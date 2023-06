Come lavare i capelli: ecco gli errori da non fare

A ttenta ai prodotti che usi, a come (e quando) pettini i capelli, ma anche alla temperatura dell'acqua: per sfoggiare una chioma impeccabile, servono piccoli accorgimenti

Se dopo lo shampoo non sei soddisfatta della tua acconciatura, un motivo ci sarà. Ebbene sì, perché forse non te lo aspetti ma ci sono errori comunissimi che rovinano la piega: ecco come lavare i capelli (per una chioma mozzafiato).

Come lavare i capelli senza commettere errori

Una volta appreso quante volte lavarti i capelli, a seconda delle loro caratteristiche, è il momento di prestare attenzione anche ad altri dettagli importantissimi.

Sarà perché sei sempre di corsa, sarà perché non ci hai mai pensato: non spazzolare con cura i capelli prima del lavaggio può compromettere il risultato finale. Prima dello shampoo quindi, ricordati di preparare i capelli, soprattutto se sono lunghi. Il pre-lavaggio è importante: ti basta pettinarli adeguatamente per togliere sporco e polvere ed evitare la formazione di nodi mentre li lavi. Non farlo, invece, se hai i capelli ricci: in tal caso, ricorda di pettinarli sempre da bagnati, per evitare l’effetto crespo e non rovinarne la forma ondulata.

Acqua, shampoo e balsamo: ecco cosa fare

Per sfoggiare una chioma pulita e profumata fare uno shampoo non è sufficiente: è fondamentale anche il mondo in cui lo applichi. Prenditi del tempo: ricorda che il prodotto agisce principalmente sul cuoio capelluto e l'effetto "unto" spesso è causato dalle radici, che non vengono lavate con cura. È importante quindi massaggiare bene il cuoio capelluto, ma anche dietro le orecchie e il collo, ovvero le zone in cui si suda maggiormente. In caso di capelli lunghi, inoltre, non è necessario applicare lo shampoo anche sulle punte. Così facendo, c'è il rischio che si secchino maggiormente. E non temere che restino sporche: durante il risciacquo, il prodotto scivola sulle lunghezze ed è sufficiente per la loro detersione.

Non esagerare neppure con la quantità di shampoo: metterne troppo, infatti, rischia di appesantire i capelli, oltre ad allungare i tempi di risciacquo. Per un'applicazione facile e dal risultato impeccabile, i consigli sono due: comincia bagnando con cura la chioma e poi diluisci lo shampoo in una tazzina da caffè. In questo modo, otterrai un’emulsione più fluida, che facilita l'applicazione.

Sappi, inoltre, che il lavaggio deve dividersi in due step: una prima applicazione rimuove impurità e sudore, mentre la seconda svolge un'azione curativa. Ricordati poi di rispettare i tempi di posa, lasciando agire per qualche minuto (soprattutto in caso di capelli grassi o cuoio capelluto irritato). Importante anche la qualità dei prodotti che usi: meglio evitare quelli troppo schiumogeni. Il binomio schiuma = pulizia è un luogo comune che bisognerebbe abbattere. Ebbene sì, perché per un lavaggio ben fatto è sufficiente una noce di prodotto (addirittura mezza in caso di capelli corti o di media lunghezza).

Attenta anche alla temperatura dell'acqua: se non vuoi danneggiare i capelli, evita gli estremi. Una temperatura media è l'ideale: scegli allora l'acqua tiepida per il lavaggio e solo alla fine fai un risciacquo con acqua fresca per chiudere le squame dei capelli e renderli più lucidi. Fondamentale anche la fase del risciacquo: è importante, infatti, togliere qualsiasi residuo di shampoo e balsamo. Dopodiché tampona la tua chioma con delicatezza, servendoti di un asciugamano in microfibra. È un dettaglio che ti aiuterà a migliorare il risultato finale, assorbendo l’umidità.

Per idratare e ammorbidire i capelli non dovresti mai dimenticare il balsamo, che nutre e districa la tua chioma. È il prodotto giusto in qualsiasi stagione: idrata i capelli quando il freddo si fa sentire e li rende più corposi quando il sole tende a spegnerli e seccarli. Non metterlo direttamente sul cuoio capelluto e lascia agire giusto per un minuto. Dopodiché procedi con il risciacquo. Per un'applicazione impeccabile e dei capelli setosi, usa il pettine a denti larghi.

L'importanza dell'asciugatura

Curata la fase di lavaggio, arriva il momento di prestare la dovuta attenzione all'asciugatura: è un altro step imprescindibile per sfoggiare una chioma impeccabile.

Finito di lavare i capelli, evita di strofinarli: meglio avvolgerli in un asciugamano, facendo un turbante in modo da strizzare bene. La spugna assorbe l'acqua in eccesso e velocizza i tempi di asciugatura.

Terminato il lavaggio, non farti prendere dalla fretta: non asciugare bene i capelli danneggia il risultato della piega e potrebbe irritare il cuoio capelluto. Quindi non andare mai a letto con i capelli bagnati, neppure quando il caldo estivo diventa insopportabile. Le lunghezze bagnate, infatti, tenderanno a macerare e possono causare irritazione e forfora, fino a possibili eczemi del cuoio capelluto.