I raggi UV, il vento, la salsedine e il cloro mettono a dura prova la chioma. Ma proteggere i capelli dal sole è possibile, con i giusti accorgimenti. In questa guida scoprirai 9 consigli pratici per evitare l’effetto paglia, mantenere i capelli morbidi e luminosi, e sfoggiare uno styling naturale perfetto anche dopo una giornata al mare.

1. Acconciature anti-sole: trecce e torchon per proteggere i capelli

Capelli al sole: come proteggerli e allo stesso tempo ottenere uno styling perfetto per la sera? Trecce e torchon sono facili da realizzare e creano una base ideale per le beach waves, l’ondulato un po’ selvaggio. «La sera, basterà sciogliere l’acconciatura, lavorarla con le mani e uno spray texturizzante o salino per avere un movimento molto morbido e naturale» dice Salvo Filetti, hair designer di Compagnia della Bellezza.

Ferretti/Launchmetrics/Spotlight

2. Colpi di luce e sole: come evitare viraggi di colore

Che siano ramati o color platino, è inevitabile: i colpi di luce o highlight e le schiariture progressive come il degradé, sotto i raggi UV finiscono per cambiare tonalità. Il sole infatti ha un’azione foto-ossidante sui capelli, ne altera i pigmenti. Così il biondo rischia di prendere una nuance metallica fino a virare verso il verde, mentre il castano ramato si trasforma in arancione. Come proteggerli? Usando di giorno i filtri solari. E, alla sera, prodotti specifici per capelli colorati che restituiscono brillantezza e tonalizzano le schiariture: si tratta di shampoo da utilizzare a ogni lavaggio e di impacchi da fare almeno una volta alla settimana.

3. Prima di partire: il check-up in salone per capelli più forti

Prima della partenza per avere capelli al sole ben protetti è una buona idea fare un “tagliando”. «Il parrucchiere valuta porosità, elasticità, secchezza e propone trattamenti personalizzati pre-vacanza: ricostruzione alla cheratina, idratazione profonda, sigillatura della fibra. Così il capello parte già in “buona salute” e resiste meglio agli stress estivi» spiega Filetti.

4. Proteggere i capelli dal sole con stile: il foulard anni ’60

Dà un tocco rétro e glam, ripara i capelli al sole, dagli UV, dal vento e dalla salsedine: il foulard si usa con fantasia, ispirandosi alle dive anni ’60. «Jackie Kennedy a Capri lo annodava sotto il mento, oggi i modi di portarlo sono diversi: piegato a triangolo e legato dietro la nuca, oppure a bandana o come fascia larga sui capelli sciolti. È molto elegante usato a turbante. Per un tocco boho-chic, intreccialo insieme ai capelli» suggerisce l’esperto.

Biagiotti/Launchmetrics/Spotlight

5. Protezione a strati: la tecnica “sandwich” per capelli sempre idratati

Per assicurare una difesa extra, bisogna procedere a strati. Prima stendi su tutte le lunghezze una maschera leave-in idratante, meglio ancora se protettiva del colore nel caso i capelli siano trattati o tinti. Poi, applica sopra un olio secco con filtro UV. Tieni in posa tutto il giorno, magari ritoccando le punte se fai molti bagni. La sera, sotto la doccia, fai un semplice shampoo, senza aggiungere il conditioner. Il risultato sarà una testa morbida e idratata, liscia o riccia che sia.

6. Wet look al mare: protezione solare e stile in un solo gesto

L’effetto bagnato è perfetto in riva al mare per proteggere i capelli al sole. Ma va realizzato con cura, utilizzando gel solari specifici. «Sui fusti spessi e porosi, il consiglio è di nebulizzare prima un po’ d’acqua per renderli umidi e più lavorabili. Si procede poi distribuendo il gel (meglio se con filtri UV) con gesti precisi e aggiungendo qualche goccia di olio per dare morbidezza e definizione» consiglia l’hair stylist. Il trucco in più? Scolpire per dare un effetto grafico. «Con il pettine a denti stretti si crea una texture lucida e riflettente; con quello a denti larghi si disegnano rilievi ondulati. La riga laterale è perfetta per i visi sfilati, quella centrale armonizza i visi larghi» aggiunge Filetti.

Dojaka/Launchmetrics/Spotlight

7. Dopo ogni tuffo, risciacqua i capelli con acqua dolce

Che sia un tuffo in mare o in piscina, i capelli devono essere sempre risciacquati per togliere salsedine e cloro. Entrambi li aggrediscono, disidratandoli e sbiadendoli. Il risultato sono doppie punte, testa effetto paglia, fusti che si spezzano. Se non hai a disposizione una doccia, portati da casa una bottiglia o uno spruzzino riempiti con acqua dolce oppure un’acqua termale spray che con i suoi oligoelementi idrata, addolcisce e ha un’azione riparatrice.

8. In estate, stop a phon e piastra

Capelli al sole: vince lo styling sauvage. L’estate è il periodo perfetto per “far riposare” i capelli. «Lasciali asciugare all’aria, liberi di prendere forme e movimenti naturali, senza usare phon, piastre & Co. Ci si può aiutare con prodotti per lo styling, impacchi pre-shampoo, approfittando del momento per curare e nutrire. Così, a fine stagione, ti ritroverai con capelli in perfetta forma. E potrai evitare tagli drastici per rimediare ai danni» conclude Filetti.

9. Qual è il miglior protettore solare per capelli?

I capelli al sole vanno protetti con i prodotti giusti. «Più la consistenza è corposa, più aiuta a nutrire e disciplinare. Chi ha i capelli spessi, ricci o tendenti al crespo può optare per una crema, da massaggiare con le dita insistendo sulle punte, o per un olio denso, che aiuta a tenere in ordine anche le ciocche più difficili» precisa l’esperto. L’olio dalla texture asciutta, invece, è indicato per capelli normali o secchi, perché nutre rimanendo invisibile. Per chi ha fusti sottili e fragili o che tendono ad appesantirsi velocemente, la scelta vincente sono un latte o un voile solare.

Formula sea-friendly per Solare Bifasico Protettivo Capelli di Rougj (22,90 €, in farmacia).

Se applichi Riviera DD Cream di Creattiva (30 € , in salone) prima di metterti al sole previeni disidratazione e crespo; dopo nutri e illumini i capelli.

La formula resistente all’acqua di Solar Helio Spray di System Professional (34,90 €, in salone) nutre con olio di avocado.

Delicato e con il 96% di ingredienti di origine naturale, Shamposole di L’Erbolario (13,90 €) a fine giornata restituisce capelli idratati e luminosi.

Semi di Lino Sunshine After-Sun Treatment di Alfaparf Milano Professional (21,40 €, in salone) ripara con un mix di oli lasciando le ciocche morbidissime.

La formula sensoriale di Shampoo Doposole Reidratante di Phyto Plage (da 7,90 €, in farmacia) profuma i capelli e li ammorbidisce con malva e calendula.