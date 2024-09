Il nome fa pensare a un intervento di chirurgia plastica per capelli, ma in realtà la nanoplastica è un trattamento lisciante alternativo alla cheratina tradizionale. Permette di ottenere chiome più lucenti e idratate, migliorandone la struttura interna.

Nanoplastica per capelli: che cos’è

La nanoplastica è una delle novità più interessanti nel campo della stiratura dei capelli. Non lasciarti ingannare dal nome: non è una procedura invasiva, ma è un trattamento sicuro e privo di formaldeide (a differenza della vecchia cheratina che invece ne contiene a bizzeffe). Grazie a una miscela di aminoacidi e collagene, la nanoplastica agisce in profondità nella struttura del capello, penetrando nella corteccia capillare per migliorarne la salute dall’interno.

A differenza dei trattamenti tradizionali alla cheratina, che possono contenere sostanze chimiche nocive, la nanoplastica si avvale di un processo completamente sicuro, senza odori sgradevoli o rischi di irritazioni. Completano le formule ingredienti nutrienti a base di oli vegetali.

LoveShackFancy / Launchmetrics/Spotlight

Perché si chiama nanoplastica

Il nome nanoplastica (in altre fonti, si trova “nanoplastia”) deriva dal fatto che questo trattamento usa nanoparticelle in combinazione con aminoacidi per nutrire i capelli senza intaccarne la struttura interna. Le cheratine tradizionali, invece, rompono la struttura interna del capello per poi ricostruirla, allo scopo di cambiarne la forma, cioè da mosso a liscio.

Le nanoparticelle del trattamento nanoplastica per capelli sono circa 750 volte più piccole della cheratina, consentendo ai nutrienti di penetrare più in profondità nella fibra capillare, e riparare i capelli senza aprire la cuticola.

Alexis Mabille / Launchmetrics/Spotlight

Effetti della nanoplastica sui capelli

Dopo un trattamento con nanoplastica, i capelli risultano più lisci nella forma e più levigati per quanto riguarda la fibra. Inoltre, sono lucenti e perfettamente idratati. Gli effetti possono durare fino a sei mesi. Per questo motivo, è un trattamento adatto ai capelli ricci, mossi o crespi.

Per quali capelli è indicata?

Non solo per i capelli mossi e ricci, la nanoplastica è un trattamento indicato per i capelli crespi, difficili da gestire e che richiedono una lunga manutenzione. È il caso per esempio di chi abusa della piastra per avere un aspetto ordinato senza riuscirci del tutto.

Diventa pertanto una buona soluzione se desideri capelli lisci, luminosi e senza crespo in modo duraturo: grazie alla sua formula naturale, non comporta rischi per la salute dei capelli.

Toga / Launchmetrics/Spotlight

Che differenza c’è tra nanoplastica e botox per capelli?

Entrambi i trattamenti mirano a disciplinare i capelli, con la differenza che l’hair botox è più una ricostruzione della fibra danneggiata, mentre la nanoplastica è un lisciante con effetti duraturi.

Ancora, mentre il botox per capelli può migliorare la morbidezza e l’aspetto della chioma, la nanoplastia offre un effetto liscio fino al 100%, simile a quello della cheratina ma con meno rischi per la salute dei capelli.

Li accomuna il fatto che entrambi i trattamenti utilizzano ingredienti naturali come aminoacidi e collagene.

