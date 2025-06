Le tendenze degli anni Duemila sono le più cool di questa estate. La matita nera sulla rima interna dell’occhio è tornata protagonista, così come i pantaloni a vita bassissima e il piercing per capelli. Restando in tema di hairlook, torna in auge anche il tendy, ovvero una ciocca di capelli ribelli che contorna il viso. Due decenni fa l’hai sfoggiato sicuramente anche tu e riproporlo sarà un bel tuffo nel passato. Ma anche se non eri nata o eri troppo piccola ti farà impazzire. Del resto ha già ottenuto il favore delle celebrità, che hanno sancito il ritorno di questo hairstyle.

Le celebrità che l’hanno scelto

Il tendy è stato sfoggiato negli ultimi tempi da molte celebrità, sia nel tempo libero che su red carpet. Il suo mix tra naturalezza ed eleganza, lo rende perfetto in qualsiasi occasione. Margaret Qualley lo ha scelto sul red carpet del Festival di Cannes, ma tra le fashion victim ci sono anche Dove Cameron, Gigi Hadid, Margot Robbie Vanessa Hudgens, Nicole Kidman e Hailey Bieber. Insomma, donne molto diverse per età, stile ed estetica: a riprova che se questo trend è tornato dal passato è proprio perché merita un ruolo di primo piano.

Come realizzare il tendy

Una delle cose più belle del tendy è che realizzarlo è davvero semplicissimo e potrai farlo da sola senza problemi anche quando ti prepari al mattino con i minuti contati. Prepara i capelli con onde morbide per dare movimento. Traccia una riga laterale o centrale a seconda della forma del tuo viso e delle tue caratteristiche e preleva una ciocca davanti. Applica un prodotto per lo styling e lega i capelli, poi definisci la ciocca in modo da seguire la linea del volto, valorizzandolo.

Come completare l’hairlook

Una volta realizzato il tendy, puoi acconciare il resto dei capelli come preferisci. Puoi provare una delle acconciature anticaldo, per resistere all’afa unendo il comfort allo stile. Fai una semplice coda alta, oppure un ballerina bun o uno chignon: in questo caso puoi lasciare anche qualche ciocca libera nella parte posteriore per uno stile messy. Va bene anche un semiraccolto, con la chioma sciolta sulle spalle, purché i capelli risultino tirati indietro sulle tempie e sulla parte alta della testa in modo da isolare la ciocca.

A chi sta bene

Sei riccia? Il tendy è perfetto per te, ma lo stesso vale anche che tu abbia capelli lisci o mossi. Anche la lunghezza della chioma e la forma del viso non sono rilevanti, perché spostando la riga e aggiustando lo styling puoi adattare l’hairlook a qualunque fisionomia. Sceglilo se vuoi valorizzare il viso e lo sguardo e per evidenziare gli zigomi. Se ami un look curato ma che non sia troppo rigido e formale ma che al contrario abbia un tocco di inaspettata leggerezza, è quello che fa per te. Puoi sfoggiarlo davvero in ogni situazione, dall’uscita serale al pomeriggio in spiaggia o, addirittura, con l’abito da sposa. Sarà un tocco delicato e quasi casuale che ti renderà ancora più speciale.

