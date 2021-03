Dai regali fai da te a quelli personalizzati, ecco le idee più belle per la festa del papà, per renderlo felice e trascorrere dei momenti davvero speciali insieme

La festa del papà si avvicina e cerchi qualche idea per festeggiarlo in modo speciale? Qui trovi tante proposte originali, basta con i regali per la festa del papà scontati: scegli qualcosa di molto più personale, perché in fondo è davvero il gesto quello che conta. E l'amore dei propri figli si esprime con le piccole cose.

Chiedi ai tuoi bambini come vorrebbero festeggiare il loro papà, oppure organizza tu stessa qualcosa di speciale se il bimbo è ancora piccolo.

La festa del papà può essere un'occasione utile per trascorrere del tempo insieme in famiglia, un regalo che resta per sempre nella memoria e nel cuore. Ma basta anche una colazione a letto accompagnata da un bigliettino fatto a mano dai bambini con le frasi d'auguri più belle per la festa del papà, o un oggetto che riunisca le passioni di tutti, come un libro di favole o un giocattolo speciale.

Insomma, i modi per festeggiare il papà sono molti: scegli quello più adatto alla tua famiglia!

Per iniziare bene la giornata prepara una sorpresa al papà già dal primo mattino: fai portare dai tuoi bambini una bella colazione su un vassoio per il suo risveglio. Potresti aggiungere qualche lavoretto fatto insieme: un bigliettino con frasi di auguri , un fiore di carta, un cuore colorato. Non importa l'età del bambino, anche i lavoretti e le immagini per la Festa del Papà realizzate di più piccoli faranno intenerire chiunque!

Se la giornata impone ritmi lavorativi, riserva questa sorpresa nel week end, quando tutta la famiglia potrà indugiare nel lettone con una ricca colazione, coccole e giochi extra.

Una piantina da trapiantare insieme

Un regalo per i papà dal pollice verde (ma non solo!): una piantina da trapiantare e curare insieme, a ricordo di questo giorno e del legame speciale tra papà e figli.

Scegli insieme ai tuoi bambini un fiore che può piacere al papà: basterà aggiungere un bigliettino fatto con le loro manine e il gioco è fatto! Cerchi qualcosa di più originale? Punta su un bonsai, piantine aromatiche o piccoli ortaggi... soluzioni adatte anche per spazi ridotti!

Una t-shirt decorata a mano

La festa del papà è un'ottima occasione per dare libero sfogo alla creatività dei bambini. Perché non cimentarsi con il riciclo creativo?

Prendi una sua vecchia maglietta (possibilmente chiara o bianca) e fai lasciare le impronte delle manine o dei piedini ai tuoi bambini; usa le tempere a dita (sono atossiche e adatte ad essere usate con le mani, non usate le tempere classiche per questo scopo).

Basterà aggiungere una frase dedicata per completare la t-shirt tutta dedicata al papà: un regalo tenero da conservare nel tempo.

Un giocattolo da costruire insieme

Un regalo apparentemente insolito per il papà è... un giocattolo! Certo sembra un pensiero più adatto ai bambini (che ne saranno sicuramente felicissimi!) ma in realtà è un modo per far tornare anche l'adulto di casa un po' bambino! Una scusa perfetta per condividere un gioco e trascorrere un po' di tempo ludico insieme. Scegli magari un gioco da costruire o un'attività adatta a far divertire sia i grandi che i più piccoli.

Un libro da condividere

Leggere con i bambini (e per i bambini), si sa, è molto importante per la loro crescita e per rafforzare il legame genitori-figli. Quindi, quale regalo più adatto di un bel libro di favole da leggere insieme nei momenti liberi o prima di andare a dormire?

Una gita fuori porta

Con la scusa della festa del papà organizza un regalo per tutta la famiglia: una gita fuori porta! Una giornata da passare al mare approfittando del primo sole tiepido o una passeggiata in montagna, una gita al maneggio o all'agriturismo, oppure anche solo un giro al parco con la bicicletta, tutti insieme.

Una giornata dedicata a lui ma un'occasione per tutti di "staccare la spina" dalla routine e trascorrere delle ore di felicità!

Un accessorio del suo hobby preferito

Se pensi che al papà dei tuoi bimbi faccia piacere ricevere un regalo più "classico" opta per qualcosa che riguardi le sue passioni o i suoi hobby. Un capo d'abbigliamento maschile e di tendenza, un accessorio che cercava da tempo o un oggetto che desidera da tanto ma non ha mai avuto l'occasione di comprare: insomma, qualcosa che gli ricordi che quel regalo è stato scelto proprio per lui!

Regali golosi: ricette per la festa del papà

In base al tempo che hai o a quando potrete festeggiare, puoi preparare delle prelibatezze tutte dedicate a lui e cimentarti con i tuoi bimbi a preparare i suo piatti preferiti.

Cucinare per il papà è un'occasione per insegnare ai bambini quanto sia importante prendersi cura dell'altro, della persona a cui si vuole bene e cucinare è un'occasione per festeggiare il loro grande eroe.

Un regalo classico da dedicare soprattutto ai papà che amano la buona tavola: una cena a base di pesce tutta dedicata a lui, per deliziarlo con ricette di mare, ma puoi virare anche su un menu semplice per la festa del papà.

Se hai già le idee chiare su cosa preparare ti suggeriamo il dessert, una golosissima torta al cioccolato per la festa del papà oppure i classici dolci per la festa del papà: un momento di dolce condivisione che apprezzerà tutta la famiglia

Se invece cerchi idee per un menu speciale? Prova queste ricette facili per la festa del papà da fare con i bambini.