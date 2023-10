U n prodotto rivoluzionario che in pochi secondi districa e ammorbidisce i capelli. Si applica dopo lo shampoo e si risciacqua quasi all'istante. Con buona pace di chi va sempre di corsa...

Che noia aspettare i tempi di posa del balsamo, vero? E se ti dicessimo che hanno inventato una formula istantanea? Si tratta del balsamo liquido, un prodotto dopo shampoo destinato a rivoluzionare la hair routine di chi va sempre di fretta. Bastano meno di 20 secondi per sciogliere i nodi e togliere l’effetto crespo. Le nuove parole chiave della cura dei capelli sono express, istantaneo e zero tempi di posa. Provare per credere.

Che cos’è il balsamo liquido o lamellare

A differenza delle formule tradizionali, il balsamo liquido ha una consistenza leggerissima simile all’acqua. Inoltre, contiene nutrienti, proteine e aminoacidi che fanno bene alla fibra capillare. Ma la vera rivoluzione consiste nella sua tecnologia lamellare (non a caso, viene definito anche balsamo lamellare). È proprio questo nuova formulazione, inserita per la prima volta in un prodotto hair care, a districare e idratare all’istante i capelli.

Che cosa vuol dire tecnologia lamellare? Che il balsamo liquido “avvolge” i capelli di lamelle ultra-sottili a base di alcol e pH acido: questo fa sì che le chiome diventino lucidi e levigati all’istante. Gli agenti condizionanti, inoltre, donano morbidezza e pettinabilità senza tempi di posa.

Come funziona il balsamo liquido

Si applica dopo lo shampoo sui capelli appena tamponati, e si massaggia verso il basso, prestando attenzione a non frizionare le ciocche tra loro. Il gesto corretto prevede di accompagnare il balsamo istantaneo verso le punte. A contatto con l’acqua, il balsamo liquido si trasforma in schiuma o crema, a seconda del prodotto: è proprio questo il funzionamento della tecnologia lamellare.

Una volta trascorsi 10 secondi o poco più, si sciacquano i capelli e si può iniziare ad asciugarli. Non c’è bisogno di alcun prodotto aggiuntivo. I capelli sono leggeri, morbidi, setosi e incredibilmente lucidi.

Balsamo lamellare di Elvive

Si applica sui capelli bagnati e si conta sino a 8, dopo di che si può sciacquare e procedere alla piega. Le lamelle ricche di acido ialuronico “avvolgono” i capelli con un’idratazione trattante, proteggendo la fibra del capello dall’attrito e dalla fragilità.

Wonder Water [acido ialuronico], balsamo liquido, Elvive L’Oréal Paris (7,99 euro)

Il prodotto ideale per i capelli disidratati.

Balsamo liquido di Collistar

Una formula ultra-leggera che districa i capelli in meno di dieci secondi, rendendoli all’istante morbidi e disciplinati. Tutto merito della tecnologia lamellare che sfrutta il potere delle “lamelle”, particelle che aderiscono al capello per agire subito su crespo e nodi. In questo modo gli attivi presenti nel balsamo, come l’acido ialuronico e l’acqua di riso iperfermentata, penetrano immediatamente nel fusto capillare.

Attivi Puri Hair, Balsamo liquido istantaneo, Collistar (27,50 euro).

Il prodotto ideale per le lunghezze che tendono a seccarsi.

Lozione istantanea per capelli di Milk Shake

Una maschera liquida con acido ialuronico, leggera come l’acqua, che in pochi secondi dona un effetto districante, lucidante, idratante e anticrespo.

Insta.Lotion, lozione idratante istantanea, Milk Shake (19,90 euro in salone).

Il prodotto ideale per i capelli spenti.

Essence illuminante di La Biosthétique

Si distribuisce sui capelli umidi per ripararli là dove è necessario senza appesantire le lunghezze. Contiene glucosio, un polifenolo estratto dalla canna da zucchero che leviga e lucida la superficie del capello.

Protective Glossing Essence, balsamo liquido, LaBiosthétique (30 euro in salone).

Il prodotto ideale per i capelli lunghi.

Balsamo liquido di Elgon

Balsamo liquido ad azione illuminante istantanea, che al tocco con i capelli bagnati si trasforma in morbida crema. Leviga la fibra capillare rendendo la capigliatura lucida e setosa. Contiene Biotech Verbascum Extract, un estratto ottenuto dal fiore del Verbasco Mediterraneo attraverso la tecnologia della bio-liquefazione molecolare direttamente .

Crystal Water, balsamo liquido istantaneo, linea Yes Shine di Elgon (da 13,40 euro in salone).

Il prodotto ideale per chi cerca un effetto lucidissimo.

Maschera liquida di Biopoint

Una maschera acquosa ricca di principi attivi in grado di trasformare i capelli in modo istantaneo. Contiene retinolo, che regola la sintesi della cheratina, e Omega 3-6-9 che riequilibrano la componente lipidica naturale dei capelli.

Dream Water, maschera liquida istantanea, Biopoint (12,50 euro).

Il prodotto ideale per i capelli che hanno bisogno di riparazione.

Balsamo liquido lamellare istantaneo di Cielo Alto

Si vaporizza dopo lo shampoo e si lascia agire per pochi secondi. La miscela da trasparente e fluida come l’acqua diventa bianca, da liquida diventa cremosa. Già durante il risciacquo i capelli risulteranno districati. Da asciutti appariranno leggeri, morbidi e setosi.

Acqua Magica, balsamo liquido lamellare istantaneo, Cielo Alto (9,50 euro).

Il prodotto ideale per capelli sottili e sfibrati.

Balsamo lamellare lisciante e anticrespo di Keratin Plex

Grazie alla tecnologia lamellare a effetto immediato rende i capelli morbidi e lucenti come seta, senza tempi di posa. I capelli vengono lisciati, districati e riparati fino alle punte senza appesantirli.

Keratin Plex 03, balsamo lamellare lisciante e anticrespo, Phytorelax (15 euro)

Il prodotto ideale per capelli che tendono al crespo.

Balsamo istantaneo SOS di Biofficina Toscana

Grazie al liquefatto di castagna biologica toscana e alla cheratina vegetale, questo spray dopo shampoo rende i capelli docili e setosi. La castagna è infatti ricca di sostanze antiossidanti e rigeneranti ed è un vero toccasana per trattare capelli secchi e sfibrati da sole, vento, salsedine e lavaggi frequenti.

Balsamo istantaneo SOS Castagna, Biofficina Toscana (13,80 euro).

Il prodotto ideale per i capelli sfruttati.

Hair Drink per le lunghezze di Garnier Fructis

Una vera e propria bevanda per i capelli che in meno di 10 secondi li ammorbidisce senza appesantirli. Grazie alla tecnologia lamellare, che avvolge la fibra del capello con piccole lamelle riparatrici, i capelli sono districati all’istante, oltre visibilmente lisci e brillanti.

Hair Drink Ananas, balsamo istantaneo, Garnier Fructis (4,49 euro).

Il prodotto ideale per le lunghezze disidratate.