“Riscoprire” la zona V è un classico dell'estate. Eppure la sua pelle così delicata merita più attenzioni. Comincia subito a trattarla bene con la nostra guida

La prova costume vera? Non ha niente a che fare con la bilancia, ma con quelle parti del corpo spesso trascurate nel resto dell’anno e che, invece, meriterebbero attenzioni particolari. A cominciare dalla cosiddetta zona bikini, dove la pelle è molto delicata e bisogna fare i conti, pure qui!, con il passar del tempo. Ecco, passo per passo, i consigli per prendertene cura e sentirti a tuo agio anche con i costumi più sgambati.

Depilazione: totale o parziale?

Eliminare i peli superflui di inguine e dintorni richiede esperienza e manualità, per evitare irritazioni e abrasioni. «Se si opta per la ceretta, meglio affidarsi a una brava estetista. E non ripetere l’operazione prima di tre settimane, per non traumatizzare troppo i tessuti» suggerisce la dermatologa Simona Ferri. «Se, invece, si preferisce il fai-da-te, è consigliabile usare la crema depilatoria o il rasoio. La lametta non va mai passata a secco, ma sempre sulla pelle umida e leggermente insaponata con un detergente intimo. Subito dopo, ci vuole un prodotto idratante, come un gel all’aloe. Se più tardi noti arrossamenti, applica una pasta all’ossido di zinco che funziona anche da barriera protettiva».

Sei per il “via tutto” delle parti intime? Fai doppia attenzione: la zona genitale è molto ricca di terminazioni nervose e di mucose, ancora più delicate. Per questo, la famosa ceretta Hollywood, una depilazione totale della parte intima, se è non eseguita da mani davvero esperte e con i prodotti giusti, può essere molto dolorosa e provocare infiammazioni. «Alcuni studi hanno associato l’abitudine alla depilazione totale a una maggior incidenza di infezioni. La ragione? I peli in questa zona contribuiscono a mantenere in equilibrio il pH delle mucose e costituiscono una barriera ulteriore all’ingresso di microrganismi estranei» precisa l’esperta.

Per la zona bikini c’è una beauty routine su misura

Ebbene sì, invecchiamo anche “lì”. La pelle delle zone intime, come tutto il corpo, risente del passare del tempo e delle aggressioni esterne, come lo sfregamento degli indumenti, la depilazione, i detergenti sbagliati. «Bisognerebbe prendere l’abitudine di idratarla e nutrirla tutti i giorni, per mantenerla più elastica e compatta. Vanno molto bene, per esempio, creme a base di vitamina E o acido ialuronico, oppure oli delicati, come quelli per i bambini» spiega la dottoressa Ferri. Per l’igiene intima, affidati a prodotti non schiumogeni (la schiuma disidrata) e privi di profumi. E ricorda: se durante il periodo fertile il detergente deve avere un pH simile a quello fisiologico, cioè acido (da 3,5 a 5) in menopausa dovrà essere quasi neutro (da 5,5 in su).

Altra dritta per mantenere giovane la zona bikini è esfoliarla una volta alla settimana, in modo da eliminare le cellule morte, prevenire i peli incarniti, levigare ed esercitare un’azione leggermente schiarente. «Ci vuole un gommage con granuli molto fini, adatto alle zone delicate, oppure una miscela di olio vegetale, per esempio di mandorle e bicarbonato, che ha un effetto emolliente. Qualunque sia la scelta, usa il prodotto sulla pelle inumidita per renderlo più leggero» spiega la dermatologa.

I trattamenti specifici

Sai che le discromie possono comparire anche nelle parti intime? Le cause sono diverse: dai cambiamenti ormonali, per esempio durante la gravidanza, all’invecchiamento. Anche la ceretta o la depilazione laser possono infiammare e quindi stimolare i melanociti a produrre più melanina. E infine l’uso di indumenti aderenti: l’attrito fa ispessire la pelle che poi tende a scurirsi. In questi casi, si può provare prima a casa con appositi cosmetici schiarenti a base di principi attivi come il B-resorcinolo e l’acido lattico, che agiscono in modo delicato e graduale.

Se non basta, occorrono trattamenti specifici dal medico estetico. «L’effetto sbiancante si può ottenere con il laser CO2 frazionato già dopo la prima seduta, ma potrebbe essere necessario ripetere dopo un mese, in base al risultato che si vuole» spiega Paola Gasparetto, medico estetico. «Un’altra procedura da fare in ambulatorio è il peeling: utilizzando vari tipi di acido tra cui il delicatissimo tranexamico, in 2-3 sedute, a distanza di 20 giorni l’una dall’altra, la pelle ritorna al suo colore di partenza». Di solito, dopo il peeling dal medico, è previsto un trattamento a casa per mantenere i risultati a base di creme emollienti e schiarenti.

Occhio alle scottature nella zona bikini

Sei fresca di depilazione e vuoi esporti al sole? Puoi farlo, a patto di usare una protezione molto elevata, 50+, e una texture oil free che non occluda i pori. Ideale un latte solare per bambini, privo di ingredienti potenzialmente allergizzanti, come siliconi, petrolati, alcol e profumo, che è una delle sostanze più irritanti sulla pelle depilata. Attenzione a quando passi da un costume all’altro, potresti scottarti sulle zone non ancora abbronzate: anche in questo caso, la protezione elevata è d’obbligo. Ti infastidisce la sabbia che si appiccica sulla piega dell’inguine? Usa solari dalla texture asciutta, tipo gel, così non rischi di irritarla.

Gli “aiutini” giusti

Il Burro Corpo di Spuma di Sciampagna (4,49 euro) nutre e idrata la pelle e la lascia morbidissima.

A base di un complesso oleo-lenitivo, Body Gommage Delicato di Eau Thermale Avène (23,90 euro, in farmacia) leviga la zona bikini senza irritare.

Gyn-Phy Brume Nettoyante Hygiène Intime di Uriage (7,50 euro, in farmacia) deterge e lenisce.

100% di origine naturale, Sun Secure Stick Mineral SPF 50 di SVR (13,50 euro, in farmacia) resiste ad acqua, sudore, sabbia.

Grazie alle virtù del fico d’India, Patch Parti Intime Post Epilazione di Ayay (16 euro, 3 salviette su ayay.it) riduce rossori e bruciore.

Applicato sulla zona V, Blossom Intimate Balm di Freshly Cosmetics (29,95 euro, su freshlycosmetics.com) riduce secchezza e sensibilità.

Per l’igiene quotidiana e la rasatura delle zone intime c’è Prebiotic Intimate Mousse di Fler (15,90 euro, su flerworld.com).

Sun Stick SPF 50+ di Mediterranea (6,50 euro) protegge la pelle più sensibile con squalene, che idrata, e burro di karité, nutriente.