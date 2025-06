Super lisci, super glossy, super morbidi. I liquid hair sono capelli luminosi, setosi e specchiati ma con un finish naturale che mantiene movimento e volume. L’effetto? Quello da red carpet, come JLo o le Kardashian, ma senza dover prenotare in salone ogni volta. Già, la buona notizia è che non serve la stiratura brasiliana alla cheratina (che, dopo l’effetto wow iniziale, può anche rovinare seriamente i capelli). A meno che tu non abbia una chioma mossa davvero ingestibile, meglio evitarla. Molto meglio lavorare con cura e costanza: trattamenti giusti, piccoli trick da pro e il gioco è fatto. E poi, sui capelli lisci l’effetto liquid hair si ottiene più facilmente di quanto pensi.

Le 3 soluzioni furbe per ottenere l’effetto “liquid hair” anche a casa

1. Reverse shampooing: cos’è?

Non è solo lavarsi i capelli “al contrario”, è un vero e proprio rituale. Si parte con un impacco di olio nutriente (perfetti quelli di cocco, lino o argan) da tenere in posa almeno 10 minuti. Poi si applica il balsamo, per sigillare l’idratazione e ammorbidire le lunghezze, e solo alla fine si passa allo shampoo, per eliminare i residui in eccesso. Il risultato? Capelli leggeri, lucidi, nutriti senza l’effetto appesantito. Ideale per chi vuole chiome morbide e fluenti ma ha capelli fini o tendenti al crespo.

Extra Strength Dream Coat di Color Wow (€ 38,90) è un trattamento antifrizz davvero valido. Si usa come ultimo step prima dell’asciugatura per capelli glossati e luminosi, lisci e resistenti al crespo.

2. Liquid hair: prova il risciacquo acido

Dopo shampoo e balsamo, quando hai sciacquato tutto, versa sui capelli una soluzione acida. Può essere un mix d’acqua e aceto di mele, oppure uno dei prodotti specifici nati per questo, come il Vinegar Rinse al lampone di Yves Rocher. Tieni in posa un paio di minuti e poi sciacqua di nuovo. Perché funziona? L’acidità aiuta a richiudere le cuticole, rendendo i capelli extra lucidi, ordinati e setosi al tatto. In due parole, liquid hair.

L’aceto di Lampone regola il ph del capello e sigilla le squame per un effetto glow: Elisir brillantezza di Yves Rocher (€ 12,95) è perfetto per un risciacquo acido.

3. Laminazione capelli con acido glicolico

Il trucco migliore per ottenere capelli glossati effetto liquid hair è la laminazione capelli! Ingredienti star della skincare, gli alfa-idrossiacidi (AHA) come l’acido glicolico stanno conquistando anche i prodotti per capelli grazie alla loro capacità di rigenerare, levigare e illuminare la fibra capillare. A differenza della stiratura alla cheratina, che penetra nel capello modificandone temporaneamente la struttura, la laminazione cosmetica agisce in superficie: crea una pellicola che riflette la luce e trattiene l’idratazione, rendendo la chioma visibilmente più brillante, compatta e disciplinata. Il segreto è proprio il pH acido dell’acido glicolico, che richiude le cuticole (le “scaglie” che rivestono ogni capello), solitamente aperte da shampoo aggressivi, colorazioni o calore eccessivo. Il risultato? Una superficie levigata che riflette la luce in modo uniforme, regalando un effetto gloss immediato.

Ma c’è di più. L’acido glicolico lavora anche sul cuoio capelluto, dove agisce come un delicato esfoliante: elimina cellule morte, impurità e residui di calcare, favorendo l’ossigenazione del bulbo. Questo si traduce in capelli più forti e vitali dalla radice, oltre che visibilmente più sani. Il trattamento Glycolic Gloss di L’Oréal Paris Elvive, ad esempio, richiede solo 5 minuti di posa, si applica dopo lo shampoo e non lascia residui. Una vera scorciatoia per ottenere l’effetto liquid hair senza passare dal parrucchiere.

Glycolic Gloss Trattamento Laminazione di L’Oréal Paris Elvive (€ 9,99 negli store dm).

Leggi anche 5 motivi per cui dovresti lavare i capelli a testa in giù

Leggi anche Qual è il taglio di capelli che ringiovanisce?