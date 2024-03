Unghie Pasqua 2024: 10 idee a cui ispirarti

H ai già deciso la manicure da sfoggiare durante il weekend di Pasqua? Ecco alcune idee originali e in linea con i trend della primavera

Mancano pochi giorni a Pasqua ed è tempo di decidere la manicure da sfoggiare nel giorno di festa. Se hai già rinunciato perché ritieni che farsi disegnare coniglietti, pulcini e ovetti sulle unghie non sia affatto chic, sappi che quest’anno non mancano idee carine ed eleganti, adatte anche a chi ama uno stile minimalista e naturale in linea con gli ultimi trend del 2024.

Tre le parole d’ordine per la manicure di Pasqua 2024: semplicità, colori pastello e fiori delicati. Bandita ogni esagerazione. Quanto alla lunghezza delle unghie, il trend più gettonato è quello che predilige forme a mandorla aggraziate e allungate.

Unghie Pasqua 2024: la French manicure si rinnova

La French manicure non è mai passata di moda, ma quest’anno è protagonista assoluta delle manicure di Pasqua, rivisitata e rimodernata con colori pastello o decorazioni floreali molto delicate e perfette per le prime settimane di primavera.

C’è chi gioca con finiture luccicanti smaltate e cromate (un altro trend di questo 2024), chi preferisce tonalità più luminose, chi arricchisce le unghie Frenchies con dettagli floreali e dettagli grafici freschi, attuali e alla moda. Ecco alcune idee alle quali ispirarsi.

Yellow Frenchies

Le uova di Pasqua sono belle di cioccolato e con la sorpresa dentro. Sulle unghie, però, puoi ispirarti al colore del tuorlo: il giallo. E magari abbinarlo alla tua french manicure, per ravvivarla e renderla a tema con il giorno di festa.

French manicure pastello

Un’altra idea è giocare con i colori pastello, che vanno molto in questa stagione. Mai pensato a una french manicure colorata, sfruttando su ciascuna unghia le diverse tonalità legate alla Pasqua?

Sfumature pastello

Se la french ti sembra troppo semplice, potresti colorare ciascuna unghia con un colore pastello diverso. Qual è il tuo preferito?

Coniglietti Frenchies

Per chi non sa resistere alla tentazione di sfoggiare i coniglietti sulle unghie, ecco un’idea per trasformare la French manicure aggiungengo le orecchiette del coniglio alla parte bianca.

Tris di Pasqua

Se sei in cerca di una manicure più originale, potresti ispirarti ai trend primaverili che privilegiano le unghie scintillanti. E magari mixare tra scintilli, vortici e fiori sulle unghie.

M’ama non m’ama

Quest’anno per la manicure di Pasqua vanno di gran moda i fiori. Ma perché non mixarli alla manicure con tonalità pastello? L’effetto è chic.

Barbiecore

Il trend Barbiecore non ti hai mai abbandonata? Alla French manicure potresti aggiungere fiori e tonalità fucsia.

Pastelli luccicanti

I colori pastello sono un trend di primavera. Ma anche le unghie luccicanti. Perché non provare a unire le due tendenze?

Consigli floreali

Se invece non vuoi rinunciare ai fiorellini sulle unghie, potresti sempre inglobarli nella tua french manicure.