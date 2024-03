O ltre a proteggere i capelli dal calore del phon, li rende più morbidi, luminosi e lisci al tatto. E in molti casi aiuta a combattere l'effetto crespo. Scopri i prodotti da provare

Se soggetti a calore costante di phon, piastra, ferro arriccianti e spazzola lisciante, i capelli necessitano di una protezione adeguata per mantenersi sani. Il termoprotettore è un prodotto formulato appositamente per proteggere i capelli dal calore. Creano una barriera protettiva con le alte temperature degli styler per capelli, e in più aiutano a gestire meglio la messa in piega.

Che cos’è il termoprotettore per capelli

Un termoprotettore per capelli è una formulazione speciale che crea una pellicola protettiva attorno allo stelo. Questo strato funge da scudo termico, riducendo i danni causati dalle alte temperature degli strumenti di styling. È una sorta di “salvagente” per tutti i tipi di capelli, da quelli fini a quelli spessi, e può essere utilizzato sia su capelli bagnati che su quelli asciutti.

Launchmetrics

Perché usare un prodotto che protegge del calore

I termoprotettori sono adatti a tutti coloro che utilizzano regolarmente strumenti termici per lo styling dei capelli. Indipendentemente dalla lunghezza o dalla texture dei capelli, questi prodotti forniscono una protezione vitale contro il calore e aiutano a mantenere i capelli sani, idratati e liberi da danni. Acquistare un termoprotettore è un investimento nella salute dei tuoi capelli, riducendo i danni causati dalle alte temperature e prevenendo problemi come secchezza, doppie punte e fragilità.

Come utilizzare il protettore del calore

L’applicazione del termoprotettore può avvenire su capelli bagnati prima di asciugarli con il phon, o su capelli asciutti prima di procedere con lo styling con la piastra o il ferro arricciante. È importante seguire attentamente le istruzioni d’uso specifiche del prodotto. Per i capelli fini e sottili, si consigliano prodotti leggeri come gli spray, mentre per capelli più spessi è preferibile optare per formulazioni cremose che offrono anche una maggiore modellabilità durante lo styling. Inoltre, per una protezione extra, si possono utilizzare cristalli liquidi ai semi di lino che avvolgono i capelli in un film protettivo e li aiutano a resistere all’umidità.

I termoprotettori da provare per proteggere i capelli da phon e piastra

Fluido Extra Liscio di Cielo Alto, termo-protettore e anti-crespo, distende le fibre capillari agevolandone la lisciatura e proteggendole dal calore di phon e piastre (11,15 euro).

Steam Pod di L’Oréal Professionnel, siero concentrato arricchito con olio di albicocca e avocado (28 euro).

K-respect di Milk_Shake, spray alla cheratina vegetale che protegge dal calore e leviga la fibra.

Heat defense, termoprotettore di Screen per tutti i tipi di capelli (15 euro)

Go Style Heat Protector Spray di Jean Louis David, protegge i capelli dal calore di phon e piastra fino a 230 gradi (da 19 euro).

ghd bodyguard contiene polimeri e agenti condizionanti per proteggere e ammorbidire i capelli (22,90 euro).

Per capelli secchi e molto secch, Gocce di miele ad idratazione intensa, di Gisou (40 euro).

Sérum d’Exception, Nutrimento e termo-protezione durante lo styling fino a 230° di Lazartigue (19 euro).

YouthLock Blowout Crème di Joico è un vero e proprio scudo contro i danni termici (34,60 euro).