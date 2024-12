Vitamine, proteine, cheratina, olio di argan, di lino, di dattero, c’è da perdersi! L’offerta di prodotti cosmetici è così ampia che è difficile capire quali siano gli ingredienti davvero necessari ai capelli e quelli invece solo legati a mode passeggere. Torniamo allora all’ABC, con un alfabeto tutto dedicato ai nutrienti di cui ogni chioma ha letteralmente fame. Dalle vitamine (spoiler, la biotina è una vitamina) alle proteine (come la cheratina, che compone circa il 95% della fibra capillare) ai minerali. Senza scordare gli ingredienti e gli estratti vegetali utilizzati in ambito haircare, gli oli su tutti. E qualche tip sugli alimenti amici dei capelli.

A come Acido Ialuronico

Da qualche anno l’acido ialuronico si trova praticamente in ogni formula skincare, ma anche in tante formulazioni per capelli. Puoi trovarlo in shampoo, balsamo, maschere e spray leave-in. Utile a tutte, è indispensabile per le chiome crespe. L’acido ialuronico infatti è un umettante: riesce a trattenere grandi quantità di acqua. Sui capelli crea un film protettivo che impedisce la dispersione dell’acqua, aumenta il volume e mantiene un buon tasso d’idratazione.

Arricchito da Acido Ialuronico e Omega 3, Shampoo Hyalu-3 di Biopoint (€7,50) purifica e rimpolpa perché contrasta la dispersione di acqua.

B come Biotina

Conosciuta anche come vitamina H o vitamina B8, la biotina è il nutriente di cui hanno bisogno i capelli deboli e tendenti alla caduta. Si trova anche in alcuni trattamenti cosmetici per capelli, ma per un’azione strong consigliamo di assumerla sotto forma di integratore quando si perdono più capelli del previsto.

C come Cheratina

Tutte sappiamo che la cheratina è una proteina fondamentale dei capelli, peccato che “cheratina” sia anche il nome generico di diversi trattamenti in salone oltre all’ingrediente che arricchisce tanti prodotti sui banconi del supermercato. Che confusione! Iniziamo dicendo che la cheratina intesa come trattamento di lisciatura brasiliana è quello che tramite agenti chimici (tioglicolato o acido gliossilico) spezza i ponti disolfuro, cioè rompe la struttura molecolare delle fibre di cheratina. Solo dopo, nuova cheratina viene piastrata sui capelli per dare un po’ di struttura. Simile all’ultima nata, la nanoplastica, che funziona più o meno allo stesso modo. Sceglili come soluzione estrema se la tua chioma è crespa e ingestibile, altrimenti in salone puoi chiedere un’infusione di cheratina, cioè un bagno capillare (senza piastra o agenti nocivi) che rimpolpa e rende i capelli gestibili. Puoi aggiungere un boost di cheratina anche con i tantissimi prodotti cosmetici, dall’impacco allo shampoo. Tra gli ingredienti per capelli, è in assoluto uno dei più utili.

Phyto-Cheratina Maschera Ristrutturante Intensiva di Collistar (€28,50) contiene cheratina 100% naturale composta da amminoacidi a basso peso molecolare che riparano intensamente.

D come Dattero

I datteri non sono solo un frutto dolce, sono un concentrato di nutrizione per la salute. Uno degli ingredienti capelli più golosi in assoluto! Merito dei suoi valori nutrizionali: contiene un alto tasso di Magnesio, Rame, Manganese, Ferro, Vitamina B6. Super-nutriente, lo puoi trovare in cucina o sotto forma di olio nei cosmetici per capelli.

E come Estratti Vegetali

Tra gli ingredienti per capelli più utili ci sono gli estratti vegetali; alcuni però funzionano più di altri per rinforzare e lucidare i capelli. Cercali nelle formule dei sieri e degli shampoo. Quali? L’estratto di calendula idrata, quello di ortica rinforza i capelli e li rende più lucidi, l’estratto di betulla ripara le chiome più danneggiate.

