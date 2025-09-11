Sei stanca di quel microbob che porti da tempo, ma non sei sicura che i capelli lunghi facciano per te? Hai da sempre la chioma chilometrica e ti spaventa osare un caschetto? Hai voglia di un taglio pratico da gestire ma che sia anche cool e che ti permetta di giocare con le acconciature? Se la risposta a una di queste domande è «sì», allora il clavicut è quello che fa per te.

Cos’è il clavicut

Come spiega già il suo stesso nome, il clavicut è un taglio di capelli medio-lungo che arriva a sfiorare le clavicole. È leggermente scalato sulle punte, giusto quel tanto che basta per dare movimento. I suoi pregi maggiori sono la versatilità e la semplicità: può essere portato sciolto ma permette anche di elaborare un raccolto, e inoltre non ha bisogno di styling complessi.

Perché sceglierlo

Il clavicut è un taglio di tendenza, perfetto per la stagione autunnale. È facile da gestire e ti permette sia di realizzare la piega perfetta con pochi colpi di spazzola, sia di lasciar asciugare i capelli all’aria ottenendo un risultato impeccabile. Valorizza il viso, che risulta incorniciato, ma soprattutto ha il potere di farti sembrare più alta. L’effetto geometrico della scalatura leggera in avanti ha infatti la capacità di slanciare la figura.

Cura e manutenzione

Prendersi cura del clavicut non è difficile. Quando lavi i capelli scegli sempre prodotti specifici per le tue esigenze, a partire dallo shampoo fino agli oli o alle mousse texturizzanti. Lo styling puoi scegliere quello che preferisci, anche variando di volta in volta rispondendo all’estro del momento. L’appuntamento dal parrucchiere va fissato ogni 8 settimane circa, in modo da far sì che la lunghezza dei capelli non superi mai troppo la linea delle clavicole.

A chi sta bene il clavicut

Il clavicut è perfetto per tutti i tipi di capelli e forme del viso. Se hai il volto ovale o a cuore contribuirà a creare armonia e a valorizzare i lineamenti. Se il tuo è tondo, dona verticalità e slancia l’aspetto soprattutto se abbinato a frangia o ciuffo. Se il tuo viso è quadrato ti aiuta a dare equilibrio, soprattutto se acconciato con onde morbide.

Come personalizzarlo

Il clavicut più che un taglio è un’idea, poi sta a te dare il tuo tocco personale. Una volta definita la lunghezza alla clavicola potrai decidere se aggiungere la frangia o un tendy, se portare la riga centrale o laterale. È un taglio che esalta naturalmente la luminosità del capello, ma puoi aumentare l’effetto con un balayage o scegliendo colorazioni multisfaccettate tra quelle di tendenza per l’autunno. Puoi asciugarlo con un colpo di phon e lasciare la chioma selvaggia e spettinata, renderla liscia e lucida con la piastra o arricciarla con il ferro (se il riccio o il mosso non sono la tua texture naturale). Gli unici limiti sono la tua fantasia e la tua disponibilità ad osare.