Che il freddo faccia bene a pelle e corpo non è un novità, ma sapevi che è un toccasana anche per i capelli? In effetti, più o meno per gli stessi principi la crioterapia rinforza il bulbo pilifero e di conseguenza la qualità della chioma; non solo, il freddo è perfetto anche per migliorare il risultato di stirature, trattamenti alla cheratina e complessi ristrutturanti. Ecco allora le migliori strategie per usare il freddo nell’haircare.

Cos’è la crioterapia per capelli

Il principio della crioterapia capillare è simile a quello dei trattamenti di crioterapia per il corpo. Grazie al freddo i vasi sanguigni si contraggono, così si riduce l’infiammazione e migliora la rigenerazione cellulare. Nel caso del cuoio capelluto, il freddo dà una spinta alla circolazione del bulbo pilifero che lavora meglio e genera capelli più sani. Ma c’è di più! Dai parrucchieri si trovano sempre più spesso tool da passare sui capelli che funzionano col freddo anziché col caldo. Di solito, il trattamento prevede un mix di cheratina e basse temperature.

Non una piastra ma un vero ice tool: Hair Conditioning System di Inverse (€ 150,79, su inversehair.com) trattiene l’idratazione per domare l’effetto crespo e i capelli ribelli, rendendoli cinque volte più lisci, morbidi e gestibili.

Dopo l’applicazione del prodotto specifico, viene passata una piastra che raggiunge una temperatura massima compresa fra -5 e -15 gradi, permettendo di inglobare i principi ricostruttori o liscianti. È una tecnica particolarmente indicata per capelli danneggiati, sfibrati o crespi, e di fatto non fa male (a differenza del caldo). Il risultato? Capelli più lucidi, disciplinati, e eventualmente più lisci. Da provare!

Ice tool: gli accessori per capelli che sfruttano il freddo

Spazzole refrigeranti

Alcuni brand hanno creato spazzole o scalp massager con serbatoi d’acqua fredda o testine in ceramica che si raffreddano prima dell’uso. Passate sulle lunghezze, sigillano la fibra capillare e lucidano i capelli in pochi gesti. Sul cuoio capelluto massaggiano e stimolano il bulbo.

Si inserisce del ghiaccio all’interno, poi si massaggia il cuoio capelluto: Ice Scalp Massager di Ceprznvey.

Ice roller per il cuoio capelluto

Simili a quelli per il viso, hanno una testina in acciaio da tenere in freezer. Usati sulla cute (con movimenti delicati), rinfrescano, stimolano la circolazione e aiutano a ridurre eventuali infiammazioni o pruriti. Ideali soprattutto per chi ha cute sensibile o problemi di desquamazione.

Dermaroller con serbatoio (per trattamenti, sieri, o ghiaccio) di Haminos.

Phon con getto freddo potente

Dopo la piega, un colpo di aria fredda aiuta a fissare lo styling e chiudere le cuticole: un piccolo step che fa la differenza, soprattutto se usi la piastra. Oggi esistono phon professionali con tecnologia “cold shot” che potenziano questo effetto.

GettyImages

Crioterapia per capelli: l’alternativa facile da fare a casa

Le basse temperature aiutano a chiudere le cuticole dei capelli, ovvero le “scaglie” che rivestono il fusto. Una cuticola ben chiusa riflette meglio la luce (quindi il capello appare più lucido) e trattiene meglio l’idratazione e i nutrienti dei trattamenti per un effetto wow. Non hai accessori? Nessun problema. Anche semplici gesti quotidiani possono replicare l’effetto del freddo. Ad esempio:

Maschere conservate in frigo: molte maschere per capelli possono essere tenute in frigorifero per un effetto extra rinfrescante. Provare per credere!

Ultimo risciacquo con acqua fredda: in questa stagione torrida ha un bell’effetto rivitalizzante. Dopo shampoo e balsamo, a testa in giù, fai un ultimo risciacquo con acqua fredda. Bastano pochi secondi per migliorare brillantezza e gestibilità della chioma.

ICE Professional Repair My Hair di Natura Siberica è un trattamento post shampoo senza risciacquo. A effetto freddo, rende i capelli più forti con cheratina e estratto di rosa.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Partecipando a diversi programmi di affiliazione se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.