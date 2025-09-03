I capelli lunghi sono femminili e sensuali, ma ci vuole tempo per la cura e per lo styling. I capelli corti sono più pratici e grintosi, ma il taglio ha bisogno di ritocchi troppo frequenti dal parrucchiere. Allora che fare? La risposta arriva dalla Corea che, dopo aver rivoluzionato il mondo della skincare, alza la voce anche in fatto di hairstyle. Il taglio coreano è perfetto se non hai le idee chiare su cosa vuoi o meglio, vuoi tutto senza dover fare rinunce. Sorprendente e di tendenza potrebbe essere la risposta alle tue domande, ma attenzione: non è adatto a tutte.

Com’è fatto il doppio taglio coreano

Il taglio coreano si sviluppa su due livelli, uno superiore e uno inferiore. La chioma viene divisa orizzontalmente in due sezioni separate: quella sotto ha un taglio netto e dritto che si ferma sotto la nuca mentre quella sopra è più lunga e, a seconda di come sono i tuoi capelli in partenza e da ciò che desideri, può arrivare fino alla spalla e andare ancora oltre. Con i capelli sciolti sembrerà che tu li abbia lunghi, mentre raccogliendo la parte superiore in uno chignon ti ritroverai con un bob corto.

I vantaggi

Il taglio coreano ti permette di giocare con lo stile e di cambiare hair style in un batter d’occhio. Ti basterà raccogliere o sciogliere i capelli per passare da un taglio a un altro. Con uno scrunch e qualche forcina a portata di mano potrai passare dalla femminilità della chioma sciolta sulle spalle alla praticità grintosa del bob, più e più volte al giorno e senza passare dal parrucchiere. Inoltre, se hai la chioma molto folta, ti permetterà anche di alleggerirla.

A chi è adatto

Va da sé che il taglio coreano non è adatto a tutte, o per meglio dire non è l’ideale per tutti i tipi di capelli. Innanzitutto serve una chioma molto folta, altrimenti risulterebbe svuotata e inoltre per garantire l’effetto è indispensabile che la parte superiore copra totalmente quella inferiore. Sempre per gli stessi motivi, questo hair style si adatta meglio a capelli spessi e possibilmente lisci o mossi, mentre con il riccio la stratificazione potrebbe non riuscire alla perfezione e l’effetto finale non risultare come ti aspetti.

Styling e manutenzione

Su TikTok potrai trovare molti video con idee di styling per il taglio coreano. La parte superiore può essere lasciata liscia, oppure anche acconciata in onde morbide sulle spalle. La manutenzione richiede invece un po’ di costanza. Con il passare del tempo le lunghezze si confondono, invece questo taglio ha bisogno di essere netto e preciso per risultare come dovrebbe. Pertanto non dovrai lasciar passare più di due mesi tra un appuntamento dal parrucchiere e l’altro.