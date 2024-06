S iamo talmente abituate a curare il viso che il décolleté sembra non reggere il confronto. Per fortuna i rimedi contro rughe, discromie e pelle poco elastica sono sempre più efficaci. Ne parliamo con l'esperta

Ce ne si ricorda quando è già un po’ segnato, eppure il décolleté dovrebbe essere trattato come il viso (tempo permettendo). Crema idratante, peeling, protezione solare e, all’occorrenza, qualche trattamento specifico dal medico estetico.

I segni che danno più fastidio? La pelle irregolare, le discromie e quelle rughe in diagonale che si formano durante il sonno, con le quali sembra di svegliarci da un giorno all’altro. E così succede che non indossiamo più canotte o abiti scollati. In realtà, ci sono vari rimedi per ridurre se non addirittura eliminare dal décolleté i segni dell’aging cutaneo. Vediamo da dove partire.

Pelle del décolleté rovinata: le cause

In molti casi, già a partire dai 35 anni la pelle del décolleté non è più come quando si aveva 20 anni. E non sempre dipende dal passare del tempo. Il responsabile numero uno dell’invecchiamento cutaneo è il sole, o meglio la somma dei raggi UV ai quali si è stati esposti sin da ragazzini, che a un certo punto presentano il conto di abbronzature selvagge e protezioni SPF inadeguate o inesistenti.

E così, spesso si può creare una discordanza tra l’aspetto del viso, fresco e curato, e il décolleté un po’ “ammaccato”. «In alcuni casi, il décolleté può sembrare più invecchiato rispetto al viso perché, per abitudine, si pensa meno a idratarlo o a esfoliarlo. Eppure, basterebbe allungare dal mento verso il basso la mano con cui ci si è appena spalmate la crema sulle guance. La maggior parte dei cosmetici il viso va benissimo anche per il décolleté» ricorda la dottoressa Alessia Baroni, medico estetico a Empoli e Forte dei Marmi.

Cure per il décolleté: tra skincare e medicina estetica

Alle dimenticanze di skincare sul décolleté, si aggiunge un’altra “svista”, che però rappresenta un’opportunità, cioè i trattamenti di medicina estetica. «Chi si avvicina al medico estetico di solito chiede un “ritocchino“ del viso, quasi mai del décolleté, così può succedere che dopo 2-3 sedute di filler, per esempio, la pelle del viso è come se compiesse un sorpasso rispetto a quella dell’area che va dal collo in giù» precisa la dottoressa Baroni.

Da un lato, non si pensa ai possibili rimedi dermatologici per le rughe sul petto. Dall’altro lato «il décolleté rappresenta una sfida per la medicina estetica, a causa della pelle molto sottile, che richiede trattamenti a bassissima invasività e ad alta efficacia nello stesso tempo, due caratteristiche che si sono unite davvero solo negli ultimi anni».

Pelle più sottile rispetto al viso

Le pelle del décolleté è più sottile rispetto quella del viso, in quanto manca del tessuto adiposo, presente soprattutto sulle guance, che attenua i segni del passare del tempo, poiché ne rallenta la formazione. Inoltre, la sottigliezza cutanea fa sì che la pelle sia meno elastica, quindi tende ad aggrinzirsi più facilmente. «Ecco perché sul petto si formano le rughe da compressione dovute alla posizione con cui si dorme» spiega la dottoressa.

I trattamenti cosmetici per il décolleté

In linea generale le creme per il viso vanno bene anche per il décolleté. Se però si nota una differenza di tipologia tra le due zone (ad esempio grassa sul viso e fragile sul dal collo in giù), si può optare per cosmetici specifici per il décolleté. Di solito hanno una funzione rassodante, studiata appositamente per la pelle poco elastica di questa zona. Servono infatti a prevenire la perdita di elasticità e a stimolare la sintesi delle fibre elastiche, come collagene ed elastina.

Se sono presenti discromie, si possono usare cosmetici antimacchia uniti a peeling chimici in ambulatorio. Inoltre, al mare o in montagna è bene rinnovare frequentemente la protezione solare senza timore di esagerare. In città si può usare la protezione solare quotidiana che si usa sul viso.

E quelli di medicina estetica

Uno dei trattamenti più efficaci per correggere gli inestetismi del décolleté è la bioristrutturazione con idrossiapatite di calcio diluito con soluzione fisiologica. Si tratta di una sostanza naturale presente anche nel nostro organismo, in particolare nelle ossa e nei denti, che viene iniettata nell’area del décolleté attraverso micro-aghi. La peculiarità dell’idrossiapatite di alcio è quella di rigenerare la pelle, stimolando i fibroblasti (cellule cutanee) a produrre più collagene ed elastina, le fibre responsabili della compattezza cutanea. Il risultato è una pelle più levigata, tonica e dall’aspetto più sano e giovane.

Per un buon risultato possono bastare 2 sedute a cadenza mensile. I risultati si notano dopo 3-4 settimane, il tempo necessario affinché la pelle rigeneri il collagene.

Laser, peeling e ultrasuoni

Se l’invecchiamento è più avanzato, è necessario associare le sedute di bioristrutturazione ai peeling chimici biostimolanti, che stimolano la produzione di collagene. Per un effetto più evidente, si possono aggiungere dispositivi tecnologici come laser o ultrasuoni microfocalizzati, che supportano ulteriormente la neocollagenesi attivata dalla terapia iniettiva con l’idrossiapatite di calcio.