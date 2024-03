Festa del papà: idee originali per fare il bigliettino

L a Festa del papà è l’occasione per realizzare un bigliettino originale e dire al nostro papà quanto gli vogliamo bene!

La festa del papà si festeggia il 19 marzo ed è molto sentita da tutti i bambini. Tanto che a scuola con l’aiuto delle maestre e in collaborazione con le mamme, preparano dei biglietti d’auguri e regali particolari. Se il papà festeggiato è un tipo elegante, si possono realizzare dei biglietti a forma di cravatte, camicie e decorazioni sul tema. Oppure, se è un tipo sportivo, delle coppe, palloni e simulare altri attrezzi, dedicandoli al suo sport preferito. Infine per dimostrargli ammirazione, si possono costruire delle coccarde con tanto di dedica personale. Nella seguente lista vi indichiamo alcune idee originali per un biglietto fai da te per la festa del papà.

Festa del papà: come realizzare un bigliettino

Ogni anno il 19 marzo è un giorno che viene dedicato a tutti i papà. Quando si avvicina questa data, sono molti coloro che iniziano a pensare ad un dono per il proprio genitore, da presentare eventualmente con un grazioso cartoncino di auguri. Esistono diverse soluzioni per creare in maniera facile e divertente un originale biglietto per la Festa del papà, e non occorre affatto spendere molto. Continuate la lettura e scoprirete come fare un bellissimo bigliettino.

Biglietto coccarda

Una delle idee originali per la festa del papà è il biglietto coccarda. Per crearlo basta prendere un cartoncino e dei pastelli. Scegliendo il colore che preferite e le decorazioni a tema. Cominciate a disegnare la coccarda in un cartoncino. Partite dalla parte alta e definite i contorni. Coloratela e scrivete la dedica al papà da festeggiare. Ritagliate la sagoma con una forbice e incollate sopra un nastro azzurro.

Se volete realizzare un regalo originale per la festa del papà, provate a fare un biglietto pop up. Per farlo occorre un foglio di cartoncino leggero, forbici, taglierino, colla vinilica e un altro foglietto per creare la scritta tridimensionale. Prendete il cartoncino e piegato a metà. Con una matita disegnate le lettere e coloratele con i pastelli che preferite. Dopodiché, collegatevi su internet e cercate una scritta 3D. Questa può contenere Auguri o la parola Papà. Scaricatela e stampatela su un foglio rigido. Ritagliatela e poggiatela sopra il foglio piegato. Incollate la base delle lettere sulla base del foglio e lasciatelo asciugare. In questo modo otterrete la scritta in rilievo e in 3D.

Festa del papà: biglietto cravatta

Un’altra idea originale per la festa del papà è quella di realizzare un biglietto cravatta. Questo lavoro si può fare utilizzando la tecnica origami o semplicemente ritagliando una base già disegnata a forma di cravatta. Per rendere il lavoro al vostro bambino, vi consiglio di seguire la seconda creazione. Quindi prendete un cartoncino e disegnate la sagoma di una cravatta. Per la decorazione, fate scegliere i colori da inserire al vostro bambino. Colorate la base e ritagliatela, facendo attenzione a non rovinare i contorni. Infine, aggiungete la frase con gli auguri al papà.

Biglietto macchina fotografica

Se volete fare un biglietto per la festa del papà originale, realizzate una macchina fotografica. Per costruire il biglietto, bisogna che vi procurate un cartoncino nero e un pastello a cera bianco e blu. Disegnate con il colore bianco la sagoma della macchina fotografica, creando il mirino, i vari pulsanti. Nella parte bassa del dispositivo, scrivete con il colore blu gli auguri al papà. Ritagliate la forma e incollate degli adesivi (stelle e coppe) particolari sopra la macchina fotografica.

Biglietto attrezzi di lavoro

Per concludere, un’idea altrettanto originale per la festa del papà, è quella di costruire un biglietto attrezzi di lavoro. Realizzarlo è semplicissimo, basta che disegnate le sagome degli attrezzi: martello, pinza, tenaglia e giravite con un pennarello nero. Colorateli l’interno di ogni oggetto con le matite adatte e ritagliate gli attrezzi, uno per uno. Dopodiché, piegate un cartoncino azzurro e formate una tasca centrale. Incollate i due lati e lasciate aperta la parte centrale. Scrivete in fondo gli auguri al papà e inserite gli oggetti dentro la tasca. Fate asciugare il biglietto e dopo donatelo al festeggiato.

Festa del papà: biglietto con papillon

Per chi ama la semplicità, realizzare un bigliettino con papillon sarà divertentissimo.

Occorrente

1 cartoncino azzurro A4,

1 foglio di carta da regalo,

1 foglietto bianco,

graffettatrice,

pennarelli,

gomma pane,

matita,

1 confezione di colla in stick,

forbici.

Acquistare il materiale per creare il biglietto

Per ottenere un bigliettino particolarmente allegro e colorato, dovrete provvedere a personalizzarlo in maniera graziosa e originale: potrete farlo senza alcuna fatica utilizzando elementi semplici da reperire e facili da utilizzare. Iniziate dunque a munirvi di ciò che occorre per realizzare il vostro progetto recandovi in una cartoleria e acquistando il seguente materiale: un cartoncino azzurro formato A4, un piccolo foglio di carta lucida da regalo in tinta unita, una confezione di pratica colla in stick, una gomma pane. Dovrete inoltre procurarvi una graffettatrice, qualche pennarello, un qualsiasi foglio bianco di carta e un paio di forbici bene affilate.

Scegliere la misura del cartoncino

Ritagliate il cartoncino scegliendo la misura più adatta alle vostre esigenze, poi dategli una forma quadrata o rettangolare. Un biglietto standard misura indicativamente cm. 18 X 12, ma ovviamente dovete essere voi a stabilire se crearlo più o meno grande; la scelta migliore è però quella di non creare un bigliettino molto piccolo, poiché l’effetto finale potrebbe risultare poco appariscente: meglio quindi non allontanarsi dalle dimensioni tradizionali.

Iniziare la decorazione del cartoncino

Rendete allegro e spiritoso il cartoncino iniziando ad eseguirvi qualche decorazione a matita, ma con un segno leggerissimo. Eliminate eventuali errori con la gomma pane e poi passate i pennarelli sui disegni appena effettuati. Piegate quindi il cartoncino a metà e scrivetevi all’interno un messaggio di auguri. Ora, prendete il foglio bianco e ritagliate due triangoli, regolandovi con le loro dimensioni: vi serviranno per rappresentare le due piccole punte di un colletto. Ritagliate un rettangolo dalla carta lucida e piegatelo a fisarmonica, poi apritelo e formate un piccolo papillon, pinzandolo al centro con una graffettatrice.

Completare il bigliettino incollando i decori

Ora, sulla parte anteriore del biglietto (in alto), incollate i due triangoli di carta in maniera tale da rappresentare le due punte di un piccolo colletto; al centro di quest’ultimo incollate il papillon, premendolo bene per farlo aderire al cartoncino, ma usando la dovuta delicatezza per non rovinarlo. Prestate inoltre attenzione a non sporcare di colla il bigliettino. Terminato il lavoro, conservate il vostro biglietto sino al 19 marzo, ma abbiate l’accortezza di sistemarlo in un luogo adeguatamente appartato: eviterete il rischio di rovinare la sorpresa al destinatario.