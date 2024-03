U n gel rinforzante e pigmentato che promette di ricostruire in pochi mesi le unghie danneggiate da altri trattamenti

Tonde, quadrate, a mandorla, con gel, semipermanente o smalto, nere, rosse o con colori neutri. A ogni donna il suo tipo di manicure, a seconda dei gusti e delle esigenze. L’aspetto che, però, deve accumunare tutte è la cura delle unghie, che troppo spesso a causa dei continui trattamenti sono fragili e fanno fatica a crescere. Sui social, in particolare su TikTok, è sempre più virale un tipo di cura che sembra non avere rivali. Si chiama BIAB.

Cos’è il BIAB per le unghie?

Ma di cosa si tratta? Il BIAB (acronimo di Builder in a Bottle) non è nient’altro che il nome dello smalto di punta del marchio inglese “The Gel Bottle”. Si tratta di un gel rinforzante e pigmentato, composto da sostanze che nutrono in profondità le unghie naturali rendendole più sane e forti, evitando così che si sfaldino facilmente. È più delicato dell’acrilico, ma più spesso del normale smalto per unghie e dello smalto semipermanente. Questo prodotto può essere utilizzato da solo oppure come base per la manicure.

I benefici del BIAB

Il trattamento con il BIAB è in grado di ricostruire l’unghia rovinata, a prescindere dalla motivazione. Rende le unghie più sane, forti e lunghe. In questo modo sarà più difficile che possano spezzarsi o indebolirsi. E’ un trattamento adatto alle donne che hanno le unghie danneggiate, ma anche a quelle che hanno la cattiva abitudine di mangiarsi le unghie.

Come applicare il trattamento sulle unghie

Il primo passaggio per poter applicare il BIAB è la preparazione della base delle unghie naturali. Quindi è necessario eliminare le cuticole e limare le unghie fino a dargli la forma e la lunghezza desiderata. Il secondo step prevede l’eliminazione con una lima del sottile strato superficiale dell’unghia: in questo modo viene tolto il grasso e gli oli naturali che potrebbero impedire al trattamento di aderire bene. A questo punto è possibile applicare il primo strato del prodotto e far asciugare per 99 secondi con una apposita lampada UV. Una volta asciugato il primo, va applicato un secondo strato. Sopra i due strati, va infine steso un top coat, un olio per cuticole e una crema per le mani.

Quanto dura il BIAB

Il BIAB dura tre o quattro settimane circa, a seconda di come trattiamo le nostre mani. Per evitare di rovinarlo è bene indossare dei guanti quando si usano acqua e saponi, evitare di sbattere e rompere l’unghia non ancora forte. Per un risultato ottimale è necessario utilizzarlo per almeno sei mesi.