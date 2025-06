Negli ultimi anni i filtri solari SPF sono entrati a far parte della beauty routine quotidiana, a prescindere dalle giornate in spiaggia e dallo sport all’aria aperta. Ma in estate, nella fretta urbana del mattino, sorge spontanea una domanda: in città posso usare la protezione solare come crema idratante? In altre parole, si può applicare un unico prodotto che protegga dai raggi solari e allo stesso tempo idrati la pelle? In genere, l’interrogativo riguarda il protettivo anti-UV che si usa al mare. Nelle prossime righe, mettiamo un po’ d’ordine in una materia molto articolata, visto che non basta il fattore di protezione per scegliere la crema solare.

Si può usare la protezione solare come crema idratante?

La risposta è: dipende. Per capire meglio la questione, è importante conoscere la differenza tra protezione solare e crema idratante. Le creme idratanti sono formulate per penetrare nella pelle, apportando acqua (e principi attivi), in modo da ripristinare la barriera cutanea. Le protezioni solari, invece, formano uno strato protettivo sulla superficie cutanea per schermare (filtrare) i raggi UV. Quindi, hanno un obiettivo diverso. In altri termini, mentre la crema idratante “entra” nella pelle, la protezione solare “rimane fuori” per fermare il danno solare.

Quando si può usare la protezione solare come idratante?

Se il tuo prodotto solare è formulato come solare idratante o daily moisturising SPF cioè protettivo quotidiano, allora sì, può sostituire la crema idratante, soprattutto:

se hai pelle mista o grassa , che non necessita di un’idratazione intensa e tende ad apprezzare texture più leggere e asciutte (in questo caso opta per un prodotto specifico con SPF anti-lucidità);

, che non necessita di un’idratazione intensa e tende ad apprezzare texture più leggere e asciutte (in questo caso opta per un prodotto specifico con SPF anti-lucidità); se scegli un solare specifico da città , con texture leggera, studiata per un uso quotidiano, e con ingredienti idratanti come glicerina, acido ialuronico o altri umettanti, capaci di mantenere la pelle morbida e confortevole tutto il giorno;

, con texture leggera, studiata per un uso quotidiano, e con ingredienti idratanti come glicerina, acido ialuronico o altri umettanti, capaci di mantenere la pelle morbida e confortevole tutto il giorno; se nella tua routine applichi già un siero idratante, che apporta la quota di idratazione necessaria prima del solare. Ma se usi il prodotto solare “da mare o da montagna” rischi di sentirti soffocare la pelle, soprattutto in caso di clima caldo-umido.

Quando NON è sufficiente usare solo la protezione solare al posto dell’idratante

Se hai una pelle secca, disidratata o matura, la sola protezione solare come unico prodotto skincare potrebbe non bastare. Questo perché la maggior parte dei solari – soprattutto quelli formulati per la spiaggia o per chi desidera finish opachi – non contiene un mix idratante sufficiente per dissetare appieno la cute. Saltare la crema idratante, in questi casi, può portare alla sensazione di pelle che tira che a fine estate si tramuterà in secchezza diffusa o desquamazioni.

Non solo: sostituire la crema idratante quotidiana con il solare nel lungo periodo può portare a una maggiore vulnerabilità della barriera cutanea, con conseguente perdita di elasticità e luminosità.

La soluzione? Usare una crema da giorno con SPF oppure un solare specifico da città in aggiunta a un idratante privo di filtri. Fa troppo caldo per queste stratificazioni? È sufficiente il siero o una delle tante alternative alla crema idratante.

Meglio la crema idratante con SPF o una protezione solare vera e propria (magari da città)?

Ecco un altro dubbio frequente sulla questione filtri solari: le creme idratanti con SPF sono davvero efficaci come una classica protezione solare? Secondo molti esperti, la risposta è sì, ma NON in contesti di sole forte e diretto, come al mare e in montagna. Questo perché:

si tende ad applicare una quantità minore di crema idratante con SPF rispetto a quella necessaria per raggiungere il fattore di protezione indicato. Ad esempio, se la crema da giorno riporta SPF 30, la reale protezione sulla pelle sarà spesso più bassa (intorno a SPF 15) perché difficilmente si applica lo strato abbondante necessario;

rispetto a quella necessaria per raggiungere il fattore di protezione indicato. Ad esempio, se la crema da giorno riporta SPF 30, la reale protezione sulla pelle sarà spesso più bassa (intorno a SPF 15) perché difficilmente si applica lo strato abbondante necessario; mescolare ingredienti idratanti e filtri solari in un’unica formula potrebbe ridurre l’efficacia della protezione a lungo, che deve formare un film uniforme per schermare i raggi UV in modo adeguato;

in un’unica formula potrebbe ridurre l’efficacia della protezione a lungo, che deve formare un film uniforme per schermare i raggi UV in modo adeguato; I solari sono formulati come dispositivi protettivi regolamentati, mentre le creme idratanti hanno come focus primario l’idratazione: la differenza di formulazione è sostanziale.

Launchmetrics/Spotlight

Quali soluzioni pratiche adottare, quindi?

Per risolvere il dilemma “protezione solare come crema idratante”, il mercato offre protezioni solari leggere da città, formulate proprio per unire idratazione + SPF. Si tratta di solari dalla texture fluida e confortevole, spesso arricchiti con ingredienti idratanti, che possono sostituire la crema giorno nelle stagioni calde o sulle pelli da normali a miste-grasse.

Un’altra soluzione è quella di usare un siero idratante leggero sotto la protezione solare quotidiana da città. In questo modo la pelle riceve tutta l’idratazione necessaria senza appesantirsi, e in più beneficia della protezione UV senza comprometterne l’efficacia.

I protettivi solari quotidiani da usare con o senza crema idratante

A questo punto, speriamo di averti risolto tutti i dubbi. Ricorda che la protezione solare è il miglior alleato anti-età, ma non può sostituire completamente la crema idratante, se la tua pelle ha bisogno di un apporto di acqua costante. In estate valuta la tua skincare in base alle esigenze reali della pelle e al clima in cui vivi. Ecco alcune proposte per risolvere il dilemma sull’uso della crema solare come idratante estivo.

Vichy Mineral 89 è un prodotto unico pensato per idratare la pelle e per proteggerla dai raggi solari, in città, ma non è indicata in caso di di sole forte e montagna. Adatto come primer per fondotinta (33,50 €).

UV Expert Supra Screen di Lancome, fotoprotezione quotidiana da usare come ultimo step della skincare routine (prima del trucco) o da sola in caso di pelle mista (49 €).

Hydrasun Invisible Cream Spf 50 di FaceD, crema solare fluida viso e occhi SPF50 per uso quotidiano, per idratare e proteggere nello stesso tempo (28 €).

Anti-Pigment di Eucerin, crema giorno anti-macchie SPF 30, con tiamidolo, che riduce la formazione di melanina quindi anche quella di pigmento (34 €).

Crema viso giorno protettiva di Biofficina Toscana (29,99 €).

Super Uv Over Make-Up Spray di Garnier (11,99 €).

