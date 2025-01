Anni di piastra, trattamenti chimici e accumulo di prodotti possono afflosciare i tuoi ex capelli ricci definiti, rendendoli né mossi né ondulati, ma solo crespi. Don’t panic: recuperare il riccio di una volta è possibile! Basta cambiare metodo di lavaggio e asciugatura. Ma più di tutti conta il passaggio dell’applicazione dei prodotti senza risciacquo, come insegnano le Curly Girl. Scopri come.

Launchmetrics/Spotlight – Street Style Londra

Perché i capelli ricci diventano meno definiti

Prima di vedere come tornare a quei ricci ben definiti che tutti ti ammiravano, proviamo a capire perché il capello riccio perde definizione. Tra le cause si annoverano danni e micro-danni da styling a caldo, decolorazioni e stress ambientali, come vento e umidità. Se ripetuti negli anni, tutti questi fattori possono rompere i legami dei capello (quelli che costituiscono la sua struttura), facendo allentare i ricci. E i capelli diventano crespi, opachi e senza forma. Recuperare i ricci definiti significa riparare quel danno e proteggere i capelli per il futuro.

Launchmetrics/Spotlight – Fiorucci

C’è speranza di riavere i ricci definiti?

Sei riccia naturale, su questo non ci piove, ma ora hai perso il riccio. Sicuramente ti starai chiedendo se torneranno ben definiti come una volta. La verità è che ci sono dei modi per sapere se i ricci naturali, allentati da anni di styling, possono essere ravvivati. Eccoli:

test dell’asciugatura all’aria : lava i capelli con uno shampoo delicato e lasciali asciugare all’aria. Se noti rimbalzo, spirali o onde, i tuoi capelli hanno buona speranza di tornare ricci;

: lava i capelli con uno shampoo delicato e lasciali asciugare all’aria. Se noti rimbalzo, spirali o onde, i tuoi capelli hanno buona speranza di tornare ricci; test del ricciolo con le dita : avvolgi una ciocca di capelli umida attorno al dito. Se mantiene il ricciolo, i tuoi riccioli sono lì, in attesa di essere rivelati;

: avvolgi una ciocca di capelli umida attorno al dito. Se mantiene il ricciolo, i tuoi riccioli sono lì, in attesa di essere rivelati; controllo dell’effetto crespo : i tuoi capelli diventano crespi e voluminosi quando li spazzoli? È un chiaro segno di ricci nascosti;

: i tuoi capelli diventano crespi e voluminosi quando li spazzoli? È un chiaro segno di ricci nascosti; stiratura non perfetta: se alcune parti dei tuoi capelli non restano lisce, a prescindere dalla temperatura della piastra, probabilmente il riccio è recuperabile.

Launchmetrics/Spotlight / David Koma

Come riavere i tuoi ricci naturali

Una volta che hai superato il test del “riccio nascosto in attesa di esser rivelato”, devi solo cambiare metodo di haircare. Sui social si auto-definiscono Curly Girl, e sono le ragazze dai capelli ricci che hanno la missione di diffondere il verbo su come tornare al riccio definito come un truciolo. I prodotti per capelli ricci sono importanti, ma più di tutto è la routine di lavaggio, balsamo e/o maschera e asciugatura che deve cambiare. Ecco i passaggi da rispettare.

Il metodo del lavaggio va cambiato

Inizia lavandoti i capelli come al solito. Alcune persone rinunciano completamente allo shampoo e usano un balsamo per pulire il cuoio capelluto, ovvero il metodo detto co-wash. Se però i tuoi capelli sono troppo fini, il metodo del lavaggio col balsamo può risultare pesante, ed è meglio riservarlo alle capigliature secche.

