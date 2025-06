Schiariture appena accennate sulle lunghezze, come se i capelli fossero accarezzati dal sole. È questo il nuovo hairstyle proposto da Vittoria Ceretti che si candida a essere protagonista di questa stagione. Il risultato finale è molto naturale, simile a quello che naturalmente si crea dopo un periodo trascorso al mare, con la chioma illuminata da leggeri riflessi dorati. L’ideale per chi non può aspettare le vacanze per ottenere l’effetto desiderato, e preferisce affidarsi a un esperto in salone.

L’hairstyle di Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti, modella di fama internazionale che si è fatta ammirare in tutto il suo splendore sul palco di Sanremo 2021, ha dato una svolta alla sua chioma per l’estate. La fidanzata di Leonardo DiCaprio ha sfoggiato sui social il suo nuovo haistyle con schiariture leggere sulle lunghezze, abbandonando il castano che aveva sempre sfoggiato in precedenza. I riflessi dorati aggiungono una nota ancora più intensa al suo viso e accendono il suo incarnato. Inoltre la piega, mossa e spettinata, accentua ancora di più l’effetto naturale, come se i capelli fossero stati scompigliati dal vento e schiariti dal sole del Mediterraneo.

Come replicare l’effetto

Per replicare l’hairstyle di Vittoria Ceretti è meglio non affidarsi al fai-da-te, ma mettersi nelle mani di un esperto. Un effetto così naturale non può essere frutto del caso e dell’improvvisazione, ma necessita dell’esperienza di un professionista. Con il balayage o attraverso la tecnica di contouring per capelli potrà mettere in risalto il tuo viso e la tua bellezza naturale e creare i giusti giochi di luce e ombre. Da parte tua però dovrai impegnarti a mantenere l’effetto, utilizzando prodotti antigiallo e prendendoti cura dei tuoi capelli in estate. Non dimenticare mai di applicare anche sulla chioma la protezione solare, per metterla al riparo dai danni dei raggi UV.

Hairstyle naturali e luminosi protagonisti dell’estate

I capelli dai colori naturali e luminosi, con giochi di schiariture che creano movimento, saranno i protagonisti dell’estate. Oltre alla scelta di Vittoria Ceretti, basti pensare al biondo ramato che ha mietuto tante fashion victim celebri, o il creme brulée che ha fatto impazzire Lily Rose Depp e Ariana Grande. O anche il brown sugar, sfoggiato da Carla Bruni per valorizzare la sua chioma con luce e morbidezza. Un ritorno alla naturalezza, però studiata attentamente, per dare allo stile un tocco di freschezza e leggerezza. Per la piega puoi realizzare da sola delle perfette beach waves e avrai un look che sa di vacanza, anche se non hai ancora lasciato la città.

