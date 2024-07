I capelli lunghi d’estate che si asciugano al sole hanno sicuramente il loro fascino, ma con le alte temperature potrebbero non essere molto piacevoli da sentire sulle spalle. L’alternativa è un taglio corto, che però fa paura alla maggior parte delle donne. E allora come acconciare la propria chioma? Senza dubbio con la nuova tendenza “Brided baldie”, che trasforma la testa in un’opera d’arte.

Cos’è il Braided baldie?

Il Braided baldie è un’acconciatura ottenuta con trecce intricate sulla testa che formano dei disegni, dai più semplici ai più particolari, come stelle, zig-zag e fiori. In realtà, crea soltanto l’illusione di un taglio corto perché per poter fare le trecce è necessario avere una chioma lunga da lavorare. È un’acconciatura perfetta per l’estate perché glamour, fresca e mantiene i capelli raccolti e lontani da collo e spalle.

Un’opera d’arte sulla testa

Questo stile innovativo permette di ottenere un look ultra-corto e trendy, senza dover tagliare i capelli. Si può immaginare la testa come una tela bianca e le trecce come pennelli colorati che creano opere d’arte intricate. Le classiche treccine si elevano a un livello superiore e questo richiede un lavoro molto più lungo e dettagliato, che deve essere svolto da un professionista.

Chi ha inventato il Braided baldie

L’ideatrice di questa tendenza è Monteria Chisholm, un’esperta di trecce di Los Angeles famosa per le sue elaborate trecce freestyle. Il nome è nato quasi per caso, quando una cliente le ha chiesto di ravvivare le sue trecce. Monteria ha avuto l’idea di creare dei disegni intrecciati mantenendo i capelli corti e lontani dal collo. Per farlo, ha infilato le estremità di ogni treccia utilizzando un metodo simile all’uncinetto, ottenendo una finitura impeccabile che imita l’effetto di un taglio di capelli rasato.

Dai social alla realtà

Come spesso accade, anche questa tendenza è diventata popolare grazie ai social network. Un video che mostra questo stile è diventato rapidamente virale su TikTok, raccogliendo oltre 182mila like e 3 milioni di visualizzazioni, dando vita alla nuova tendenza. “Con il caldo che aumenta, è fondamentale tenere i capelli lontani dal collo”, ha spiegato Monteria.

Il costo del “Braided baldie”

Il costo e la durata del processo per il “Braided baldie” variano a seconda del parrucchiere, ma in media ci vorranno dalle quattro alle cinque ore per un costo di circa 180 euro. L’intreccio richiede ovviamente più tempo rispetto alle treccine tradizionali. Un aspetto fondamentale per far durare più a lungo le trecce “baldie”, è proteggerle. “Quando sei in casa, avvolgile con un durag“, ha consigliato Monteria. In generale, una sciarpa di seta può essere sufficiente per proteggere le trecce, ma per questo stile è consigliabile un durag (un tipo di foulard molto usato dagli afroamericani) per una maggiore compressione.