Al momento del balsamo, capovolgi la testa e distribuiscilo tra i capelli usando le dita per districare eventuali nodi: questo è il modo più delicato e che evita strappi. Questa è l’ultima volta che puoi passare le dita o una spazzola tra i capelli fino al prossimo lavaggio: da questo momento in poi la palla passa al “rieducare” i capelli che hanno perso il riccio a tornare come prima. Puoi mettere da parte, inoltre, le spazzole che hai usato sinora per piega e manutenzione.

Launchmetrics/Spotlight – Charles De Vilmorin

Il balsamo senza risciacquo per

Dopo aver applicato il balsamo, bagna di nuovo i tuoi capelli senza però risciacquare il prodotto. Solleva la testa, quindi, con le mani unite a forma di ciotola raccogli i capelli dalle punte alla sommità e strizzali delicatamente, con un movimento verso l’alto, come faresti se i tuoi capelli fossero asciutti e stessi. Durante questa manovra, cerca di arricciare un po’ i capelli. Cerca di catturare un po’ dell’acqua del balsamo che gocciola dalle punte mentre lo fai, lavorandola di nuovo verso le ciocche superiori.

Questo procedimento aiuta davvero i capelli ad assorbire il balsamo e a trattenere quanta più idratazione possibile. Più tempo ci passi, migliori saranno i risultati. Potresti dover passare i capelli sotto la doccia due o tre volte per mantenerli zuppi.

Launchmetrics/Spotlight – Riva

I prodotti per ricci definiti: quanti e quali?

Una volta che hai lavorato bene il balsamo, non risciacquarlo. Ti sembrerà strano, come se ci avessi messo troppo, ma non aver paura di appesantire i capelli. A questo punto hai a disposizione diversi prodotti per far tornare il riccio definito, ma non c’è una routine valida per tutte: devi un po’ sperimentare per vedere cosa funziona per te.

L’ordine dei prodotti per capelli ricci è balsamo leave-in, mousse, crema e infine gel, ma questa serie completa può essere too much per alcune e necessaria per altre. Di solito, più i capelli sono grossi e spessi più hanno bisogno di nutrimento.

Anche in questo caso, l’eventuale prodotto post-balsamo non va applicato passandoti le dita tra i capelli, altrimenti afflosci il riccio e torni al punto di partenza. Il metodo corretto è questo: distribuisci il prodotto sulla parte superiore, inferiore e laterale della capigliatura e poi strizza di nuovo le ciocche con delicatezza.

Una volta che hai terminato l’applicazione di tutti i prodotti, puoi eliminare un po’ d’acqua “strizzando” i capelli ma lasciali abbastanza bagnati. A questo punto dovresti riuscire a vedere riccioli che si sviluppano. I tuoi capelli saranno senz’altro appiccicosi ma perderai molto prodotto mentre si asciugano.

Launchmetrics/Spotlight – Mohapatra

L’asciugatura conta per far tornare i capelli ricci definiti

Il plopping è il metodo più indicato per ridefinire il riccio. Come si fa? Stendi un asciugamano in microfibra o una maglietta di cotone morbido su una superficie. Con la testa piegata in avanti lascia cadere i capelli raccogliendoli su se stessi, in modo da poter poi essere avvolti dall’asciugamano sulla sommità della testa. Lasciali legati per circa 20 minuti in modo che la microfibra assorba minimo il 70% dell’umidità, quindi non devono essere gocciolanti, e poi lasciali asciugare all’aria o usa un diffusore a bassa temperatura. Mentre sono ancora bagnati, cerca di non toccarli troppo.

Launchmetrics/Spotlight – Leonard

Quando i capelli sono completamente asciutti, ti accorgerai che la mousse ravviva ricci ha creato una sorta di crosticina croccante attorno ai tuoi ricci. Per “romperla” puoi stringere i capelli con un movimento ascendente proprio come hai fatto con con il balsamo e i vari prodotti nutrienti. Una volta terminato, dovresti avere dei ricci morbidi e definiti.

Ti sembra un procedimento troppo lungo? Le Curly Girl assicurano che è l’unico a far tornare i capelli ricci definiti e rotondi come una volta!

