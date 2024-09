Dopo l’estate un trattamento lucidante è quanto di meglio tu possa regalare ai tuoi capelli. Che molto probabilmente appariranno spenti e opachi, a causa del mix di sole, vento e acqua di mare. In salone come a casa, con pochi semplici passaggi puoi ottenere una chioma “effetto specchio”, per ritrovare capelli luminosissimi. E – why not? – seguire il trend ultra brillante del liquid hair, come quello delle celeb sui red carpet.

Trattamento lucidante, dal parrucchiere o a casa

Grazie al trattamento lucidante i capelli saranno talmente brillanti da riflettere la luce, proprio come accade con i gloss sulle labbra. Non a caso, dal parrucchiere è definito spesso come servizio gloss, molto richiesto per togliere l’opacità tipica delle chiome provate dall’estate o per “rinverdire” un colore un po’ spento a causa di lavaggi con acqua calcarea.

Non solo in salone, i trattamenti lucidanti si possono fare anche a casa con prodotti specifici che hanno la funzione di levigare la fibra capillare in modo che diventi più sana, e quindi più lucida. La base di partenza è un capello sano e ben nutrito, il che vuol dire che è già luminoso per natura. Ma con i trattamenti lucidanti si possono rendere i capelli ancora più brillanti, talmente lucenti da sembrare liquidi.

In cosa consiste il trattamento gloss in salone

«Il servizio hair gloss è un rituale composto da prodotti a pH acido che sigillano le squame del capello, la condizione essenziale per avere capelli luminosi» spiega l’hair stylist Sabrina Palumbo, direttrice artistica di Papalu Hair&Beauty spa di Milano. In alcuni casi, i prodotti lucidanti contengono aminoacidi affini a quelli del capello, come le proteine del grano e del riso, che nutrono la fibra dall’interno. In caso di capelli secchi, si possono abbinare oli con antiossidanti, come il melograno, che levigano ulteriormente la fibra capillare, lasciando i capelli lucidi e sani.

«Il trattamento lucidante ha un tempo di posa di circa 20 minuti, al termine del quale si procede al risciacquo e all’applicazione di un balsamo o di una maschera, seguiti dalla piega, il tutto senza ammoniaca».

Ideale in caso di colore spento o sbiadito

Se il colore dei tuoi capelli appare spento, puoi richiedere una colorazione leggerissima tono su tono per ravvivare la tonalità originale. Qualche salone chiama questo servizio tonalizzazione, che vuol dire “aggiustamento del tono del colore”, ed è l’ideale anche se non si vuole intervenire con una nuova tinta sulle lunghezze. Si effettua con prodotti a pH acido a bassissimo contenuto di ossidante che quindi non rovinano il capello, ma ne sigillano le squame, regalandogli brillantezza.

In un certo senso, la tonalizzazione ton sur ton fa sempre parte dei trattamenti lucidanti, ed è spesso proposta quando è passato troppo tempo tra una colorazione e l’altra, per cui le lunghezze appaiono spente o sbiadite. Un effetto molto più evidente sui capelli castani.

Il trattamento lucidante rende i capelli sani oltre che belli

Per ottenere capelli lucidi e splendenti, è fondamentale che la fibra capillare sia ben nutrita, con le squame sigillate e il crespo domato. Assicurati di mantenere sempre l’idratazione necessaria, soprattutto se i tuoi capelli sono spenti o secchi, e ricorda di utilizzare il balsamo dopo ogni shampoo. Il pH acido del balsamo aiuta a richiudere le squame del capello, che si aprono durante la detersione.

Gli ingredienti da ricercare nei prodotti? Acido ialuronico, proteine della seta e del grano, e acidi grassi Omega 3-6-9, che riparano la fibra dall’interno.

È possibile lucidare i capelli anche a casa

Per preservare la brillantezza dei capelli colorati, usa spray senza risciacquo che fissano i pigmenti alla cheratina del capello. Se il tuo colore appare opaco, puoi aggiungere alcune gocce di pigmenti liquidi alla tua maschera ristrutturante. Per maggiore lucentezza, applica alcune gocce di olio o cristalli liquidi, ma solo dopo aver eliminato l’eccesso di acqua dai capelli con il phon.

I prodotti lucidanti da provare

Glycolic Gloss, siero senza risciacquo con acido glicolico, avvolge la fibra per un’estrema lucentezza, L’Oréal Paris Elvive (9,90 €).

Lamination Pro, shampoo illuminante, idrata in profondità la fibra capillare, Capello Point (19,99 €).

Crystal, lucidante ai cristalli liquidi e ai semi di lino, Cielo Alto (8,70 €).

Colore, balsamo protezione del colore all’aceto, Yves Rocher (6,95 €).

Laminplex, crema gel che rinforza e illumina il capello, Vitalcare (7,30 €).

