Amante dei look eccentrici e dei colori audaci? Ecco la nuova tendenza dei capelli “calico”. Ispirata ai colori del manto dei gatti calico, questa moda combina tonalità contrastanti come marrone, rosso, rame e biondo per ottenere un look unico e accattivante, richiamando la pelliccia di questi animali. Questa tecnica di colorazione è perfetta per chi cerca un aspetto fuori dagli schemi e non teme di sperimentare.

Cos’è la tendenza capelli calico

I “capelli di calico” sono una delle ultime frontiere del color-blocking applicato alla chioma. Questa tendenza si caratterizza per macchie di colore disposte in modo irregolare che ricordano la pelliccia multicolore dei gatti calico. In pratica, combina toni scuri e chiari con sfumature che spaziano dal marrone scuro al biondo e al rame. Questa scelta cromatica, sebbene audace, si adatta bene a diversi tipi di capelli, carnagioni e lunghezze, anche se il look risulta particolarmente lusinghiero su chi ha una base naturale scura e carnagioni medio-scure. I riflessi caldi del rame e del marrone, infatti, esaltano le tonalità più profonde della pelle. Le carnagioni più chiare possono comunque sfoggiare con stile il calico, scegliendo tonalità pastello più tenui o colori più freddi.

IPA_Agency

Come ottenere il look calico

Per chi volesse ricreare il look calico, è consigliabile portare una foto di riferimento al proprio salone di fiducia. I coloristi suggeriscono di concentrarsi su tre tonalità chiave: il marrone, il rosso e il biondo. Questo approccio permette di ottenere un effetto d’impatto con contrasti decisi, senza creare una sfumatura graduale alle radici, ma lasciando spazio a un look definito e carico di personalità.

Come mantenere i capelli calico

Chi sceglie la tendenza dei capelli calico deve essere pronto a una certa manutenzione. Come per tutti i colori vivaci, è importante utilizzare shampoo e balsamo sicuri per il colore. Inoltre, per preservare la brillantezza del colore, è bene evitare di lavare i capelli troppo spesso: due o tre volte a settimana sono sufficienti per mantenere la vivacità delle tonalità. È preferibile optare per prodotti senza solfati e ridurre al minimo l’utilizzo di fonti di calore, come phon e piastre. Infine, l’esposizione al sole può far sbiadire il colore, quindi è consigliabile proteggere la chioma con un cappello o un prodotto specifico durante le giornate all’aperto.

Una scelta di stile audace e creativa

I capelli calico rappresentano una vera e propria rivoluzione per chi desidera un look sofisticato e fuori dall’ordinario. L’effetto cromatico che ne deriva è intenso, vibrante e unico nel suo genere, capace di attirare l’attenzione e valorizzare qualsiasi stile. Con la giusta cura, questa tendenza multicolore può garantire una chioma d’impatto per tutta la stagione.

