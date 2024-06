Le trecce sono da sempre un’acconciatura carina e divertente, adatta ad ogni occasione e da sfoggiare in tutte le stagioni. L’estate è la stagione ideale per sfoggiare questa acconciatura. Vediamo allora qualche idea per realizzare una treccia perfetta.

Treccia perfetta: un’acconciatura sempre alla moda

La treccia, da sempre, è una delle acconciature più in voga e utilizzate da tutti. Anzitutto perché risulta essere una capigliatura versatile e adatta a tutti i tipi di occasione e poi, in secondo luogo, perché è davvero molto semplice da fare. In questo articolo vedremo come realizzare alcuni tipi di treccia davvero molto cool: dalla treccia laterale a quella doppia, la treccia è un evergreen duttile a cui non si può rinunciare!

Come fare una treccia perfetta: treccia laterale

La treccia laterale è una tipologia di pettinatura veloce e semplice da realizzare, ma che può essere resa più particolare ed elaborata grazie all’aggiunta di un nastro. Nei prossimi paragrafi ti spieghiamo come realizzare queste due acconciature.

Treccia laterale: occorrente

pettine a coda;

elastico per capelli;

districante per capelli.

Il districante occorre per far sì che i capelli non siano pieni di nodi.

Utilizzalo prima di iniziare a fare la treccia.

Treccia laterale: procedimento

Districare i capelli da tutti i nodi col districante; dopo aver spazzolato i capelli, fare una riga o più verso destra o più verso sinistra, questo perché il look deve essere asimmetrico, essendo una treccia laterale. Raccogliere tutti i capelli da un lato: difatti se la riga risulta essere da una parte, i capelli devono essere nella posizione opposta. Dividere i capelli in tre sezioni, la parte dietro l’orecchio sarà l’inizio della treccia. Partendo da dietro l’orecchio, intrecciare i capelli eseguendo una treccia classica; bisogna fermarsi quando le ciocche diventano troppo corte da non essere afferrate all’interno della treccia. Una volta finito, legare l’estremità dei capelli con un elastico e fissare il tutto con la lacca. Volendo si può anche aggiungere all’acconciatura un fermaglio carino.

Treccia perfetta laterale con nastro

Per realizzare una treccia laterale con nastro servono un nastro del colore che preferisci e un elastico in silicone. Per prima cosa prendere un nastro e legare una delle due estremità con un elastico a una ciocca di capelli, poi prendere la sezione superiore e dividerla in tre ciocche.

Come secondo step, far passare la prima sezione sotto la seconda e il nastro sotto la prima, poi passare l’ultima sezione sopra la seconda e il nastro sopra l’ultima. Ripetere i passaggi del secondo step aggiungendo sezioni alla treccia sia da sopra che da sotto. Procedere in questa maniera per tutta la lunghezza della treccia, bloccarla con lo stesso nastro e allargare le varie sezioni. La treccia laterale con nastro è pronta.

Come realizzare le trecce davanti con i capelli sciolti

Realizzare trecce davanti con i capelli sciolti è davvero molto semplice.

Bastano poche e piccole accortezze per creare un look da sogno che potrà essere utilizzato in diverse occasioni, da quelle più informali a quelle più eleganti e chic.

Trecce davanti con i capelli sciolti: procedimento

La prima cosa da fare è pettinare bene i capelli e dividere in due grandi ciocche l’intera quantità.

La cosa fondamentale è assicurarsi che i capelli non abbiano nodi per procedere poi con la realizzazione delle trecce. Con un pettine a coda prendere una piccola ciocca che parte dall’estremità della fronte e in seguito dividerla in tre parti più o meno uguali. Intrecciare andando ad integrare man mano ciocche laterali e della stessa dimensione.

La treccia perfetta terminerà nel momento in cui la si vuol far finire: questo significa che sarai tu a decidere la lunghezza della treccia a seconda, ovviamente, del look che andrai a realizzare.

Puoi fermare la treccia o con un piccolo elastico di quelli invisibili o neutri, con una forcina o con un piccolo fermaglio, anche questo dettaglio è a tua scelta.