F come Frutta

Frutta secca e semi (di lino, di girasole e di zucca) hanno un effetto fantastico sui capelli, perché contengono grandi quantità di zinco ad azione anti-caduta. Frutta e verdura arancione (carote, arance, mandarini e peperoni) ricchi di betacarotene, nutrono, proteggono e rinforzano.

G come Gel di Aloe Vera

Ottimo sui capelli sotto forma d’impacco, l’aloe è uno dei migliori rimedi naturali per dare corpo ai capelli sottili. Tieni in posa il gel di aloe per 5 minuti prima del tuo shampoo abituale, così otterrai un effetto detox sul bulbo pilifero e darai corpo e struttura alle lunghezze.

H come Henné

L’henné è una delle erbe ayurvediche più famose, utilizzata da millenni come tinta naturale. A differenza delle tinte chimiche, non contiene sostanze nocive per il cuoio capelluto o i capelli. Dona naturalmente delle sfumature naturali senza effetto “colore piatto”, in più rinforza, ispessisce i capelli e li tiene lontani dalla forfora.

Senza ammoniaca né ossidanti, Gel Riflessante all’Henné Rosso di L’Erbolario (€13,90) ravviva e riscalda il colore con Estratto di Henné e Acqua distillata di Rosmarino. In 6 nuance.

I come Ioni

Non è certo un ingrediente cosmetico, ma siamo certe che i tuoi capelli andranno matti per gli ioni. Un normale phon utilizza il getto d’aria calda per asciugare, col risultato di seccare progressivamente i capelli. I vari tool in grado di emettere ioni negativi (anioni) invece sono in grado di spezzare le molecole d’acqua in tante piccole parti, rendendole più facilmente assorbibili dai capelli. Questo significa una chioma più idratata, quindi più disciplinata, meno gonfia e crespa. Inoltre, l’uso di strumenti con ioni negativi aiuta a prevenire l’elettricità statica, garantendo un finish più liscio e ordinato.

L come Lampone

Un vero toccasana per capelli spenti. Il lampone, frutto ricco di vitamina C, contiene potenti antiossidanti che proteggono i capelli dai danni causati dai radicali liberi e dall’inquinamento. Contiene anche biotina oltre a numerosi fitonutrienti. Ma come si usa sui capelli? Bisogna cercarlo nei prodotti giusti, nelle maschere capelli e anche in prodotti ad hoc come l’aceto da risciacquo al lampone per lucidare la chioma con gentilezza.

Elisir Brillantezza con Aceto di Lampone di Yves Rocher (€12,95) chiude le squame ed elimina le particelle che spengono il colore dei capelli, per una chioma morbida e brillante.

M come Maionese

Nel film del 1991 Scelta d’amore, Julia Roberts lanciava una tendenza senza saperlo: la maschera di maionese sui capelli. Dopo trent’anni ci chiediamo ancora se effettivamente abbia senso e soprattutto effetto. La risposta è sì! Di fatto la maionese è fatta con olio e uova, ricchissimi di nutrienti. Di certo ci sono soluzioni più avanzate e formule più raffinate, ma se sei a corto di cosmetici ad hoc, in cucina hai sempre un piano B.

N come Naturale

La scritta “naturale” sulla confezione del tuo shampoo non è una garanzia. Usa prodotti senza: parabeni, oli minerali, petrolati, paraffina, formaldeide, SLES, benzene, retinile palmitato, triclosan, lanolina, talco e fragranze sintentiche.

