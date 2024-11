Sarà la stagione con le sue cromie autunnali, sarà che quelle naturali sono le nuance più facili da portare. Comunque sia, per quanto riguarda il colore capelli autunno inverno, c’è un grande ritorno ai toni caldi ed eleganti. Addio, per il momento, al platino, al rosso shock, al nero blu. Ora piacciono soprattutto le sfumature più romantiche, quasi classiche. Quindi, che tu sia bruna, bionda o rossa, scopri le sfumature da provare subito per un look che si fa notare.

Colore capelli autunno inverno: scopri il beachy brunette

Impossibile che passi di moda: il castano è il colore di capelli più diffuso, quantomeno in Italia. «Molto versatile, può essere declinato in infinite varianti. In questa stagione dominano i toni caldi con sfumature irregolari che regalano luce e quell’effetto, “schiarito dal sole” che piace sempre, molto a tutte» dice Lucia Bossi, responsabile tecnica colore Aldo, Coppola. «Il risultato finale segue la, tendenza del momento, il cosiddetto, demure, ovvero discreto e senza eccessi». Per ottenerlo, si alternano nuance più, scure e più chiare, anche a seconda, della forma del viso. «In pratica si usa il colore come fosse il make up: le ciocche, più scure sfilano i contorni se il viso è tondo, le più chiare, invece, illuminano, e aggiungono volume» spiega l’esperta.

Decidi per un caramello che ravviva il castano

Altrettanto versatile è il caramello, sempre caldo, ma in versione intensa «Per noi parrucchieri è una tonalità, neutra, alla quale si possono aggiungere, riflessi diversi, ma sempre tono su tono, in modo da movimentare l’insieme, della capigliatura» sostiene Emanuele, Temperini, direttore tecnico Toni&Guy, Italia. «Per quanto riguarda la tecnica, sono tornati in auge i balayage, quelle, sfumature sottilissime, diffuse su tutta la testa, che partono dalla radice: eleganti, mimetizzano i capelli bianchi e sono molto naturali».

Che colore capelli va di moda nel 2024? Se ami il biondo scegli l’honey gold

Per le bionde, è il momento del miele, che fa risplendere i capelli e dà, luce nelle giornate buie. Persino Kendall Jenner, sempre in prima linea come trend-setter, ha abbandonato il suo castano per convertirsi, al nuovo biondo, che si ispira agli anni ’90 e a Carolyn Bessette-Kennedy, icona di quel periodo. «Per le donne italiane, che hanno in maggioranza, la carnagione mediterranea, è una delle nuance chiare più facili da ottenere e, soprattutto, più luminose» commenta Emanuele Temperini. «In, ogni caso si adatta bene a tutte le carnagioni: basta giocare con le schiariture, più o meno evidenti, a seconda della nuance di partenza, per modulare il risultato su misura, evitando però sempre i toni che si avvicinano al grigio, perché tendono a spegnere l’incarnato».

Che colore usare per schiarire i capelli

Dove e come andare a schiarire? Dipende dal taglio di capelli. «In linea di massima, su una lunghezza corta o media è meglio puntare su schiariture molto sottili che partono dalla radice per avere un risultato cromatico pieno e definito» suggerisce Lucia Bossi. «Per lunghezze alle spalle e oltre, invece, si lavora sui contorni e sulle punte, in modo da aggiungere discreti effetti tridimensionali, alla capigliatura. Ricordiamo anche che il biondo caldo, in tutta la sua palette, non è solo facile da portare, è anche semplice da mantenere: mai piatto, permette una ricrescita morbida e meno netta».

Colore capelli autunno inverno: pumpkin spice o cowboy copper?

Il rosso è di tendenza nelle sue belle versioni ramate, dallo zucca allo zenzero fino al terracotta. «Sono tutte nuance a basso tasso di manutenzione» commenta Temperini. «Stanno bene infatti quando perdono intensità, perché assumono, una sfumatura dorata che enfatizza comunque i lineamenti: si tratta insomma di una scelta molto flessibile, che si, può utilizzare anche quando prende un altro riflesso». Ma non è per tutte: sta bene infatti a chi ha la pelle e gli occhi chiari.

Che schiariture fare sui capelli castani? Prova l’henné

Per chi, invece, ha la carnagione scura la scelta giusta è lasciare la base castana, o biondo scuro e aggiungere solo qualche schiaritura ramata. Sono decisamente, fuori moda, le nuance mogano, che invecchiano. Infine, se vuoi un effetto naturale, prova l’henné. «In questo caso non colori i capelli, ma intervieni, solo sui riflessi, aggiungendo luce e intensità» spiega Lucia Bossi. «L’henné, è un’ottima soluzione per le castane, chiare o biondo cenere che desiderino ottenere un risultato più luminoso, senza cedere alla classica tinta».

A casa: le dritte salva colore

Se vuoi mantenere a lungo dei riflessi intensi, a casa è fondamentale trattare i capelli con dolcezza. Ecco tre consigli giusti per un colore capelli a lunga durata. Per lo shampoo usa prodotti specifici ed evita l’acqua troppo calda, che apre le cuticole rendendo il colore piatto e poco brillante. Per tenere a bada la ricrescita applica un prodotto cosmetico ad azione immediata (anche se temporanea), e cioè quelle formule pigmentate che nascondono lo stacco. Per usare sempre piastra o styler quando fai la piega, prima applica un prodotto termoprotettore: il calore non perdona, rende i capelli opachi e mette a dura prova il colore.

Colore capelli autunno inverno: i prodotti giusti