Come fare la treccia aperta e la doppia treccia

Le trecce, come abbiamo visto, sono molto di tendenza e per questo motivo sono nate diverse varianti, tra cui la treccia aperta e la doppia treccia. La prima variante consiste nell’intrecciare due ciocche di capelli a forma di corona, permettendo ai capelli lisci di passare attraverso; mentre la treccia doppia intreccia è un’acconciatura più semplice, molto diffusa tra le donne olandesi e uno dei simboli dello stile boho.

Occorrente

Pettine

Forcine

Elastico

Lacca (opzionale)

Burro di cacao per capelli (opzionale)

Preparare i capelli

Innanzitutto, per fare queste due tipologie di trecce bisogna avere un capello medio-lungo. Dopodiché, dovremo pettinare molto bene i nostri capelli, andando ad eliminare nodi fastidiosi che non faranno altro che ostacolare il nostro processo. Per evitare l’effetto crespo e aggiungere umidità alla capigliatura, è consigliabile avere a portata di mano del burro di cacao per capelli: applichiamolo sui capelli umidi e lasciamo asciugare all’aria aperta prima di iniziare ad intrecciare.

Fare la treccia aperta

La treccia aperta non è così difficile da realizzare come si pensa, bisogna che leghiamo dapprima i capelli in una coda alta. Dopo aver fatto ciò, dobbiamo coprire l’elastico con una ciocca di capelli e successivamente, prendere una ciocca superiore e non molto grande dalla sommità della testa. Da questa ciocca poi, dovremo ricavare una classica treccia. Arrivate a tre o quattro intrecci, prendiamo altri capelli dalla coda e uniamoli alla treccia che stiamo creando. Proseguiamo in questo modo per tutta la testa. Quando arriveremo al fondo della treccia, dobbiamo chiudere quest’ultima con un elastico. Dopodiché andremo ad “aprire” la nostra treccia, dall’alto verso il basso, prendendo la prima ciocca da cui abbiamo iniziato a fare la nostra treccia e tirandola lentamente. Controlliamo se è allineata perfettamente al capo e sistemiamola con delle forcine. Quando saremo soddisfatte del nostro risultato, solleviamo la treccia e fermiamo la base sulla nuca, in modo da creare un rigonfiamento. Inoltre, saremo noi a decidere quanto vorremo “gonfia” la nostra treccia aperta. A seconda dei gusti.

Fare la doppia treccia perfetta

La doppia treccia, invece, è un’operazione abbastanza semplice. Questa acconciatura rappresenta la libertà e inoltre è anche molto versatile, in quanto può essere eseguita di lato, indietro, davanti o può essere accompagnata da altre piccole trecce che si incrociano sulla treccia principale. Come per la prima treccia, bisogna che pettiniamo bene i nostri capelli. Successivamente, dobbiamo dividere i nostri capelli a metà, creando in questo modo una scriminatura dritta. Fermiamo metà dei nostri capelli con una molletta e procediamo, creando una treccia sul lato dei capelli che non abbiamo fermato. Attenzione però, poiché non dobbiamo prendere tutti i capelli ma solo una piccola parte. Infatti, i capelli che resteranno fuori verranno aggiunti in seguito, ovvero durante la realizzazione della treccia. Continuare ad intrecciare fino alla fine e utilizzare un elastico per chiudere la treccia. Seguire lo stesso procedimento anche dall’altro lato fino a che non avremo ben due trecce identiche. Ed è così, che avremo ottenuto la nostra treccia doppia.

Come realizzare una treccia a rosa

Flower braid è una traccia che se girata può dare come risultato la forma di una rosa. Anche se non sarà semplice fare questo tipo di treccia sicuramente sarai soddisfatta del risultato finale. Basterà un po’ di pratica per poterla realizzare in pochissimo tempo.

Questa acconciatura si può realizzare per ogni tipo di occasione e per qualsiasi stagione. Per una serata romantica, ma anche per una cerimonia.

