Come proteggere i capelli dal freddo

L e temperature si sono abbassate e, si sa, il freddo è uno dei più grandi nemici dei capelli. Il gelo, infatti, tende a far sfibrare la chioma e a farle perdere luminosità. Per proteggere i capelli anche in questa stagione rigida, basta seguire alcuni accorgimenti nella quotidianità. Ecco quali.

Detersione

Un’accusata detersione dei capelli, eseguita con i prodotti adatti, è il primo step per proteggere i capelli. Col freddo è consigliabile optare per prodotti dalle proprietà idratanti, nutritive e riparatrici. Sono ideali l’olio di jojoba o di oliva per nutrire il fusto e idratarlo, l’olio di avocado per donare morbidezza alla chioma e quello di cocco per proteggere e schermare con delicatezza i capelli. Fate attenzione a non usare acqua troppo calda quando lavate i capelli.

Maschere

Un rimedio ottimo per prendersi cura dei capelli sono le maschere, da applicare prima o dopo lo shampoo. Gli ingredienti più indicati sono olio di argan e olio di cocco, burro di karité e di illipé. Applicateli dalle radici alle punte e tenete in posa per almeno 10-15 minuti prima di risciacquare.

Se applicate la maschera dopo lo shampoo, prima di asciugare i capelli, potete applicare sulle lunghezze una piccolissima dose di olio di oliva, in grado di generare uno schermo protettivo sui capelli, per preservarli dal freddo.

Massaggi

Un altro modo per prendersi cura dei capelli è quello di stimolare direttamente la microcircolazione del cuoio capelluto con un bel massaggio. Premete in modo delicato la zona delle tempie con i polpastrelli, andando a disegnare dei piccoli cerchi in senso orario e poi in senso antiorario. Spostandosi dall’attaccatura dei capelli fino alla nuca, e andando a toccare ogni singola parte della testa. Il tutto proseguendo per circa cinque minuti.

Alimentazione

Anche una corretta alimentazione è utile per proteggere i capelli. Alcuni cibi ricchi di vitamine B, C ed E oltre che di sali minerali come selenio e zinco (elementi che si possono trovare nella frutta e nella verdura) sono capaci di rinforzare la chioma. Perfetti anche i cibi ricchi di acidi grassi tra cui gli omega 3 e 9 (che si possono trovare nel pesce e nella frutta secca), utili per proteggere i capelli e nutrirli dall’interno.