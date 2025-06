I benefici dello sport, si sa, sono moltissimi, ma per i capelli la questione è diversa. Allenamenti frequenti significano anche docce e lavaggi frequenti, che alla lunga rendono la chioma debole e senza luce, le lunghezze più fragili, magari fanno capolino anche le doppie punte. Sono piccoli inconvenienti che possono essere superati con una hair routine su misura per le sportive… noterai che la regola generale è sempre “less is more”.

Scegli lo shampoo giusto

Nel libro La scienza dei cosmetici Beatrice Mautino spiega che le tipologie di shampoo sono essenzialmente quattro. Gli sgrassanti, che troviamo in commercio come shampoo per capelli grassi o anche volumizzanti. La loro funzione principale è eliminare il sebo e lo sporco con tensioattivi particolarmente efficaci, sgrassanti, appunto. I condizionanti hanno la funzione di lavare via lo sporco, ma anche rendere i capelli più pettinabili, lucidi e morbidi grazie all’aggiunta di agenti di trattamento. Poi ci sono gli antiforfora, e infine quelli per uso frequente o “baby shampoo”.

Shampoo Idratante E Illuminante Al Fico D’india di Klorane: dall’effetto idratante duraturo, crea una schiuma delicata e altamente sensoriale, idratando per 72 ore e restituendo lucentezza ai capelli spenti e disidratati. (da € 11,90, in farmacia).

Punta solo su quelli: «Gli shampoo per uso uso frequente sono progettati per soddisfare le esigenze delle persone che devono lavarsi i capelli ogni giorno, per esempio perché fanno sport» spiega l’esperta. «Sono molto simili, nella concezione, agli shampoo per bambini. Utilizzano miscele di tensioattivi non ionici aiutati da ingredienti schiumogeni» vale a dire che lavano via lo sporco ma in modo ultradelicato e senza intaccare l’equilibrio del cuoio capelluto. Così eviti pruriti e follicoliti, causati dallo squilibrio (o assenza) di sebo sullo scalpo.

B9 – Shampoo Idratante di Hairmed (€ 18, in salone e sul sito) deterge con delicatezza grazie a basi lavanti vegetali da cocco e prebiotici. Ideale per lavaggi frequenti, aiuta a mantenere l’equilibrio del microbiota della cute.

Con proteine vegane e arginina che rinforzano i capelli; complesso a base di estratto di 5 funghi (reishi, shiitake, chaga, Polyporus umbellatus e Trametes versicolor) ad azione protettiva e rinforzante; acqua di riso fermentata che esalta lucentezza e morbidezza: FRESH repair shampoo di Ringana (€ 20,60).

Lo scrub anti-sudore

Se da quando ti alleni i tuoi capelli sono piatti e spenti, attenzione: non è lo sport a rovinarli, ma l’accumulo di sudore. Quando la cute suda i sali minerali che si depositano sulla testa possono disidratare la fibra capillare e ostruire i pori. Risultato? Il sebo resta intrappolato in superficie, i follicoli si stressano e i capelli perdono volume, lucentezza e leggerezza.

La texture cremosa di Scrub Lavant Purifiant di Christophe Robin (da € 19,90, da Sephora) è arricchita con sale marino intensamente purificante.

Per rimediare, integra nella tua hair routine uno scrub specifico per il cuoio capelluto, da fare una volta a settimana. In commercio ne trovi sia in crema che in gel con microgranuli delicati, spesso arricchiti con oli purificanti come tea tree o rosmarino. Applica il prodotto sui capelli umidi prima dello shampoo, massaggia bene con i polpastrelli e risciacqua: aiuterai a riattivare la circolazione, eliminare residui e tossine, e favorire una crescita sana.

Scrub cute purificante di Goovi (€ 13,90, in farmacia): un trattamento pre-shampoo specifico per la cute con il 94,2% di ingredienti di origine naturale. Esfolia delicatamente il cuoio capelluto eliminando cellule morte, eccessi di sebo e sudore.

SOS cloro

Il nuoto è tutta un’altra storia: i capelli e il cloro non vanno proprio d’accordo. Come ogni altro disinfettante, infatti, secca e indebolisce la fibra capillare. Ma niente panico, qui c’è un tip utile. Prima di tuffarti fai sempre la doccia, inzuppando bene i capelli con acqua dolce: così saranno già saturi e assorbiranno meno cloro una volta immersi.

Evita lo shampoo secco

Dopo un allenamento intenso lo shampoo secco può sembrare una soluzione rapida, ma non è la soluzione migliore in una hair routine per sportive. Questo prodotto, infatti, assorbe il sebo in eccesso ma trattiene anche sudore e impurità, lasciandole a contatto con il cuoio capelluto. Il risultato? Un effetto occlusivo che può alterare l’equilibrio della cute e disidratare le lunghezze. Se possibile, preferisci un risciacquo rapido con acqua tiepida o utilizza uno spray rinfrescante a base di ingredienti purificanti. Così la chioma resta leggera, pulita e sana anche tra un workout e l’altro.

L’elastico in tessuto

Se hai i capelli lunghi, fare una coda di cavallo, trecce o chignon è indispensabile. Una buona hair routine per sportive prende in considerazione anche il modo in cui li leghi: innanzitutto tira il meno possibile, piuttosto tieni i capelli in ordine con le forcine o finirai per stressarli (a risentirne non è solo il bulbo capillare, ma addirittura le terminazioni nervose!). Soprattutto, non usare un elastico a caso: evita quelli in gomma che strappano le ciocche e scegli invece quelli morbidi in tessuto, magari colorati per un look anni Novanta.

Confezione con 20 scrunchies in varie fantasie e colori di Mosotech (€ 9,49 su Amazon).

Styling al mimino

Evita il calore ogni volta che puoi. Lascia asciugare i capelli all’aria o usa il phon a temperatura bassa. Se ti alleni la mattina e poi vai a lavoro, scegli uno styling multitasking: uno spray texturizzante per il volume, una mousse disciplinante o un olio leggero per definire e lucidare. Puoi anche investi in accessori sport-friendly: elastici a spirale, fasce traspiranti, turbanti in microfibra per asciugare senza stress.

L’SPF per cute e capelli

Occhio a non trascurare la protezione solare se fai uno sport all’aria aperta. I raggi UV, infatti, degradano melanina e cheratina provocando secchezza, opacità e scolorimento. Per evitarlo, applica un siero o uno spray con filtro UV: crea una barriera contro i raggi solari, preservando il colore e l’idratazione delle lunghezze. E non sottovalutare la cute: anche il cuoio capelluto può scottarsi!

Contiene l’innovativo Color Protective System, un complesso di filtri solari che protegge il capello da viraggi di colore, inaridimento e opacità, Estratti vegetali di Olio di Jojoba ad azione idratante ed Estratto d’Uva noto per la sua azione antiossidante: Spray On Oil

Effetto Naturale di Biopoint (€ 6,50).