O come Olio

L’olio è prezioso per i capelli, ok… Ma di preciso di quale olio stiamo parlando? Sui capelli possiamo usarne tre tipi: l’olio essenziale, come quello di rosmarino, da diluire e massaggiare sul cuoio capelluto per un effetto rinforzante e anticaduta. Poi ci sono gli oli vegetali: di ricino, rosmarino, macadamia, argan, cocco, lino, jojoba e avocado, solo per citare quelli più adatti alla chioma. Come sai, hanno un effetto nutriente e lucidante perché riempiono la fibra capillare con nutrienti importanti come lipidi e vitamine. In base alla quantità e alla texture che scegli, puoi utilizzare l’olio come una maschera o come ultimo gesto dopo la piega (in questo caso, però, usa solo poche gocce di olio di semi di lino, gli oli vegetali risultano pesanti sui capelli). Anche perché a questi si aggiungono gli oli per lo styling, cioè oli diluiti con ingredienti emollienti.

Huile des Rêves di Lazartigue (€35) è un olio botanico senza siliconi e oli minerali, capace di nutrire in profondità. Mixa olio di Argan, olio di Albicocca, olio di Camelia e l’olio di Geranio d’Egitto.

P come Pantenolo

Il pantenolo, noto anche come provitamina B5, è un vero concentrato di benefici per pelle e capelli. È un ingrediente idratante e rigenerante, lo troviamo non solo nei prodotti cosmetici ma anche in molti cibi ed integratori.

Q come Quinoa

Ecco un superfood che piacerà molto ai tuoi capelli, la quinoa. Sapevi che le proteine della quinoa hanno una struttura molto simile a quella della cheratina? Sì, perché forniscono cistina e metionina, i principali componenti della cheratina del fusto.

R come Riso

L’acqua di riso è nota a tutti per i benefici sulla pelle. In realtà fa benissimo anche ai capelli! Usala così: prendi mezza tazza di riso crudo e lasciala in ammollo in acqua calda per circa 30 minuti. Filtra il tutto con un colino in un dispenser spray, vaporizza sui capelli appena lavati e lascia in posa da 5 a 10 minuti prima dell’ultimo risciacquo. Effetto wow assicurato.

S come Semi di Lino

I semi di lino fanno miracoli sui capelli. Hanno una texture ultraleggera che va bene come maschera pre shampoo, come finish dopo lavaggio e asciugatura, come lucidante per un’acconciatura o trattamento quotidiano nutriente.

T come Thè

Il thè è un elisir di bellezza per i capelli. Ogni foglia contiene aminoacidi, vitamine, minerali e il 30% di catechine antiossidanti. Non solo in bustina, oggi il tè si trova anche nello shampoo.

Con 98% di ingredienti di origine naturale: Shampoo ristrutturante con infuso di matcha di Teaology (€18) unisce proteine e un mix di alfa-idrossiacidi per esfoliare delicatamente. Tra gli ingredienti per capelli più rivitalizzanti in assoluto.

U come Uova

L’uovo non è solo un rimedio della nonna, ma un trucco millenario che ti permette di ottenere capelli morbidi e gestibili. Il tuorlo nutre e idrata con gli acidi grassi, l’albume rinforza con le proteine. Ecco la ricetta per un impacco da 15 minuti: un uovo, un cucchiaio di olio di oliva o di cocco e un cucchiaio di miele per avere extra lucentezza.

V come Vitamine

Altri ingredienti per capelli di cui la chioma sarà ghiotta? Le vitamine. Quelle che funzionano di più per nutrire i capelli sono la vitamina B3, o Niacina; la vitamina H o biotina; la vitamina C antiossidante; la vitamina E, protettiva e ottima per la regolazione del sebo.

Z come Zinco

Tra gli ingredienti per capelli più utili c’è anche lo zinco, uno dei componenti della cheratina, a dimostrazione dell’importanza di questo minerale. La leuconichia, cioè la comparsa di piccole macchie bianche sulle unghie potrebbe dipendere proprio da una carenza di zinco. Così come una caduta temporanea dei capelli. Dove lo trovi? Negli integratori e in tavola: in uova, pesce, ostriche, crostacei, latte e derivati, lievito.