Come realizzare una rosa con i capelli

La prima cosa da fare è pettinare i capelli e formare la riga di lato. Dopo ciò puoi continuare con la realizzazione di una treccia, dal lato della riga, partendo dalla fronte. Poi bisogna raccogliere il restante dei capelli in una coda. Quest’ultima deve essere divisa in due parti. Una a sua volta separata in tre sezioni, e l’altra in due sezioni. Queste sezioni serviranno a realizzare delle trecce, che dovrai poi allargare formando così i petali della rosa.

Successivamente prendei una delle trecce, arrotolala su se stessa e bloccala con delle forcine; questa treccia andrà a formare la parte centrale del fiore. Fai in modo da coprire l’elastico con cui hai fatto la coda.

In seguito prendi un’altra delle trecce create in precedenza, arrotola e ferma anch’essa, questa volta però intorno a quella già sistemata.

Devi procedere allo stesso modo con le altre trecce.

L’ultimo step prevede di prendere la treccia creata partendo dalla fronte, allargarla e unirla con la nostra rosa di capelli. Non dimenticarti di fermarla con le forcine. Se preferisci, puoi decidere di dare un tocco finale utilizzando un punto luce o una perla da mettere al centro della rosa.

Se non riesci non scoraggiarti!

Non scoraggiarti! Perché? Nel caso in cui non hai molto tempo a disposizione, l’aiuto di cui hai bisogno o non hai molta manualità per realizzare la rosa con le trecce esistono prodotti già pronti. Stiamo parlando dello chignon a forma di fiore già pronto e confezionato. Quest’ultimo può darti lo stesso risultato. Come si applica? Come primo step bisogna fare una coda e arrotolarla, dopodiché puoi procedere nell’applicare lo chignon. Anche questa soluzione potrà darti un buon risultato in un tempo davvero minimo.

Come realizzare la treccia a corona

Se per ottimizzare il look della tua acconciatura cerchi uno stile fresco ma allo stesso tempo in grado regalarti un tocco chic, ti invitiamo a sceglierne uno davvero particolare: la treccia a corona, adatta sia per un evento importante che per tutti i giorni.

Occorrente per una treccia perfetta

Mollette

Pettine

Lacca spray

Fermagli con strass o perline

Fiorellini di raso

Considerare la forma del viso

La treccia a corona è un’acconciatura senza tempo per qualsiasi look, ed in grado di regalarti un aspetto da diva del cinema e un’infinità di sguardi di apprezzamento. Come qualsiasi altra pettinatura dovresti considerare se è davvero quella giusta per la forma del tuo viso, poiché questo tipo di treccia è raccomandato per i volti ovali con angoli pronunciati o molto sottili che fanno risaltare il viso magro, viceversa non è indicata per le forme rotonde.

Dividere i capelli in due parti

Per ottenere una treccia a corona davvero perfetta, non è molto difficile; infatti, basta soltanto attenersi ai seguenti passaggi peraltro evidenziati nel video annesso alla guida. Per prima cosa è necessario pettinare bene i capelli e poi dividerli in due parti, separando le ciocche che poi userai per fare in modo che la treccia cerchi di avviarsi verso il lato di una delle tue orecchie o a pochi centimetri da loro (la treccia dovrebbe circondarle). Fatto ciò, scegli una qualsiasi porzione di capelli divisa in precedenza e distribuiscila in tre sezioni dello spessore che maggiormente gradisci, ed inizia a fare la tua treccia a corona attaccando nuove parti di capelli. A questo punto continua con la stessa procedura fino a quando la corona non avvolge completamente la fronte. Nel passo successivo ci sono alcuni consigli, su come fissare l’acconciatura in modo ottimale ed anche con una certa eleganza.

Usare delle mollette

Giunti a questo punto dell’elaborazione della treccia a corona, ti conviene regolarla con dei piccoli movimenti per conferirgli la giusta sagoma sulla fronte e all’altezza della nuca. Adesso non ti resta che usare delle mollette per bloccarla, ricoprendola magari con della lacca spray per tenerla in posizione specie se si tratta di esibirla in una giornata particolarmente ventosa. Per ottimizzare il look, la treccia a corona puoi abbellirla alla fine con dei fermagli arricchiti con degli strass colorati o perline, oppure semplicemente inserendo nella trama dei fiorellini di raso categoricamente della tonalità biancastra o di quella dell’abito che indosserai per l’evento.

