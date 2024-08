Se i prezzi dei parrucchieri sono sempre più alti, la spazzola rotante può essere un sicuro investimento per diradare le visite in salone, senza rinunciare a una bella messa in piega. In pochi minuti otterrai bei look direttamente a casa tua.

Cos’è e come funziona la spazzola rotante?

La spazzola rotante è uno styler dal funzionamento molto semplice: un cilindro soffia aria calda attraverso delle ventole, ruotando in senso orario o antiorario. I modelli di spazzole più nuovi ruotano in entrambe le direzioni. Questo movimento permette di asciugare e acconciare i capelli in un solo passaggio. Se la potenza della spazzola è relativamente bassa (sotto gli 800 watt) occorre una pre-asciugatura col phon, altrimenti è sufficiente la sola spazzola rotante. Poi molto dipende dalla lunghezza dei capelli.

Shutterstock

Perché conviene averla

Il punto di forza della spazzola rotante? La possibilità di creare hairlook ordinati, senza effetto crespo. I capelli vengono infatti lucidati grazie alla distribuzione degli ioni, tecnologia di cui si avvale la maggior parte delle spazzole rotanti. Le setole in nylon eliminano i nodi senza strappare i capelli, mentre quelle in ceramica assicurano una piega duratura, lavorando a temperature più basse rispetto alle piastre tradizionali. In questo modo, anche i capelli più fragili e delicati restano protetti e splendenti.

Come si usa la spazzola rotante per un risultato professionale

Utilizzare la spazzola rotante è facilissimo! Ecco qualche consiglio per ottenere il massimo risultato:

Elimina l’eccesso di acqua: per un risultato professionale è consigliabile effettuare la pre-asciugatura con un phon, in modo da poter poi modellare i capelli con più facilità. Dividi i capelli in sezioni: questo ti permetterà di lavorare più agevolmente e di ottenere un risultato uniforme. Prendi una ciocca di capelli della dimensione che preferisci e appoggiala sulla spazzola. Attiva la rotazione: una volta che la spazzola è in funzione, lascia che il calore e la rotazione facciano il loro lavoro. In pochi secondi, la ciocca prenderà la forma desiderata: liscia, voluminosa o leggermente mossa, a seconda delle tue preferenze. La forma dipenderà dalla pressione che eserciti sullo styler. Finalizza il look: per un tocco finale, puoi utilizzare la spazzola rotante anche sui capelli asciutti, ravvivando la piega dopo un paio di giorni. Otterrai subito volume e un aspetto fresco e curato.

Shutterstock

A chi è adatta la spazzola rotante?

La spazzola rotante è perfetta per tutte! Se hai capelli lunghi, mossi o crespi, questo strumento è l’ideale per domare la chioma e ottenere un aspetto ordinato e luminoso. Anche se hai capelli corti o fini, non preoccuparti: esistono modelli di diverse dimensioni che si adattano perfettamente alle tue esigenze.

I modelli migliori da acquistare su Amazon

Nelle righe che seguono la nostra selezione di spazzole rotanti in offerta su Amazon: ce ne sono di più semplici e di più ricche che comprendono altri accessori come spazzole fisse ad aria calda (cioè che non ruotano), pettini liscianti e beccucci per asciugare i capelli.

Spazzola rotante agli ioni con setole naturali, contiene due spazzole, una per capelli lunghi (diametro 50 mm) e l’altra per per capelli corti o di media lunghezza (diametro 40 mm), Rowenta (44,14 € prezzo conveniente su Amazon).

Un formato unico e piuttosto grande (50 mm) per la spazzola rotante Hydro Fusion con rivestimento in ceramica. Grazie alla tecnologia al plasma con doppio sistema ionico, idrata ed elimina l’effetto crespo. Ha 2 temperature, 2 velocità e 2 sensi di rotazione, BaByliss (58,10 € in offerta su Amazon).

Una spazzola di ultima generazione che ruota in entrambi i versi e asciuga i capelli grazie alla potenza di 1000 Watt. Rivestita di ceramica infusa di cheratina e olio di mandorle per lucidare i capelli. Contiene 2 spazzole (50 e 40 mm). Inoltre, ha un potenziatore per dare più volume all’attaccatura dei capelli. Modello Keratin Protect AS8811 di Remington (49,90 € online).

Grazie alla potenza di 1000 watt, questa spazzola rotante può essere usata anche per asciugare i capelli, in particolare il “concentratore” di aria calda è indicato per la pre-asciugatura, in modo da riprodurre le tecniche dei parrucchieri per aumentare il volume. Contiene 2 spazzole con rispettivi involucri protettivi. Di Rowenta (49,99 € prezzo vantaggioso).

Questa a spazzola ad aria calda rotante riproduce gli stessi movimenti verso l’interno e l’esterno dei parrucchieri, per ottenere risultati professionali anche a casa: pieghe voluminose e lucenti. Il sistema Keratin & Glow lascia i capelli setosi. Due i diametri delle spazzole in dotazione (38 mm e 50 mm). Rowenta, edizione speciale per Karl Lagerfeld (49,99 €).

Spazzola ionica con 4 testine intercambiabili: spazzola rotante da 50 mm (per capelli lunghi), spazzola fissa ad aria calda da 20 mm (per modellare i boccoli), un accessorio per lisciare, un concentratore di aria per asciugare o fissare l’acconciatura, BaByliss (63,22 € in offerta).

Uno styler con spazzola rotante (dal diametro grande di 5 cm), spazzola fissa più piccola, pettine lisciante e spazzola piatta lisciante. Controlla il crespo e permette di ottenere pieghe diverse, BaByliss (59,90 € prezzo scontato).