa foglie, petali e piantine come stampini sui gusci delle uova Shutterstock 6 di 12 - Se sai lavorare all'uncinetto puoi usare questa tecnica che rivestire completamente le tue uova di Pasqua Shutterstock 7 di 12 - Monta il tuo ovetto di cioccolata su uno stecchetto per creare un colorato e goloso lecca lecca Shutterstock 8 di 12 - Colora le tue uova di Pasqua con l'oro per renderle ancora più belle Shutterstock 9 di 12 - Decora le tue uova di Pasqua in maniera completamente diversa l'una dall'altra Shutterstock 10 di 12 - Ricorri alla stoffa per rivestire gli ovetti di Pasqua che userai per decorare casa Shutterstock 11 di 12 - Ispirati alle uova di Pasqua decorate della tradizione russa o rumena Shutterstock 12 di 12 - Ricicla la carta per rivestire e deocare le tue uova di Pasqua