Come realizzare la treccia perfetta sui capelli medi

Al contrario di ciò che si pensa comunemente, le trecce non sono riservate solamente a chi ha i capelli lunghi ed esistono alcune tecniche per realizzarle anche sulle chiome di media lunghezza.

Treccia alla francese con capelli medi

Un evergreen che non tramonterà mai, è raccogliere i capelli in una treccia alla francese, particolarmente indicata se li porti di media lunghezza, con l’opzione di poterla trasformare e reinterpretare a tuo piacimento. Non dovrai far altro che dividere i capelli in tre mazzi e prendere a intrecciarli partendo dalla sommità del capo, man mano aggiungendo una ciocca per volta, fino al termine della lunghezza. Per completare al meglio la tua treccia dando un twist originale all’acconciatura, realizza delle trecce ai lati della testa e lascia il resto della chioma sciolta.

Treccia perfetta laterale con capelli medi

Un’idea con effetto anni Ottanta è la treccia da realizzare solamente su un lato. Non devi far altro che fare una treccia che aderisca alle radici e lasciare il resto della chioma naturale.

Non si tratta di un mero ornamento, ma di un’acconciatura a effetto molletta che libera il viso.

Altre trecce con capelli medi

Vediamo insieme altri modi per realizzare la treccia sui capelli medi:

Potresti realizzare una treccia al centro del capo, al posto della riga e lasciare sciolti i capelli ai lati;

Un’altra idea è, prima di tutto, prendere due ciocche, una per lato, ed entrambe sopra l’area temporale, per poi realizzare due trecce sopra la testa per unirle: in questo modo avrai creato un cerchietto di capelli intrecciati naturale e glam. Per rendere l’acconciatura ancora più personale, metti un piccolo elastico trasparente sulla parte finale della treccia e quindi allargala, in modo da destrutturarla o espanderla;

Fai la treccia sui capelli corti e di media lunghezza è possibile anche nel caso di un taglio bob, in quanto sarà sufficiente intrecciare alcune ciocche laterali in un semi-raccolto per avere un effetto originale. Chi porta il taglio lob, invece, può puntare su una treccia a cascata, che si conclude con un grazioso chignon laterale;

Raffigura un triangolo in mezzo alla fronte e crea la treccia su due diagonali, una verso l’esterno destro e l’altra verso quello sinistro. Il centro del capo e i restanti capelli che cadranno sui lati, restando naturali;

Crea una semi-treccia partendo dall’alto e andando man mano indietro, formando un semi raccolto. Blocca poi l’acconciatura utilizzando un fermaglio in modo da impreziosirla.

Come realizzare le trecce sui capelli corti

I capelli corti sono davvero molto pratici, soprattutto durante il periodo estivo, dato che consentono a chi sceglie di sfoggiare questo look, di evitare di usare il phon di frequente o comunque di ridurre notevolmente il suo utilizzo rispetto a chi opta per dei capelli lunghi.

Spesso, però, si crede erroneamente che il capello corto sia monotono, ma non è affatto così, anzi!

Soprattutto negli ultimi anni, si è riscoperto questo tipo di look che può essere impreziosito non solo da accessori molto carini come fermagli o elastici, ma anche attraverso delle vere e proprie capigliature, come le trecce.

In passato si è creduto che la treccia potesse essere realizzata solo sui capelli lunghi ma non è affatto così.

Fortunatamente ci si è ricreduti e si è visto che può essere fatta anche su capelli corti; nel prossimo paragrafo, in pochi semplici passaggi e con qualche accorgimento, vedremo come realizzare le trecce sui capelli corti.

Treccia perfetta sui capelli corti

Il segreto per realizzare trecce su capelli corti è l’uso della lacca e della gelatina: questi due prodotti riescono a tenere sui capelli corti e ad immobilizzare la capigliatura.

Nel caso di capelli corti è sempre bene partire dall’attaccatura della fronte e andare intersecare le ciocche di capelli man mano, fino alla fine della lunghezza.

Poco importa che sia una treccia classica o all’olandese, la cosa fondamentale è usare bene questi prodotti e regolarsi sulla lunghezza!